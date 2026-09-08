Hoeness, hafta içi MHPArena'da oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Alman milli forvetin beklentilerin altında kaldığı yönündeki iddiaları reddetti. Undav'ın henüz en üst seviyesine ulaşmamış olabileceğini kabul eden teknik adam, oyuncunun genel katkısının hâlâ hayati önem taşıdığında ısrar etti.

Hoeness, Undav'ın liderliğini ve derin taktik anlayışını takım için kilit unsurlar olarak öne çıkardı.

Hoeness, "Onun oyunu, bazı haberlerde öne sürüldüğü kadar felaket değil" dedi. "O bizim kaptanımız ve oyunu inanılmaz derecede iyi anlayıp okuyan biri. Bizim için her zaman değerli."