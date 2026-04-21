Hollanda'nın 2. Ligi olan Keuken Kampioen Divisie'de, önümüzdeki Cuma günü oynanacak 38. ve son maç haftası öncesinde FC Den Bosch'un durumu paradoksal bir tablo ortaya koyuyor. ADO Den Haag ile oynanacak maç öncesinde, kulüp ligde dokuzuncu sırada yer alarak sportif açıdan sağlam bir konumda olsa da, Eredivisie'ye yükselme play-off'ları için yapılan hesaplamalar alışılmadık bir duruma yol açıyor.
Hollanda'da tam anlamıyla çılgın bir durum! Takım, üst lige çıkabilmek için kaybetmek zorunda
Zira aslında ligde dokuzuncu sırada yer alan Den Bosch, şimdiden yükselme turuna doğru yol alıyor. Ancak bu sıra, sözde dönem sıralamasının nasıl gelişeceğine bağlı olarak henüz kesinleşmiş değil. Vitesse Arnhem dördüncü dönemi kazanırsa, tablo tamamen tersine dönebilir. Vitesse şu anda Willem II ve ADO Den Haag'ın ardından dönem sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor ve dolayısıyla dolaylı olarak play-off yarışına da dahil oluyor.
Açıklama: Keuken Kampioen Divisie'de sezon dört "dönem"e ayrılır. Bu aşamaların her biri, genellikle yaklaşık sekiz ila on maç gününden oluşan belirli bir bölümü kapsar ve her biri için ayrı bir mini sıralama tablosu tutulur. Burada belirleyici olan, genel sıralamadan bağımsız olarak, yalnızca ilgili döneme ait puanlardır. Her dönemin sonunda, o dönemde en fazla puanı toplayan takım, yani "dönem şampiyonu" belirlenir.
Den Bosch'un galibiyeti olumsuz sonuçlar doğurabilir
Bu dönem şampiyonları, sezon sonunda oynanacak ve doğrudan Eredivisie'ye yükselme haklarının yanı sıra ligdeki sıralamayı da belirleyecek olan yükselme play-off'larına doğrudan katılmaya hak kazanır. Bu sayede, ligin orta sıralarında yer alan takımlar bile güçlü bir performans sergileyerek gerçekçi bir yükselme şansı elde edebildiğinden, lig tüm sezon boyunca heyecan verici kalır.
Birden fazla dönem galibiyeti elde eden veya "Jong" takımları gibi yükselme hakkı olmayan takımlar, yani çoğunlukla köklü geleneksel kulüplerin ikinci takımları söz konusu olduğunda bazı özel durumlar söz konusudur: Bir takım birden fazla dönem galibiyeti elde ederse veya yükselme hakkı yoksa, play-off yeri ilgili dönemin veya genel sıralamanın bir sonraki en iyi takımına geçer.
Bunun önümüzdeki Cuma günü için sonucu: Den Bosch'un ADO'ya karşı alacağı bir galibiyet, sportif açıdan hatta olumsuz bir etki yaratabilir. Bir galibiyet, ADO'yu zayıflatırken aynı zamanda Vitesse'ye belirleyici dönemi kazanma şansı verecektir. Bunun sonucu, Den Bosch'un ligde dokuzuncu sırada olmasına rağmen play-off'lardan elenmesi olabilir.
Vitesse, 12 puanlık bir ceza ile sezona başladı
Tuhaf bir alternatif senaryo: Bir mağlubiyet, yeniden yükselme turuna dönüş yolunu açabilir. Zira Den Bosch, ADO'ya yenilirse, halihazırda turu garantilemiş olan ADO, dönem sıralamasında Vitesse'nin önünde kalır. Bu durumda, belirleyici ek bilet, genel sıralamada henüz yerini garantilememiş en iyi konumdaki takıma verilir. Bu durumda bu takım FC Den Bosch olur.
Ligin mantığı, durumu absürt bir noktaya getiriyor: Bu senaryoda, spor açısından, sonunda bundan faydalanmak için kaybetmenin daha iyi olduğu söylenebilir.
Ayrıca Arnhem açısından ilginç bir durum: 31 Temmuz 2025'te Hollanda Futbol Federasyonu, mali ve lisansla ilgili usulsüzlükler nedeniyle Vitesse'nin ligden çıkarılacağını duyurdu. Geleneksel kulüp buna hukuki adımlarla karşılık verdi ve temyize başvurdu. 3 Eylül 2025'te bir temyiz mahkemesi, Vitesse'nin lig faaliyetlerine yeniden dahil edilmesine karar verdi. Ancak spor açısından yeniden başlangıç zorlu koşullar altında gerçekleşti, çünkü orijinal yaptırım kısmen yürürlükte kaldı: Kulübe on iki puanlık bir kesinti uygulanmaya devam edildi.