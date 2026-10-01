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FBL-EUR-NATIONS-GRE-NEDAFP
Moataz Elgammal
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Hollanda 1-1 Yunanistan maçında oyuncu puanları: Tijjani Reijnders sonradan oyuna girip yıldızlaştı, Xavi Hernandez'in takımı dramatik bir Uluslar Ligi beraberliğini kurtardı

Player ratings
Yunanistan - Hollanda
Yunanistan
Hollanda
UEFA Nations League A
T. Reijnders
X. Hernandez

Tijjani Reijnders ve Virgil van Dijk, ikinci yarıdaki müthiş geri dönüşe ilham verdi; Hollanda, Selanik'te Yunanistan karşısında iki gollü geriden gelerek Uluslar Ligi'nde dramatik bir 2-2 beraberlik aldı.

Hollanda, Toumbas Stadı'nda taktik açıdan birbirinden tamamen farklı iki yüz sergiledi. Felaket geçen ilk yarıda Xavi Hernandez'in ekibi, ev sahibinin doğrudan oyununa karşı koymakta zorlandı; 23. dakikada Fotis Ioannidis'in golüyle geriye düştü, uzatma dakikalarında ise Giorgos Masouras farkı ikiye çıkardı. Topa yüzde 71 oranında sahip olmasına rağmen konuk ekip, Yunanistan'ın derin savunmasını bozmak için gereken delici oyunu ortaya koyamadı ve soyunma odasına önünde aşılması çok zor bir engel varken gitti.

Devre arasında Reijnders ile Ryan Gravenberch'in oyuna girmesi maçın dengesini değiştirdi. Van Dijk, 59. dakikada Joey Veerman'ın kullandığı korneri gole çevirerek geri dönüşü başlattı. Baskı, sonunda 89. dakikada sonuç verdi ve Reijnders ceza sahasının ortasından yaptığı vuruşla ağları buldu. İlk yarıdaki savunma zaafları teknik ekibi hayal kırıklığına uğratacak olsa da 19 şut üretip sonunda skora denge getirecek karakteri göstermeleri, A2 Grubu'nda yarışın içinde kalmalarını sağladı.


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    Kaleci ve savunma

    Bart Verbruggen - 5/10

    Kaleyi bulan sadece dört şutta iki gol yiyen Verbruggen için sinir bozucu bir akşam oldu. Yunanistan'ın bitiriciliği yüksek vuruşlarında tamamen suçlanamayacak olsa da, önündeki hareketliliğin yetersiz kalması nedeniyle zaman zaman top dağıtımında yavaş kaldı.

    Denzel Dumfries - 6/10

    Sağ kanatta her zamanki gibi çalışkandı; Dumfries, merkezde eksik kalan genişliği sağlamaya çalıştı. İkinci yarıda kritik bir beraberlik golü attığını düşündü, ancak uzun süren VAR incelemesi yakın mesafeden yaptığı vuruşu ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.

    Jurrien Timber - 5/10

    Orta sahaya çıkıp sayısal üstünlük oluşturma görevi verilen Timber, ilk yarıda geçiş hücumlarında hazırlıksız yakalandı. Beraberlik golü arayışı şiddetlenirken 78. dakikada yerini Gjivai Zechiel'e bıraktı.

    Virgil van Dijk - 7/10

    Van Dijk, 59. dakikada güçlü bir kafa vuruşuyla farkı bire indirerek geri dönüş için takımına öncülük etti. Savunma hattı ilk yarıda Yunanistan'ın kontra atakları karşısında sallantılı görünse de, onun bireysel soğukkanlılığı ikinci yarıdaki baskı sırasında takımın dengelenmesine yardımcı oldu.

    Micky van de Ven - 5/10

    Dörtlü savunmanın solunda oynayan van de Ven'in geri koşulardaki hızı hayati önem taşıdı, ancak hücumda oyuna etki etmekte zorlandı. Takımın topa sahip olma konusunda üstünlük kurduğu bir maçta, bindirmeleri açısından daha fazlası bekleniyordu.

