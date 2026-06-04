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Hollanda, Cezayir'e karşı şok edici Dünya Kupası hazırlık maçı yenilgisinde "fazla nazik" davranmakla eleştirilirken, Donyell Malen de önemli fırsatları kaçırdığı için hedef tahtasına oturtuldu
Koeman, Oranje'nin verimsiz performansından dolayı hayal kırıklığına uğradı
Hollanda, De Kuip'te Cezayir ile oynadığı hazırlık maçının büyük bir bölümünde üstünlük kurdu ancak bu üstünlüğünü golle sonuçlandıramadı. Oranje, birçok net fırsat yakaladı ancak son dakikalarda yediği galibiyet golüyle maçı 1-0 kaybetti. Bu yenilgi, takımın Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçı için Özbekistan ile karşılaşacağı New York'a hareket etmeden önce Koeman'ı gözle görülür şekilde hayal kırıklığına uğrattı.
Dikkatlerin çoğu, gol önünde zor bir akşam geçiren Malen'e odaklandı. Forvet, bir kez direğe çarptı ve Hollanda'yı maçın kontrolünü ele geçirebilecek iki fırsatı daha kaçırdı.
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Koeman, agresiflik ve gol vuruşlarını sorguluyor
Koeman, maçın bitiş düdüğünün ardından hayal kırıklığını gizlemedi ve hem takımının gol vuruşlarını hem de genel oyun anlayışını eleştirdi.
Koeman, NOS'a yaptığı açıklamada, "Kaybetmekten kesinlikle nefret ediyorum. Dört ya da beş büyük fırsat yakaladığınızda bu maçı kazanmak zorundasınız" dedi. "Bunları gole çevirirseniz, böyle bir maç çok daha kolay hale gelir. O zaman sorun olmamalıydı, ancak ikinci yarıda daha kötü futbol oynadık. Agresiflikten yoksunduk ve fazla nazik davrandık."
Hollandalı teknik direktör ayrıca Malen'in kaçırdığı fırsatlara da değinerek, "Kesinlikle en az bir gol atması gerekiyor. Normalde bunu yapar" dedi.
Malen, kendi performansından hayal kırıklığına uğradı
Malen maçtan sonra hayal kırıklığını dile getirerek, en net fırsatında topa doğru vuruş yapamadığını kabul etti.
"Elbette bir forvet olarak gol atmak istersiniz," dedi Malen. "Yeterince fırsat yarattık ama bugün top bir türlü ağlara gitmedi. Bu da forvetlerin hayatının bir parçası. İyi çıkamadım ve topa doğru şekilde vuramadım. Yanımdaki oyuncuları da görmedim, yoksa pas verirdim."
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Japonya maçı öncesinde hazırlık fırsatı
Hollanda, New York’ta Özbekistan ile karşılaşacağı maçta ivme kazanmak için hâlâ son bir şansa sahip. Hayal kırıklığı yaratan bir yenilginin ardından taraftarlar ve yorumcuların artan eleştirileriyle karşı karşıya kalan takım için, ikna edici bir performans sergilemek turnuva öncesinde güveni yeniden kazanmaya yardımcı olacaktır. Oranje, iyileştirme gerekliliğinin farkında olarak 14 Haziran’da Japonya ile oynayacağı maçla F Grubu’ndaki mücadelesine başlayacak.