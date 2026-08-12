Avrupa futbolunda deprem etkisi yaratan bir hamleyle KNVB, Hollanda'nın yeni teknik direktörünün Xavi olduğunu doğruladı. 46 yaşındaki Katalan, bu yazki Dünya Kupası'nda Hollanda'nın Fas karşısında son 32 turunda elenmesinin ardından görevden ayrılan Koeman'ın yerini aldı. Xavi, 2030'a kadar sürecek kapsamlı bir sözleşmeye imza attı; böylece hem Büyük Britanya ve İrlanda'da düzenlenecek 2028 Avrupa Şampiyonası'nda hem de 2030 Dünya Kupası'nda takımın başında olacak.

Xavi, Hollanda'yı çalıştıracak 21. yabancı teknik direktör oldu, ancak dikkat çekici şekilde bu görevi 1977 ile 1978 yılları arasında yürüten Avusturyalı Ernst Happel'den bu yana ilk isim oldu. Eski Barcelona orta sahası, KNVB'ye kendi güvendiği teknik ekibiyle gelecek olsa da teknik yapılanma içinde güçlü bir yerli varlık korunacak.