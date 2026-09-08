Pressefoto Baumann
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Hoeness, Undav eleştirmenlerini sert sözlerle hedef aldı! Stuttgart patronu, Şampiyonlar Ligi açılışı öncesinde kaptanına güçlü destek verdi
Hoeness, kaptan Undav'ı sert şekilde savundu
VfB Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Viking Stavanger ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi açılış maçı öncesinde kaptan Deniz Undav için tutkulu bir savunma yaptı. Undav, Stuttgart'ın Bayern Münih ve 1. FC Koln'a karşı Bundesliga'daki ilk maçlarında etkisiz kalan performanslarının ardından medyanın eleştirilerine maruz kaldı.
Hoeness, olumsuz haberleri hızla reddederken Undav'ın kulübün Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonuna ulaşmasındaki kritik rolünü vurguladı.
"Deniz Undav, Şampiyonlar Ligi'nde oynamamızın en büyük nedenlerinden biri," diyen Hoeness, "Bunu herkesin anlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, medyadaki “felaket” haberciliği sert sözlerle eleştirdi
Hoeness, hafta içi MHPArena'da oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Alman milli forvetin beklentilerin altında kaldığı yönündeki iddiaları reddetti. Undav'ın henüz en üst seviyesine ulaşmamış olabileceğini kabul eden teknik adam, oyuncunun genel katkısının hâlâ hayati önem taşıdığında ısrar etti.
Hoeness, Undav'ın liderliğini ve derin taktik anlayışını takım için kilit unsurlar olarak öne çıkardı.
Hoeness, "Onun oyunu, bazı haberlerde öne sürüldüğü kadar felaket değil" dedi. "O bizim kaptanımız ve oyunu inanılmaz derecede iyi anlayıp okuyan biri. Bizim için her zaman değerli."
Undav, Aşil sorunu olmasına rağmen antrenman yaptı
Undav son dönemde Aşil tendonu sorunlarıyla uğraşıyordu, ancak Hoeness, 1. hafta öncesinde forvetin sorunsuz şekilde antrenman yaptığını doğruladı. Kaptan, takımın geri kalanıyla birlikte Stuttgart'ın 1. FC Koln'u 4-1 yendiği maçtan da sakatlık yaşamadan çıktı.
Luca Jaquez ile Nikolas Nartey tam antrenmanlara dönüşe yaklaşırken, Dennis Seimen, Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomas ve Justin Diehl ise hâlâ forma giyemiyor.
Stuttgart, kendi lig sezonunda 19 maçı geride bırakmış ve maç ritmini tam olarak yakalamış Viking FK ile karşılaşacak.
- Pressefoto Baumann
Avrupa serüveni için hedefler yüksek
Undav’ın formda olması ve takıma liderlik etmesiyle birlikte Hoeness, Stuttgart’ın Avrupa sahnesine dönüşü için yüksek beklentiler dile getirdi. Teknik direktör, Cannstatt’taki iç saha açılış maçını taraftarlar için harika bir fırsat olarak nitelendirdi.
Hoeness, ekibinden Norveçli rakipleri karşısında maçın temposunu belirlemek için oyunun hızını yüksek tutmasını istedi.
Stuttgart, yurt içindeki görevlerine dönmeden önce lig aşamasında güçlü bir ilk izlenim bırakmayı hedefliyor.
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