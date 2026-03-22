Şikâyetin yanında, Cagliari ile Napoli arasındaki maçın 78. dakikası civarında, Sardunyalı takımın sert yüzlü savunma oyuncusunun kesinlikle kınanması gereken bir davranışta bulunduğu anı yakalayan birkaç fotoğraf da yer alıyor. Markajından kurtulmaya çalışırken, eski Atalanta ve Manchester United oyuncusu meme uçlarına yapılan bir çimdikle durdurulur; bu olay geçmişte de yaşanmıştı – yine Mina ile – ve hakem ile VAR'ın gözünden kaçmıştı. Hojlund hemen haklı olduğunu göstermeye çalışır ve mariani hakemine neye maruz kaldığını göstermek için formasını da kaldırır, ancak hakem ona oyuna devam etmesini söyler.





Söylendiği gibi, 31 yaşındaki Cagliari oyuncusu bu tür davranışlarla defalarca suçlandı. O, itmelerden dirsek atmalara, tekmelemelerden Serie A'nın çeşitli forvetlerine yönelik sert sözlere kadar çok çeşitli kural dışı hareketlerin ve yasak temasların başrol oyuncusu oldu. Osimhen, Morata ve Durosinmi'den sonra, şimdi liste uzadı ve Hojlund'u da içeriyor.