FBL-WC-2022-TRAINING-IRIAFP

هل يحقق كيروش رقمًا تاريخيًا في كأس العالم من بوابة غانا؟

Portekizli teknik direktör Dünya Kupası’nda tanıdık bir yüz.. Siyah Yıldızlar’ın hayallerine liderlik edecek mi?

Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek bir sonraki Dünya Kupası’nda Gana Millî Takımı’nı çalıştırması hâlinde, Dünya Kupası’nda tarihi bir rekora imza atmaya çok yakın.

Queiroz, geçen mart ayında Umman Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini feshetmesinin ardından, şu anda herhangi bir millî takımla sözleşmeli değil.

Ancak Portekizli çalıştırıcı, kötü sonuçlar nedeniyle görevden alınan Otto Addo’nun yerine Dünya Kupası’nda “Black Stars”ı çalıştırmak üzere Gana Futbol Federasyonu ile görüşmelere başladı.

Bununla birlikte Queiroz bu görev için tek aday değil; vatandaşları Fernando Santos ve Paulo Bento da onunla rekabet ediyor.

Queiroz’un menajeri Tadio Martins, geçen cuma önceki gün Kooora’ya yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz dönemde Gana Federasyonu’ndan bir iletişim olmadı, ancak bugün ilk resmî aramayı aldık. Bu projenin bize uygun olup olmadığına bakacağız.” dedi.

  • 5 ardışık paylaşım?

    Queiroz, 2026 Dünya Kupası’nda Gana Milli Takımı’nın başına geçmesi halinde, Dünya Kupası’nda üst üste 5 turnuvaya katılan tarihteki ikinci teknik direktör olacak.

    73 yaşındaki Queiroz, 2010, 2014, 2018 ve 2022 yıllarında düzenlenen son 4 Dünya Kupası’nda yer alarak turnuvada tanıdık bir sima olmuştu.

    Queiroz, 2010’da ülkesi Portekiz’i çalıştırdı; diğer üç turnuvada ise İran ile yer aldı.

    Dünya Kupası’nda Avrupa ve Asya’dan iki takımın hayallerine liderlik ettikten sonra, Gana Milli Takımı ile yürüttüğü görüşmelerin tamamlanması halinde Queiroz bir sonraki turnuvaya Afrika kimliğiyle girecek.

    Queiroz, Dünya Kupası’ndaki önceki dört katılımında turnuvada 13 maça çıktı; 3 galibiyet, 4 beraberlik alırken 6 kez de mağlup oldu.

  • WC2002-CHN-TRAINING-MILUTINOVICAFP

    Mevcut numaranın sahibi

    Üst üste 5 Dünya Kupası’na katılan tek teknik direktör Bora Milutinoviç’tir; 3 kıtadan 3 milli takımın hayallerine liderlik etti.

    Milutinoviç, Dünya Kupası serüvenine 1986’da Meksika Milli Takımı ile başladı, ardından 1990’da Kosta Rika’yı, 1994’te ise ABD’yi çalıştırdı; bu da turnuvada iki milli takımı kendi sahalarında çalıştırdığı anlamına geliyor.

    Sırp teknik adam ABD dönemini geride bırakıp 1998’de Nijerya Milli Takımı’nın hayallerine liderlik etti, 2002’de ise Çin’i çalıştırarak katılımlarını noktaladı.

    Dünya Kupası kariyeri boyunca Milutinoviç 20 maçta görev aldı; 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

    Brezilyalı Carlos Alberto Parreira’nın Dünya Kupası’na katılım sayısında 6 ile rekor sahibi olduğunu belirtmek gerekir; ancak bu katılımlar ardışık bir seri halinde değildi.

    1982’de Kuveyt’i çalıştırdı; ardından 1990’da Birleşik Arap Emirlikleri, 1994’te Brezilya (şampiyon oldu) ve 1998’de Suudi Arabistan ile 3 katılımlık bir seri yakaladı.

    2002 turnuvasında yer almadı; ardından 2006’da Brezilya Milli Takımı ile yeni bir dönemde geri döndü, 2010’da ise ev sahibi Güney Afrika’yı çalıştırarak katılımlarını tamamladı.

