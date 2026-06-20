Cody Gakpo, Hollanda’nın yıldızı oldu; Liverpool’lu forvet, Brian Brobbey’e maçın ilk golünü hazırladı; Brobbey ise daha sonra, bu kez dinamik Denzel Dumfries’in pasıyla bir kez daha boş kaleye topu iterek skoru 2-0’a taşıdı. Dumfries, devre arasından hemen sonra Gakpo'ya asist yaparak skoru 3-0'a taşıdı ve 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın en iyi oyuncusu olan Gakpo, 54. dakikada her zamanki gibi içe doğru kesip sağ ayağıyla bir gol daha attı.
Anthony Elanga, Alexander Isak’ın muhteşem bir pasını yakalayarak İsveç adına bir gol geri kazandı, ancak Crysencio Summerville, Oranje’nin son derece etkileyici performansına son noktayı koydu. Oranje, son maçında Tunus’u yenerse grubunu kazanma ihtimali çok yüksek.
Aşağıda, GOAL, Teksas’ta sahaya çıkan tüm Hollanda oyuncularını değerlendiriyor...