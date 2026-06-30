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Hollanda-Fas maçı oyuncu değerlendirmeleri: Ismael Saibari, Hollanda’nın penaltı fiyaskosunu kesinleştirdi; Ronald Koeman’ın temkinli taktiği, Dünya Kupası’ndaki yenilgide ters tepti

Player ratings
Hollanda
Dünya Kupası
FEATURES
Hollanda - Fas

Hollanda, acı bir şekilde turnuvadan elendi. Ronald Koeman’ın takımı, Cody Gakpo’nun 72. dakikadaki golünün ardından, eleme turundaki vasat performansına rağmen turu geçmeye dakikalar kalmış gibi görünüyordu; ancak Issa Diop, uzatma dakikalarında attığı kafa golüyle maçı uzatmaya götürdü ve Fas, 1-1 berabere biten maçın ardından penaltılarda 3-2 galip geldi.

Ismael Saibari, Atlas Aslanları’nı bir üst tura taşıyan ve Oranje’yi son derece hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası eleme sürecinin ardından ciddi sorgulamalara maruz bırakan belirleyici penaltıyı gole çevirerek son darbeyi vurdu.

Maçın büyük bir bölümünde Hollanda, rakibinin gerisinde kaldı. Fas, top hakimiyetini elinde tuttu, Hollanda savunmasını deldi ve maç penaltılara gitmeden çok önce kontrolü ele geçirecek kadar yeterli sayıda gol fırsatı yarattı. Azzedine Ounahi, ilk yarının en net fırsatlarından birine sahipti ancak ceza sahasının sağından çektiği şut kaleyi ıskaladı; Bart Verbruggen ise skoru golsüz tutmak için arka arkaya iki muhteşem kurtarış yapmak zorunda kaldı.

Hollanda’nın en iyi savunma anı 60. dakikada yaşandı. Achraf Hakimi, Hollanda’nın hatalı bir pas dizisinin ardından serbest kaldı ve kaleye doğru koşuyor gibi göründü; ancak Micky van de Ven muhteşem bir şekilde toparlanarak Fas kaptanı bu fırsatı değerlendirmeden önce tehlikeyi ortadan kaldırdı.

Kısa bir süre sonra, ikinci yarıdaki su molası Koeman’ın takımına çok ihtiyaç duyduğu bir yeniden toparlanma fırsatı verdi. Oyun yeniden başladığında Oranje daha sakin görünüyordu ve Crysencio Summerville, maçın gidişatını değiştiren anın tetiklenmesine yardımcı oldu. Onun baskısı bir kontra atağı başlattı ve her ne kadar ceza sahası kenarında durdurulsa da, Gakpo oyunu takip etti, serbest kalan topu topladı ve Yassine Bounou’yu geçerek Hollanda’yı öne geçirdi.

Ancak o andan itibaren Hollanda, rakibin baskısına maruz kaldı. Virgil van Dijk, 80. dakikada Saibari’yi durdurmak için hayati bir müdahale yaptı ve bir süreliğine, Hollanda, gecenin büyük bir bölümünde rakibine üstünlük sağlayamamasına rağmen, zorlu bir eleme galibiyetini koparabilecekmiş gibi göründü.

Ancak bu kurtuluş hiç gerçekleşmedi. Diop, uzatma dakikalarında yükselerek Fas’ın beraberlik golünü kafayla attı ve giderek daha da geriye çekilen Hollanda takımını cezalandırdı. Uzatma dakikaları daha da gergin geçti; Soufiane Rahimi ceza sahasına girerek büyük bir fırsatı kaçırdı, ancak Verbruggen yine yakın mesafeden olağanüstü bir kurtarış yaptı.

Kaleci elinden gelenin neredeyse her şeyini yapmıştı, ancak penaltı atışları Hollanda’nın sinirlerini ortaya çıkardı. Teun Koopmeiners, Koeman’ın takımına ideal bir başlangıç sağladı, ancak Justin Kluivert ve Quinten Timber ikisi de penaltılarını büyük bir isabetsizlikle kaçırırken, Bounou da Summerville’in penaltısını kurtardı. Ardından, 120 zorlu dakikanın ardından Saibari penaltı noktasına geldi ve maçı belirleyen penaltıyı gole çevirdi.

Fas için bu, bir Avrupa devine karşı Dünya Kupası'nda elde edilen bir başka efsanevi penaltı atışları zaferiydi. Hollanda için ise acı bir çöküş ve modern çağdaki en erken Dünya Kupası elenişi oldu; bu sonuç, Koeman'ın yaklaşımı, oyuncu değişiklikleri ve bu kadar hücum yeteneğine sahip bir takımın neden maç boyunca bu kadar defansif oynadığı konusunda ciddi soruların gündeme gelmesine neden olacak.

GOAL, Monterrey Stadyumu’ndaki Hollanda maçını değerlendiriyor.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Bart Verbruggen (8/10):
    Hollanda’nın bu kadar uzun süre ayakta kalmasının en büyük nedeni. İlk yarıda iki muhteşem kurtarış yaptı, Fas’ın birkaç tehlikeli atağını engelledi ve uzatmalarda Rahimi’nin yakın mesafeden şutunu muhteşem bir şekilde kurtardı. Diop’un beraberlik golü yüzünden hayal kırıklığına uğramış olsa da, o olmasaydı Hollanda penaltılara asla ulaşamazdı.

