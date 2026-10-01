Bart Verbruggen - 5/10

Kaleyi bulan sadece dört şutta iki gol yiyen Verbruggen için sinir bozucu bir akşam oldu. Yunanistan'ın bitiriciliği yüksek vuruşlarında tamamen suçlanamayacak olsa da, önündeki hareketliliğin yetersiz kalması nedeniyle zaman zaman top dağıtımında yavaş kaldı.

Denzel Dumfries - 6/10

Sağ kanatta her zamanki gibi çalışkandı; Dumfries, merkezde eksik kalan genişliği sağlamaya çalıştı. İkinci yarıda kritik bir beraberlik golü attığını düşündü, ancak uzun süren VAR incelemesi yakın mesafeden yaptığı vuruşu ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.

Jurrien Timber - 5/10

Orta sahaya çıkıp sayısal üstünlük oluşturma görevi verilen Timber, ilk yarıda geçiş hücumlarında hazırlıksız yakalandı. Beraberlik golü arayışı şiddetlenirken 78. dakikada yerini Gjivai Zechiel'e bıraktı.

Virgil van Dijk - 7/10

Van Dijk, 59. dakikada güçlü bir kafa vuruşuyla farkı bire indirerek geri dönüş için takımına öncülük etti. Savunma hattı ilk yarıda Yunanistan'ın kontra atakları karşısında sallantılı görünse de, onun bireysel soğukkanlılığı ikinci yarıdaki baskı sırasında takımın dengelenmesine yardımcı oldu.

Micky van de Ven - 5/10

Dörtlü savunmanın solunda oynayan van de Ven'in geri koşulardaki hızı hayati önem taşıdı, ancak hücumda oyuna etki etmekte zorlandı. Takımın topa sahip olma konusunda üstünlük kurduğu bir maçta, bindirmeleri açısından daha fazlası bekleniyordu.