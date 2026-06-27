Adı Elijah olacaktı, ancak asla dünyaya gelemeyecek. Liverpool’da ve 2026 Dünya Kupası’nda Japonya, İsveç ve Tunus ile aynı grupta birinci olan Hollanda Milli Takımı’nda forma giyen forvet Cody Gakpo’nun ikinci oğlu, oyuncunun partneri Noa’nın yaptığı açıklamaya göre, spontan düşük sonucu doğmadan önce hayatını kaybetti.
Çeviri:
Hollanda’da Cody Gakpo için büyük bir acı: İkinci oğlu, eşinin kucağında hayatını kaybetti. Kendisi ise takımda kalıyor
LADY GAKPO’NUN SÖZLERİ
"Kalbimiz parçalanmış bir halde, hamilelik sırasında bebeğimizi kaybettiğimizi sizlere bildiriyoruz. Herkese desteği için teşekkür ederiz. Birlikte kiliseye gittik ve bir mum yaktık. Ardından oğlumuz Samuel ile oyun parkına gittik. Orada Elijah adında başka bir çocuk vardı. Tanrı’dan daha güzel bir işaret olamazdı."
HOLLANDA'NIN TAZİYELERİ
"Öncelikle, Cody ve ailesine, Noa’ya ve oğulları Samuel’e dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Bu, çok üzücü bir özel durumdur. Elbette olaydan haberdardık ve KNVB olarak aileye mümkün olduğunca destek olmaya çalışıyoruz. Cody, kız arkadaşıyla mutabık kalarak takımda kalmaya karar verdi. Mahremiyetlerine saygı duyuyoruz ve bu nedenle, onlara nasıl destek olmaya çalıştığımız da dahil olmak üzere, durum hakkında daha fazla yorum yapmayacağız. Ayrıca yakın gelecekte bu konuyla ilgili başka bilgi de vermeyeceğiz. Bu konudaki her türlü açıklama aileye aittir."