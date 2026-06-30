Hollanda-Fas maçı oyuncu değerlendirmeleri: Ismael Saibari, Hollanda’nın penaltı fiyaskosunu kesinleştirdi; Ronald Koeman’ın temkinli taktiği, Dünya Kupası’ndaki yenilgide ters tepti

Ismael Saibari, Atlas Aslanları’nı bir üst tura taşıyan ve Oranje’yi son derece hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası eleme sürecinin ardından ciddi sorgulamalara maruz bırakan belirleyici penaltıyı gole çevirerek son darbeyi vurdu.

Maçın büyük bir bölümünde Hollanda, rakibinin gerisinde kaldı. Fas, top hakimiyetini elinde tuttu, Hollanda savunmasını deldi ve maç penaltılara gitmeden çok önce kontrolü ele geçirecek kadar yeterli sayıda gol fırsatı yarattı. Azzedine Ounahi, ilk yarının en net fırsatlarından birine sahipti ancak ceza sahasının sağından çektiği şut kaleyi ıskaladı; Bart Verbruggen ise skoru golsüz tutmak için arka arkaya iki muhteşem kurtarış yapmak zorunda kaldı.

Hollanda’nın en iyi savunma anı 60. dakikada yaşandı. Achraf Hakimi, Hollanda’nın hatalı bir pas dizisinin ardından serbest kaldı ve kaleye doğru koşuyor gibi göründü; ancak Micky van de Ven muhteşem bir şekilde toparlanarak Fas kaptanı bu fırsatı değerlendirmeden önce tehlikeyi ortadan kaldırdı.

Kısa bir süre sonra, ikinci yarıdaki su molası Koeman’ın takımına çok ihtiyaç duyduğu bir yeniden toparlanma fırsatı verdi. Oyun yeniden başladığında Oranje daha sakin görünüyordu ve Crysencio Summerville, maçın gidişatını değiştiren anın tetiklenmesine yardımcı oldu. Onun baskısı bir kontra atağı başlattı ve her ne kadar ceza sahası kenarında durdurulsa da, Gakpo oyunu takip etti, serbest kalan topu topladı ve Yassine Bounou’yu geçerek Hollanda’yı öne geçirdi.

Ancak o andan itibaren Hollanda, rakibin baskısına maruz kaldı. Virgil van Dijk, 80. dakikada Saibari’yi durdurmak için hayati bir müdahale yaptı ve bir süreliğine, Hollanda, gecenin büyük bir bölümünde rakibine üstünlük sağlayamamasına rağmen, zorlu bir eleme galibiyetini koparabilecekmiş gibi göründü.

Ancak bu kurtuluş hiç gerçekleşmedi. Diop, uzatma dakikalarında yükselerek Fas’ın beraberlik golünü kafayla attı ve giderek daha da geriye çekilen Hollanda takımını cezalandırdı. Uzatma dakikaları daha da gergin geçti; Soufiane Rahimi ceza sahasına girerek büyük bir fırsatı kaçırdı, ancak Verbruggen yine yakın mesafeden olağanüstü bir kurtarış yaptı.

Kaleci elinden gelenin neredeyse her şeyini yapmıştı, ancak penaltı atışları Hollanda’nın sinirlerini ortaya çıkardı. Teun Koopmeiners, Koeman’ın takımına ideal bir başlangıç sağladı, ancak Justin Kluivert ve Quinten Timber ikisi de penaltılarını büyük bir isabetsizlikle kaçırırken, Bounou da Summerville’in penaltısını kurtardı. Ardından, 120 zorlu dakikanın ardından Saibari penaltı noktasına geldi ve maçı belirleyen penaltıyı gole çevirdi.

Fas için bu, bir Avrupa devine karşı Dünya Kupası'nda elde edilen bir başka efsanevi penaltı atışları zaferiydi. Hollanda için ise acı bir çöküş ve modern çağdaki en erken Dünya Kupası elenişi oldu; bu sonuç, Koeman'ın yaklaşımı, oyuncu değişiklikleri ve bu kadar hücum yeteneğine sahip bir takımın neden maç boyunca bu kadar defansif oynadığı konusunda ciddi soruların gündeme gelmesine neden olacak.

GOAL, Monterrey Stadyumu’ndaki Hollanda maçını değerlendiriyor.