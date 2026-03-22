Rasmus Hojlund, sosyal medya üzerinden Yerry Mina'ya yönelik bir saldırıda bulundu. Napoli'nin forveti, iki takım arasında Napoli'nin deplasmanda kazandığı son maçın ardından Cagliari'nin savunma oyuncusunu sportmenlik dışı davranışlarla suçladı. Saha içinde kuralların sınırında hareketlerle tanınan Kolombiyalı oyuncuya yönelik bu tür tartışmaların gündeme gelmesi ilk kez olmuyor.
"Yerry Mina futbol oynamıyor. Hakemler ona her şeyi yapmasına izin vermeye devam ediyor. Böyle bir şeyin olması ilk kez olmuyor." Danimarkalı oyuncunun Instagram'da yayınlanan bir gönderiye verdiği yanıtta yer alan suçlamalar bunlar.