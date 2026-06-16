Bazen hâlâ rastlanır: 13 yaşındayken hiçbir yetenek avcısının dikkatini çekmemiş, daha sonra profesyonel kariyere en iyi şekilde hazırlanmak üzere tanınmış bir kulübün gençlik akademisine alınan oyuncular. Emmanuel Fernandez işte böyle bir oyuncu. İskoç basınının haberlerine göre, Glasgow Rangers’ta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, şu anda – ve bu ilk kez olmuyor – Borussia Dortmund ile anılıyor; ve bu tek başına bile bir sansasyon. Zira Fernandez en alt kademelerden gelmiş ve “hızlı yükseliş” kelimesiyle bile tam olarak tarif edilemeyecek bir başarıya imza atmış.
Çeviri:
"Hızlı yükseliş" ifadesi onun için bile yetersiz kalır! Yedinci ligde oynayan bir futbolcu artık 360 kat daha değerli ve BVB'nin radarında
Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez – ya da kendisinin de dediği gibi “Manny” – Londra’da Nijeryalı kökenli bir ailenin sekiz çocuğunun en küçüğü olarak büyüdü. Futbola ilkokul çağında başladı ve bu dönemde pek dikkat çekmedi. Fiziksel olarak güçlü bir forvet olarak kariyerine başlayan Opeyemi, daha sonra bire bir mücadelelerdeki gücünün arandığı orta sahaya geçti. Brentford’un U18 takımına girmeyi başardığında, bir anda önünde yeni bir kapı açılacak gibi görünüyordu – ancak durum öyle olmadı. 17 yaşında Gillingham’ın genç takımına transfer oldu, ardından pek de tanınmış olmayan Sheppey ve Margate kulüplerine başarısız kiralık dönemler yaşadı; Margate ise bir ay sonra ondan bıktı.
Manny Fernandez için gençlik futbolu sona erdiğinde, – olumlu bir ifadeyle – seçme şansı vardı. Ya da başka bir deyişle: hiçbir kulübü yoktu. İngiltere’nin yedinci liginde yer alan Ramsgate’e katıldı. Bir yıl önce verdiği röportajda, orada “futbolun fiziksel yönünü” öğrendiğini söylemişti. “Çünkü orada top çoğu zaman yerde değil,” diye ekledi. 1,98 metre boyundaki Manny Fernandez’in defans becerilerini geliştirmesi için tam da doğru ortamdı, zira o arada stoper olarak yeniden eğitilmişti. Sonuç başarılı oldu: Sadece bir yıl sonra, dev bir sıçrayışla yukarıya, yani İngiltere’nin üçüncü ligindeki Peterborough’a transfer oldu.
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Danny Röhl, Manny Fernandez’e güveniyor
Amatör liglerden gelen bir oyuncu olarak, beklendiği üzere önceki seviyeden dört lig yukarıda başlangıçta zorluklar yaşadı. Ardından, daha alt liglerdeki bu küçük kulüplerde daha fazla maç tecrübesi kazanmak amacıyla Spalding ve Barnet’e iki kez kiralandı. 2023/24 sezonunda Fernandez, 21 yaşında, pek fazla umut barındırmadan ve 50.000 Euro piyasa değeriyle Peterborough’a geri döndü. Bundan sonra gelenler hâlâ büyük bir atılım sayılmazdı, çünkü Fernandez sadece birkaç dakika süre alabilmişti. Ancak bir yıl sonra, efsanevi Sir Alex’in oğlu olan teknik direktör Darren Ferguson ona şans verdi ve onu Peterborough’da ilk 11’in vazgeçilmez oyuncusu haline getirdi. Yine de geçen yaz Rangers’a transferi sürpriz olarak karşılandı – ve transfer ücreti, Glasgow’daki taraftarlar arasında büyük soru işaretlerine yol açtı.