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    Orta saha

    Quinten Timber - 4/10

    Timber için zorlu geçen bir 45 dakikaydı. Temponun kontrolünü ele almakta zorlandı ve Yunanistan hücumdan savunmaya geçerken sahayı kat ettiğinde çok kolay devre dışı bırakıldı. Devre arasında taktiksel bir değişikliğin parçası olarak Gravenberch için oyundan alındı.

    Joey Veerman - 7/10

    Takımın yaratıcı merkezi gibi oynayan Veerman, Van Dijk'ın golünde köşe vuruşundan isabetli asisti yaptı ve takım 619 pasla oynarken orta sahanın işlemesini sağladı. İkinci yarıda kullandığı tehlikeli serbest vuruşta az farkla hedefi bulamadı ancak ileride top taşımada güvenilir bir kaynak olmayı sürdürdü.

    Guus Til - 4/10

    10 numara rolünde oynayan Til, Yunanistan merkez bölgeleri kalabalıklaştırırken büyük ölçüde etkisiz kaldı. Hatlar arasındaki boşlukları bulamadı ve daha dinamik bir düzen kurulabilmesi için devre arasında feda edildi.


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    Hücum

    Crysencio Summerville - 6/10

    Summerville, maça başlayan hücum oyuncuları arasında en direkt isimdi; serbest vuruşlar kazandı ve bire birde rakibini yalnız bırakmaya çalıştı. Son pasları zaman zaman yetersiz kalsa da ısrarcılığı, Yunanistan savunmasının geriye yaslanmasına neden oldu.

    Ruben van Bommel - 3/10

    Genç oyuncu için felaket bir ilk yarı oldu. Hücumda oyuna etki etmekte zorlandı ve uzatma dakikalarında yaptığı dikkatsiz geri pas, Ioannidis tarafından kesilerek Yunanistan'ın ikinci golünü doğrudan hediye etti. Xavi, devre arasında onun yerine Noa Lang'ı oyuna aldı.

    Mexx Meerdink - 5/10

    İleri uçta enerjik bir performans sergilese de kaleyi gerçekten tehdit edecek servisi alamadı. İlk yarıda rakip ceza sahasında çok az topla buluştuğu için sık sık yalnız kaldı ve 70. dakikada yerini Joshua Zirkzee'ye bıraktı.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Tijjani Reijnders - 8/10

    Maçın kaderini değiştiren isimdi. Devre arasında oyuna giren Reijnders, eksik olan dikine oyunu getirdi. 89. dakikadaki beraberlik golü, orta sahaya çok ihtiyaç duyulan aciliyeti kazandıran performansının hak edilmiş ödülü oldu.

    Ryan Gravenberch - 6/10

    Devre arasında oyuna girerek topa sahip olma konusunda ve orta alanda fizik gücü açısından daha iyi katkı verdi. Onun oyuna girişi, Hollanda'nın ikinci yarıdaki tam üstünlüğüyle aynı ana denk geldi.

    Noa Lang - 7/10

    Sol kanada yaratıcılık ve kaos getirdi. Hararetli bir tartışma nedeniyle sarı kart görmesine rağmen yaptığı ortalar mükemmeldi ve son bölümde gelen beraberlik golüne yol açan tehlikeli ortayı yaptı.

    Joshua Zirkzee - 7/10

    88. dakikada Tzolakis'i harika bir kurtarış yapmaya zorlayan güçlü kafa vuruşuyla maçı neredeyse kazandırıyordu. Kısa süre sonra yaptığı kritik aşırma, Reijnders'in beraberlik golünü atmasını sağladı.

    Gjivai Zechiel - 6/10

    78. dakikada oyuna giren genç oyuncu, hareketli bir kısa performans sergiledi ve maçın çılgın geçen son bölümünde sorumluluk almaktan çekinmedi.

    Xavi - 7/10

    İlk 11'i dengeden yoksundu ve Yunanistan'ın agresif oyun planına karşı hazırlıksız yakalandı. Ancak devre arasında yaptığı üç oyuncu değişikliği tam anlamıyla ustalık eseriydi. Taktik değişiklik maçın gidişatını tamamen değiştirdi ve sonunda kritik bir sonucu kurtardı.

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