    Micky van de Ven (6/10):
    Fas’ın net bir gol fırsatı yaratacağı kesin gibi göründüğü anda geriye koşarak Hakimi’yi durdurarak Hollanda’nın gecenin en önemli savunma hamlelerinden birini gerçekleştirdi. Topla daha az etkiliydi ve oyundan geç çıkarılana kadar hücumda pek katkı sağlayamadı.

    Nathan Ake (6/10):
    Topa sahipken yeterince düzgün oynadı, ancak Fas defalarca tehlikeli bölgelere girerken savunmada büyük bir etki yaratamadı. Koeman, Hollanda’nın farklı bir diziliş arayışına girmesiyle 71. dakikada onu oyundan aldı.

    Virgil van Dijk (7/10):
    Her zamanki gibi sahayı domine edemese de, 80. dakikada Saibari’yi durdurarak maçın en önemli savunma müdahalelerinden birini gerçekleştirdi. Ancak maçın sonlarında gelen beraberlik golü acı verici oldu; çünkü Hollanda, savunmaya çekildikten sonra kontrolü bir daha tam olarak ele geçiremedi.

    Jan Paul van Hecke (8/10):
    Bu gece Hollanda’nın en etkili savunma oyuncusuydu. Topa sahipken aktifti, son üçte bir alana birkaç pas attı ve Fas’ın baskısını artırdığı anlarda savunmada önemli katkılar sağladı.

    Denzel Dumfries (6/10):
    İleri bölgelere girdi ve sağ kanatta yoğun bir şekilde yer aldı, ancak son vuruşlarında kalite eksikliği yaşadı. Ayrıca, etrafında sürekli boşluklar bulan Fas’ın kanat oyuncularına karşı zaman zaman zorlandı.

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  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Frenkie de Jong (7/10):
    Paslarında temiz ve düzenliydi ve savunmada katkı sağladı, ancak Fas’ın büyük ölçüde maçı domine ettiği bu karşılaşmada Hollanda’nın ondan daha fazla kontrol beklediği bir maçtı. Yeterince pozisyon yaratamadı ve Hollanda’nın uzun süreler boyunca oyuna ağırlığını koymasına yardımcı olamadı.

    Ryan Gravenberch (6/10):
    Birkaç kez ceza sahasına girdi ve neredeyse gol atıyordu, ancak genel olarak çok sessiz kaldı. Orta sahada varlığını hissettirmekte zorlandı ve Fas’ın ritmini yavaşlatmak için savunma açısından yeterince katkı sağlamadı.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Saldırı

    Cody Gakpo (7/10):
    Sıvı molasından önce büyük ölçüde sessiz kaldı; Fas, onun hareket alanını daraltarak onu tehlikeli bölgelerden uzaklaştırdı. Yine de ilk golde keskin içgüdüleriyle değerini gösterdi; kontra atağı takip etti ve fırsat geldiğinde soğukkanlılıkla golü attı.

    Brian Brobbey (6/10):
    Pres yapan bir forvet olarak çok çalıştı ve Hollanda'ya fiziksel güç kattı, ancak kale önünde pek bir katkı sağlayamadı. Hücumda gerçek bir etki yaratamayınca 71. dakikada oyundan alındı.

    Crysencio Summerville (7/10):
    Hollanda’nın en parlak hücum oyuncularından biriydi. Pres yapması Gakpo’nun golünün oluşmasına yardımcı oldu ve maç boyunca çalışma temposu mükemmeldi. Ancak penaltı atışını kaçırması pahalıya mal oldu ve canlı performansını gölgede bırakacak.


  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Wout Weghorst (5/10):
    Hollanda’ya boy avantajı ve duran toplarda hedef noktası sağladı, ancak bunun dışında pek bir katkı yapamadı. Bazı hava mücadelelerini kazandı, ancak hücumda maçın gidişatını hiçbir zaman gerçek anlamda değiştiremedi.

    Jorrel Hato (6/10):
    Hollanda'ya savunma açısından destek olmak için oyuna girdi ve kabul edilebilir bir performans sergiledi, ancak Fas'ın baskısı devam ederken büyük bir etki yaratamadı.

    Quinten Timber (5/10):
    Açık oyunda Koeman’ın en faydalı oyuncu değişikliklerinden biriydi; takıma enerji kattı ve birkaç ikili mücadelede galip geldi. Ancak kaçırdığı penaltı korkunçtu ve Hollanda’nın çöküşünün unutulmaz görüntülerinden biri olarak akıllarda kalacak.

    Marten de Roon (5/10):
    Uzatmalarda oyuna girerek takıma taze kan kattı, ancak bunun dışında pek bir katkı sağlayamadı. Maçın gidişatını değiştirmedi.

    Justin Kluivert (4/10):
    117. dakikada açıkça penaltıları düşünerek oyuna girdi, ardından penaltı noktasından çok kötü bir vuruşla golü kaçırdı. Acımasız bir kısa süreli performans.

    Ronald Koeman (4/10):
    Hollanda, gecenin büyük bir bölümünde rakibine üstünlük sağlayamadı ve hiçbir zaman tam anlamıyla rahat görünmedi. Su molası, takımının toparlanmasına yardımcı oldu ve Gakpo’nun golü, kısa bir süreliğine maçı kurtarma şansı verdi; ancak Koeman, anlamlı değişiklikler yapmak için çok uzun süre bekledi ve ardından takımının tekrar zor duruma düşmesini izlemek zorunda kaldı. Bu kadrodaki yetenekler göz önüne alındığında, bu zayıf bir performanstı ve son derece hayal kırıcı bir elenme oldu.