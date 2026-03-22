Hojlund, Yerry Mina'ya karşı: "O futbol oynamıyor, hakemler ona her şeyi yapmasına izin veriyor." Meme ucuna çimdik atmasından önceki olaylara kadar, neler oldu?

Napoli'nin forveti ile Cagliari'nin savunma oyuncusu arasında sosyal medyada yaşanan tartışma: Sebebi.

Rasmus Hojlund, sosyal medya üzerinden Yerry Mina'ya yönelik bir saldırıda bulundu. Napoli'nin forveti, iki takım arasında Napoli'nin deplasmanda kazandığı son maçın ardından Cagliari'nin savunma oyuncusunu sportmenlik dışı davranışlarla suçladı. Saha içinde kuralların sınırında hareketlerle tanınan Kolombiyalı oyuncuya yönelik bu tür tartışmaların gündeme gelmesi ilk kez olmuyor.


"Yerry Mina futbol oynamıyor. Hakemler ona her şeyi yapmasına izin vermeye devam ediyor. Böyle bir şeyin olması ilk kez olmuyor." Danimarkalı oyuncunun Instagram'da yayınlanan bir gönderiye verdiği yanıtta yer alan suçlamalar bunlar.

  • Şikâyetin yanında, Cagliari ile Napoli arasındaki maçın 78. dakikası civarında, Sardunyalı takımın sert yüzlü savunma oyuncusunun kesinlikle kınanması gereken bir davranışta bulunduğu anı yakalayan birkaç fotoğraf da yer alıyor. Markajından kurtulmaya çalışırken, eski Atalanta ve Manchester United oyuncusu meme uçlarına yapılan bir çimdikle durdurulur; bu olay geçmişte de yaşanmıştı – yine Mina ile – ve hakem ile VAR'ın gözünden kaçmıştı. Hojlund hemen haklı olduğunu göstermeye çalışır ve mariani hakemine neye maruz kaldığını göstermek için formasını da kaldırır, ancak hakem ona oyuna devam etmesini söyler.


    Söylendiği gibi, 31 yaşındaki Cagliari oyuncusu bu tür davranışlarla defalarca suçlandı. O, itmelerden dirsek atmalara, tekmelemelerden Serie A'nın çeşitli forvetlerine yönelik sert sözlere kadar çok çeşitli kural dışı hareketlerin ve yasak temasların başrol oyuncusu oldu. Osimhen, Morata ve Durosinmi'den sonra, şimdi liste uzadı ve Hojlund'u da içeriyor.

