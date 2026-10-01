Hollanda, Toumbas Stadı'nda taktik açıdan birbirinden tamamen farklı iki yüz sergiledi. Felaket geçen ilk yarıda Xavi Hernandez'in ekibi, ev sahibinin doğrudan oyununa karşı koymakta zorlandı; 23. dakikada Fotis Ioannidis'in golüyle geriye düştü, uzatma dakikalarında ise Giorgos Masouras farkı ikiye çıkardı. Topa yüzde 71 oranında sahip olmasına rağmen konuk ekip, Yunanistan'ın derin savunmasını bozmak için gereken delici oyunu ortaya koyamadı ve soyunma odasına önünde aşılması çok zor bir engel varken gitti.
Devre arasında Reijnders ile Ryan Gravenberch'in oyuna girmesi maçın dengesini değiştirdi. Van Dijk, 59. dakikada Joey Veerman'ın kullandığı korneri gole çevirerek geri dönüşü başlattı. Baskı, sonunda 89. dakikada sonuç verdi ve Reijnders ceza sahasının ortasından yaptığı vuruşla ağları buldu. İlk yarıdaki savunma zaafları teknik ekibi hayal kırıklığına uğratacak olsa da 19 şut üretip sonunda skora denge getirecek karakteri göstermeleri, A2 Grubu'nda yarışın içinde kalmalarını sağladı.