"Hoeneß'in Rettig'den izin almasına gerek yok": FC Bayern ile DFB arasındaki atışmanın yeni raundu

Hoeneß, geçtiğimiz haftalarda Nagelsmann'ı birkaç kez eleştirmişti; bunun nedenleri arasında, sözde aşırı oyuncu rotasyonu ve belirsiz rol dağılımı da vardı. Buna ek olarak, FC Bayern'in patronu, kulübünün eski teknik direktörüne (2021-2023) "kolayca kırılan" ve bencil olduğunu ima etti.

"Eğer Almanya, teknik direktör aynı on birle iki maç üst üste oynamayı başaramamasına rağmen bir takım olmayı başarırsa, o zaman bir şansımız var. Milli takım teknik direktörümüz maçı kazanacağını düşünüyor. Hayır, maçı takım kazanır," dedi Hoeneß, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine.

Kısa bir süre sonra DAZN'e verdiği röportajda sözlerine devam etti: "Forvetimiz kim? Kalecimiz kim? Sağ bekimiz kim, sol bekimiz kim? Böyle devam ederse, Dünya Kupası'nın ilk maçında daha önce hiç birlikte oynamamış bir takım sahaya çıkacak. Ve bu olmaz."