Hollanda'da tam anlamıyla çılgın bir durum! Takım, üst lige çıkabilmek için kaybetmek zorunda

Zira aslında ligde dokuzuncu sırada yer alan Den Bosch, şimdiden yükselme turuna doğru yol alıyor. Ancak bu sıra, sözde dönem sıralamasının nasıl gelişeceğine bağlı olarak henüz kesinleşmiş değil. Vitesse Arnhem dördüncü dönemi kazanırsa, tablo tamamen tersine dönebilir. Vitesse şu anda Willem II ve ADO Den Haag'ın ardından dönem sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor ve dolayısıyla dolaylı olarak play-off yarışına da dahil oluyor.

Açıklama: Keuken Kampioen Divisie'de sezon dört "dönem"e ayrılır. Bu aşamaların her biri, genellikle yaklaşık sekiz ila on maç gününden oluşan belirli bir bölümü kapsar ve her biri için ayrı bir mini sıralama tablosu tutulur. Burada belirleyici olan, genel sıralamadan bağımsız olarak, yalnızca ilgili döneme ait puanlardır. Her dönemin sonunda, o dönemde en fazla puanı toplayan takım, yani "dönem şampiyonu" belirlenir.