Hollanda, De Kuip'te Cezayir ile oynadığı hazırlık maçının büyük bir bölümünde üstünlük kurdu ancak bu üstünlüğünü golle sonuçlandıramadı. Oranje, birçok net fırsat yakaladı ancak son dakikalarda yediği galibiyet golüyle maçı 1-0 kaybetti. Bu yenilgi, takımın Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçı için Özbekistan ile karşılaşacağı New York'a hareket etmeden önce Koeman'ı gözle görülür şekilde hayal kırıklığına uğrattı.

Dikkatlerin çoğu, gol önünde zor bir akşam geçiren Malen'e odaklandı. Forvet, bir kez direğe çarptı ve Hollanda'yı maçın kontrolünü ele geçirebilecek iki fırsatı daha kaçırdı.