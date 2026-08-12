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Hollanda'da bir devrim! Xavi Hernandez, Ronald Koeman'ın yerine geçerken uzun vadeli sözleşmeyle Hollanda Teknik Direktörlüğü'ne getirildi
Xavi, Hollanda ile uzun vadeli sözleşme imzaladı
Avrupa futbolunda deprem etkisi yaratan bir hamleyle KNVB, Hollanda'nın yeni teknik direktörünün Xavi olduğunu doğruladı. 46 yaşındaki Katalan, bu yazki Dünya Kupası'nda Hollanda'nın Fas karşısında son 32 turunda elenmesinin ardından görevden ayrılan Koeman'ın yerini aldı. Xavi, 2030'a kadar sürecek kapsamlı bir sözleşmeye imza attı; böylece hem Büyük Britanya ve İrlanda'da düzenlenecek 2028 Avrupa Şampiyonası'nda hem de 2030 Dünya Kupası'nda takımın başında olacak.
Xavi, Hollanda'yı çalıştıracak 21. yabancı teknik direktör oldu, ancak dikkat çekici şekilde bu görevi 1977 ile 1978 yılları arasında yürüten Avusturyalı Ernst Happel'den bu yana ilk isim oldu. Eski Barcelona orta sahası, KNVB'ye kendi güvendiği teknik ekibiyle gelecek olsa da teknik yapılanma içinde güçlü bir yerli varlık korunacak.
- AFP
Hollanda futboluyla özel bir bağ
Açıklamanın ardından konuşan Xavi, kökeni Hollanda'ya dayanan Total Football felsefesiyle kurduğu derin duygusal bağı dile getirdi. Şöyle dedi: "Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. FC Barcelona akademisinde yetişmiş, Johan Cruyff ve Rinus Michels gibi isimlerden güçlü şekilde etkilenmiş biri olarak, Hollanda futboluyla özel bir bağ hissediyorum."
Yeni teknik adam, Camp Nou'daki döneminde hem oyuncu hem de teknik direktör olarak gelişiminde birçok Hollandalı efsanenin payı olduğunu vurgulamakta gecikmedi. Xavi sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir bakıma Hollanda futbolunun bir evladı olduğum söylenebilir. Özellikle Barcelona'da ilk kez forma giydiğim dönemde birlikte çalıştığım Louis van Gaal ile Frank Rijkaard gibi diğer büyük teknik direktörler de beni oyuncu ve antrenör olarak şekillendirmede önemli rol oynadı. Elbette en önemli hedef kazanmak ve bu her zaman böyle olacak, ancak bunu o özellikleri yansıtan ve insanların keyif alabileceği bir şekilde yapmayı tercih ederim. Bunun için potansiyel de var, üzerine inşa edilecek sağlam bir temel de."
KNVB yönetimi tarihi nitelikteki atamayı memnuniyetle karşıladı
KNVB yönetimi, Koeman'ın yerine böylesine yüksek profilli bir ismi göreve getirmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. Profesyonel Futbol Direktörü Marianne van Leeuwen, Xavi'nin elit düzeydeki geçmişinin bu kararda belirleyici unsur olduğunu vurguladı. Van Leeuwen, "Xavi ile birlikte oyuncu ve antrenör olarak uluslararası futbolun mutlak zirvesini bilen birini kadromuza katıyoruz" dedi.
KNVB teknik direktörü ve eski Manchester City orta sahası Nigel de Jong da taktiksel değişimle ilgili heyecanını paylaştı. De Jong, "Her yeni döngü, nereye gitmek istediğimize, bunun için neye ihtiyacımız olduğuna ve hangi uygun milli takım teknik direktörünün buna en iyi uyduğuna taze bir gözle bakmayı gerektirir" ifadelerini kullandı.
- AFP
Köklü bir teknik direktörlük kariyerinin üzerine inşa ederek
Bu atama, Xavi'nin 2024'te Barcelona'dan ayrılıp yerine Hansi Flick'in gelmesinin ardından teknik direktörlüğe dönüşünü işaret ediyor. Camp Nou'daki görev süresi, 2022-23 sezonunda kazanılan La Liga şampiyonluğuyla öne çıktı; burada da, şimdi milli takımda olduğu gibi, tesadüfen Koeman'ın yerine geçmişti. Katalonya'ya duygusal dönüşünden önce Xavi, teknik direktörlük kariyerine 2019'da Katar'da Al-Sadd ile başladı.
Xavi, Hollanda teknik direktörü olarak ilk maçına 24 Eylül Perşembe günü, Hollanda'nın Johan Cruyff Arena'da Almanya'yı ağırlayacağı yüksek profilli Uluslar Ligi karşılaşmasında çıkacak. Bu mücadele, turnuvada Sırbistan ve Yunanistan ile de karşılaşacak olan Portakallar ile Xavi için grup maçları serisinin ilki olacak.
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