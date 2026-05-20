Hainer, Sport Bild dergisine verdiği röportajda, "Uli Hoeneß, fikrini söylemek istediğinde Andreas Rettig'den izin almasına gerek yok" dedi. "Temelde biz taraftarlar olarak hepimiz Alman milli takımının başarılı olmasını diliyoruz."
Çeviri:
"Hoeneß'in Rettig'den izin almasına gerek yok": FC Bayern ile DFB arasındaki atışmanın yeni raundu
Hoeneß, geçtiğimiz haftalarda Nagelsmann'ı birkaç kez eleştirmişti; bunun nedenleri arasında, sözde aşırı oyuncu rotasyonu ve belirsiz rol dağılımı da vardı. Buna ek olarak, FC Bayern'in patronu, kulübünün eski teknik direktörüne (2021-2023) "kolayca kırılan" ve bencil olduğunu ima etti.
"Eğer Almanya, teknik direktör aynı on birle iki maç üst üste oynamayı başaramamasına rağmen bir takım olmayı başarırsa, o zaman bir şansımız var. Milli takım teknik direktörümüz maçı kazanacağını düşünüyor. Hayır, maçı takım kazanır," dedi Hoeneß, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine.
Kısa bir süre sonra DAZN'e verdiği röportajda sözlerine devam etti: "Forvetimiz kim? Kalecimiz kim? Sağ bekimiz kim, sol bekimiz kim? Böyle devam ederse, Dünya Kupası'nın ilk maçında daha önce hiç birlikte oynamamış bir takım sahaya çıkacak. Ve bu olmaz."
Andreas Rettig: "Onu şu anda neyin harekete geçirdiğini bilmiyorum"
Bunun üzerine DFB Genel Müdürü Andreas Rettig, "Düsseldorfer Jonges" kulübünün düzenlediği bir etkinlikte şu şekilde yanıt verdi: "DFB'den birinin Bay Hoeneß'ten Bay Nagelsmann için bir ara değerlendirme raporu hazırlamasını istediğini hatırlamıyorum. Onu şu anda bu konuyu gündeme getirmeye iten nedenin ne olduğunu da bilmiyorum."
Almanya futbol camiası şu anda Nagelsmann'ın Kuzey Amerika'da yapılacak Dünya Kupası kadrosunu merakla bekliyor. Son günlerde pek çok isim sızdırılmıştı, nihai kadro ise Perşembe günü saat 13:00'te açıklanacak. Almanya, 14 Haziran'daki açılış maçında Curacao ile karşılaşacak, ardından grup aşamasında Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacak.