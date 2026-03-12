VfB Stuttgart, spor direktörü Fabian Wohlgemuth'un liderliğinde son zamanlarda transfer piyasasında birkaç başarılı transfer gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yaz, Schwaben'in kadro planlayıcıları yine devasa bir görevle karşı karşıya kaldılar ve teknik direktör Sebastian Hoeneß'in isteği üzerine transfer döneminin son gününde iki kez daha hücum hattını güçlendirdiler.
Hoeneß'i yatıştırması gerekiyordu, ancak şu ana kadar her konuda hayal kırıklığı yarattı! Yaz transfer döneminde takıma katılan bu oyuncu, VfB Stuttgart'ın en pahalı transfer fiyaskolarından biri mi olacak?
Nick Woltemade'nin ayrılmasından kısa bir süre sonra Hoeneß, bir basın toplantısında Wohlgemuth ve kulüp başkanı Alexander Wehrle'ye alışılmadık bir şekilde açıkça eleştirdi. Ana fikir: Acilen bir yedek bulunmalı! O dönem kicker dergisinde yayınlanan bir habere göre, Badredine Bouanani (31 Ağustos, OGC Nice) ve Bilal El Khannouss (1 Eylül, Leicester City) Neckar'a transfer edilmeden önce, VfB koçunu en azından biraz yatıştırmak için 72 saat boyunca "sürtüşmeler" yaşandı. Çünkü yeni bir forvet transferi gerçekleşmedi.
El Khannouss'un kiralanması tam bir başarıya dönüştü ve duyumlara göre, oynama süresine bağlı olarak 18 milyon euroya satın alma zorunluluğu doğacak, ancak Bouanani'nin transferi henüz hiçbir şekilde karşılığını vermedi. Tam tersine! Özellikle de VfB, 21 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro gibi yüksek bir bedel ödedi.
Avrupa Ligi'nde daha fazla süre: Bouanani hala Bundesliga'da gol atamadı
Kulüp tarihinin bugüne kadarki en pahalı üçüncü transferi olan El Khannouss, Bouanani'yi dördüncü sıraya itecek, ancak şu ana kadar her açıdan hayal kırıklığı yaratıyor. 24 maçta sadece iki gol ve bir asist kaydetti. Oldukça sıra dışı bir durum: Cezayirli oyuncu, Avrupa Ligi'nde (448) şu anda Bundesliga'da (441) oynadığı dakikadan daha fazla süre sahada kalıyor ve üç golünü de Bundesliga'da attı. Bouanani, Almanya'nın en üst liginde ilk golünü bekliyor.
Son dört Bundesliga maçında Bouanani, bilinen herhangi bir fiziksel rahatsızlığı olmamasına rağmen 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. Celtic Glasgow ile oynanan playoff rövanş maçında 0-1 yenildikleri maçta son kez ilk 11'de yer aldı, ancak çaba gösterdiği halde pek ikna edici bir performans sergileyemedi. Bu artık bilinen bir tablo. Teknik yetenekli ve çoğunlukla sağ kanatta oynayan hücum oyuncusu, genellikle çok şey istiyor. Ancak yeteneklerini sadece küçük parçalar halinde sergileyebiliyor ve çok az başarı elde ediyor. Sonuçta, 33 top hareketinde 14 top kaybı, Bouanani'nin sezonunu simgeleyen bir rakamdı.
Oysa yılbaşı civarında yaşadığı büyük hayal kırıklığı onu motive etmeliydi. Cezayir'in teknik direktörü Vladimir Petkovic, Afrika Kupası kadrosunda Bouanani'yi almadı. Hoeneß, "Tabii ki hayal kırıklığına uğradı, çünkü ülkesi için oynamayı çok istiyordu" dedi ve bir dönüş umudu uyandırdı: "Öte yandan, artık bizimle kalma ve takıma yaklaşma şansı var."
Bild gazetesinin haberine göre, Bouanani, kadroda yer almamasına duyduğu öfkeyi enerjiye dönüştürmek için kendisine kişisel bir atletizm antrenörü bile tuttu. Hedefi, kış arasından sonra 22 günde 7 maçlık yoğun programda herkese kendini göstermekti. Ancak sonuçlar oldukça hayal kırıcı oldu: Hiçbir gol atamadı, 215 dakika ve 3 maçta forma giyemedi.
Hiyerarşinin en altında: Acanciert Bouanani en pahalı transfer fiyaskosu mu olacak?
Bu yaştaki bir oyuncu için olası zorluklar elbette nadir değildir. Hoeneß de bunu fark ediyor: "Özellikle yeni bir ülkeye geldiğinde form dalgalanmaları olur. Sol ayağıyla neler yapabileceğini zaten gösterdi. Ama elbette gelişmesi gereken alanlar da var." Ancak Stuttgartlılar, yazın transfer edilen bu oyuncudan şüphesiz daha fazlasını bekliyorlardı. Önemli maçlarda, Glasgow'daki ilk maçta olduğu gibi, yedek kulübesinde oturması mantıklı bir sonuç.
Her halükarda, Bouanani'nin ilk 11'de oynaması için argümanlar yavaş yavaş tükeniyor, Bundesliga'daki süreleri de bunu gösteriyor. Özellikle de rakipleri onu geride bıraktığı için. Sağ kanatta Jamie Leweling ve Tiago Tomas açık ara önde. Şimdiye kadar pek göze çarpmayan kış transferi Jeremy Arevalo bile geçen hafta Mainz 05 maçında tercih edildi. Bouanani'nin de oynayabileceği hücum merkezinde de iç hiyerarşide son sırada yer alıyor. Bu nedenle, Perşembe günü FC Porto ile oynanacak sekizinci final ilk maçında ilk on birde yer alması da sürpriz olur.
Bu sezon umulan atılım için fazla zaman kalmadı. Bunun yerine Bouanani, Pablo Maffeo veya Ciprian Marica (her ikisi de 7 milyon euro) gibi hataların ardından kulüp tarihinin en pahalı transfer fiyaskosu olmaya aday. Tabii ki son söz henüz söylenmedi ve VfB, tartışmasız yetenekli genç oyuncuyu (2030'a kadar sözleşmesi var) yazın tekrar kovmayacaktır.
Badredine Bouanani: VfB Stuttgart'ta performans verileri ve istatistikler
Rekabet Maçlar (Oynama süresi) Goller Asistler Bundesliga 12 (441) 0 0 Avrupa Ligi 9 (448) 2 1 DFB Kupası 3 (82) 0 0