Bart Verbruggen (7/10):

İlk yarıda takımının iki gol üstünlüğünü korumak için bir dizi güzel kurtarış yaptı, ancak İsveç'in attığı teselli golüne karşı elinden bir şey gelmedi.

Denzel Dumfries (8/10):

Real Madrid'in yeni sağ bek oyuncusu, hem Brobbey hem de Gakpo'nun gol atması için topu adeta gacaya koyarak yeteneğini sergiledi. Dumfries formunu korursa, turnuva boyunca rakip takımların sol bekleri için baş belası olacak.

Jan Paul van Hecke (6/10):

İlk yarıda iyi bir pozisyonda bulunan Viktor Gyokeres'in şut çekmesini engellemek için mükemmel bir savunma yaptı ve topla da iyi bir performans sergiledi.

Virgil van Dijk (7/10):

Hollandalı kaptan, Alexander Isak’ın hareketleri zaman zaman sorun teşkil etse de, her zamanki gibi sahaya hakim bir performans sergiledi.

Micky van de Ven (4/10):

Çok yönlü ve hızlı Tottenham Hotspur savunmacısı, sol kanattan iyi bir atak yaptı ve ceza sahasına attığı güzel pasla Donyell Malen'i çok az farkla kaçırdı. Ancak, kötü pozisyon alışı bir kez daha ortaya çıktı; bu sefer Elanga tarafından. Elanga, maçın ilerleyen dakikalarında onu bacak arasından da geçmeyi başardı. Kesinlikle bu savunmanın zayıf halkası; çünkü o bir sol bek değil.