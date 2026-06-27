"Öncelikle, Cody ve ailesine, Noa’ya ve oğulları Samuel’e dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Bu, çok üzücü bir özel durumdur. Elbette olaydan haberdardık ve KNVB olarak aileye mümkün olduğunca destek olmaya çalışıyoruz. Cody, kız arkadaşıyla mutabık kalarak takımda kalmaya karar verdi. Mahremiyetlerine saygı duyuyoruz ve bu nedenle, onlara nasıl destek olmaya çalıştığımız da dahil olmak üzere, durum hakkında daha fazla yorum yapmayacağız. Ayrıca yakın gelecekte bu konuyla ilgili başka bilgi de vermeyeceğiz. Bu konudaki her türlü açıklama aileye aittir."