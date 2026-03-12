Hoeneß'i yatıştırması gerekiyordu, ancak şu ana kadar her konuda hayal kırıklığı yarattı! Yaz transfer döneminde takıma katılan bu oyuncu, VfB Stuttgart'ın en pahalı transfer fiyaskolarından biri mi olacak?

Kulüp tarihinin bugüne kadarki en pahalı üçüncü transferi olan El Khannouss, Bouanani'yi dördüncü sıraya itecek, ancak şu ana kadar her açıdan hayal kırıklığı yaratıyor. 24 maçta sadece iki gol ve bir asist kaydetti. Oldukça sıra dışı bir durum: Cezayirli oyuncu, Avrupa Ligi'nde (448) şu anda Bundesliga'da (441) oynadığı dakikadan daha fazla süre sahada kalıyor ve üç golünü de Bundesliga'da attı. Bouanani, Almanya'nın en üst liginde ilk golünü bekliyor.

Son dört Bundesliga maçında Bouanani, bilinen herhangi bir fiziksel rahatsızlığı olmamasına rağmen 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. Celtic Glasgow ile oynanan playoff rövanş maçında 0-1 yenildikleri maçta son kez ilk 11'de yer aldı, ancak çaba gösterdiği halde pek ikna edici bir performans sergileyemedi. Bu artık bilinen bir tablo. Teknik yetenekli ve çoğunlukla sağ kanatta oynayan hücum oyuncusu, genellikle çok şey istiyor. Ancak yeteneklerini sadece küçük parçalar halinde sergileyebiliyor ve çok az başarı elde ediyor. Sonuçta, 33 top hareketinde 14 top kaybı, Bouanani'nin sezonunu simgeleyen bir rakamdı.

Oysa yılbaşı civarında yaşadığı büyük hayal kırıklığı onu motive etmeliydi. Cezayir'in teknik direktörü Vladimir Petkovic, Afrika Kupası kadrosunda Bouanani'yi almadı. Hoeneß, "Tabii ki hayal kırıklığına uğradı, çünkü ülkesi için oynamayı çok istiyordu" dedi ve bir dönüş umudu uyandırdı: "Öte yandan, artık bizimle kalma ve takıma yaklaşma şansı var."

Bild gazetesinin haberine göre, Bouanani, kadroda yer almamasına duyduğu öfkeyi enerjiye dönüştürmek için kendisine kişisel bir atletizm antrenörü bile tuttu. Hedefi, kış arasından sonra 22 günde 7 maçlık yoğun programda herkese kendini göstermekti. Ancak sonuçlar oldukça hayal kırıcı oldu: Hiçbir gol atamadı, 215 dakika ve 3 maçta forma giyemedi.