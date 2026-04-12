Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek bir sonraki Dünya Kupası’nda Gana Millî Takımı’nı çalıştırması hâlinde, Dünya Kupası’nda tarihi bir rekora imza atmaya çok yakın.

Queiroz, geçen mart ayında Umman Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini feshetmesinin ardından, şu anda herhangi bir millî takımla sözleşmeli değil.

Ancak Portekizli çalıştırıcı, kötü sonuçlar nedeniyle görevden alınan Otto Addo’nun yerine Dünya Kupası’nda “Black Stars”ı çalıştırmak üzere Gana Futbol Federasyonu ile görüşmelere başladı.

Bununla birlikte Queiroz bu görev için tek aday değil; vatandaşları Fernando Santos ve Paulo Bento da onunla rekabet ediyor.

Queiroz’un menajeri Tadio Martins, geçen cuma önceki gün Kooora’ya yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz dönemde Gana Federasyonu’ndan bir iletişim olmadı, ancak bugün ilk resmî aramayı aldık. Bu projenin bize uygun olup olmadığına bakacağız.” dedi.