Kulüp, daha önce sadece bir İngiliz üçüncü lig takımında iyi bir sezon geçirmiş bir oyuncu için üç milyon avro ödedi. Piyasa değeri, Rangers’ın yatırdığı meblağın sadece bir kısmı kadı – ancak FC Bayern Münih’te Hansi Flick ve Niko Kovac’ın yardımcısı olarak görev yapmış olan yeni teknik direktör Danny Röhl, Manny Fernandez’in potansiyeline inanıyordu ve ona güvenmek için elinden geleni yaptı.
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Manny Fernandez, geçtiğimiz sezonda büyük bir atılım gerçekleştirdi
Ve büyük soru işaretleri hızla ortadan kalktı. Bir adaptasyon döneminin ardından Manny Fernandez, sadece Rangers’ta kilit bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştırmakla kalmadı, herkesi ikna etti. Muazzam bir azimle ikili mücadelelere girdi, kayarak topu kesti, topların peşinden koştu – ve hatta forvet pozisyonunda beş lig golü bile attı. “Liderlik vasıflarım var, agresifim, kafa vuruşlarının çoğunu kazanıyorum ve futbol da oynayabiliyorum,” demişti Rangers’a sezon başlamadan önce.
Güçlü performanslarının karşılığı olarak ödüller yağmur gibi yağdı: Rangers taraftarları onu Yılın Oyuncusu seçti, Premiership’in 25/26 sezonunun en iyi kadrosuna seçildi ve Nijerya Milli Takımı’na çağrıldı. Mart ayında milli takımda ilk kez forma giydi ve ikinci maçında, Ürdün’le 2-2 biten karşılaşmada gol attı.
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Manny Fernandez: Üç yıl önceki piyasa değerinin 360 katı
Piyasa değeri buna bağlı olarak fırladı ve şu anda 18 milyon avroya ulaştı – bu rakam, üç yıl önce kendisi için tahmin edilen tutarın 360 katı. Daily Record gazetesi, Borussia Dortmund’un kış aylarında bile bu oyuncuya ilgi gösterdiğini ve şu anda onu yeniden listesine aldığını bildiriyor. Salzburg’a transfer olmak üzere olan Rangers teknik direktörü Röhl ile BVB teknik direktörü Kovac arasındaki geçmiş bağlantılar göz önüne alındığında, Glasgow ekibi yeni yıldızını prensipte pek de isteyerek bırakmayacak olsa da, İskoçya’dan Borussia’ya önemli bir öneri gelmiş olabilir.
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BVB, savunmadan bir oyuncunun daha ayrılması durumunda harekete geçebilir
Dortmund, Salzburg’dan Joane Gadou’yu transfer ederek bir stoper kazanmış olsa da, savunmanın merkezindeki durum, BVB’nin bu pozisyonda bir transfer daha yapmasını gerektirebilir – belki de Manny Fernandez ile. Zira Niklas Süle takımdan ayrıldı, Emre Can ise çapraz bağ yırtığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Geriye, son haftalarda hakkında bazı söylentiler dolaşan Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck ve Luca Reggiani üçlüsü kalıyor.
Söylentilere göre BVB, Anton’u satmak istemiyor, ancak büyük bir teklif gelirse Dortmund kulübü bu karardan vazgeçebilir. Schlotterbeck’in durumu ise farklı; bilindiği üzere sözleşmesinde bu yaz geçerli olacak bir çıkış maddesi bulunuyor. Eğer Dünya Kupası’nda iyi bir performans sergilerse, Alman milli oyuncunun takımdan ayrılması ihtimali göz ardı edilemez; her ne kadar sözleşmesini ilkbaharda büyük bir törenle uzatmış olsa da ve BVB onu tutmak istese de. Bu konuda, Real Madrid’in yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun Schlotterbeck’e büyük ilgi duyduğu söyleniyor. Kısa süre önce İtalya milli takımında ilk kez forma giyen Luca Reggiani’ye ise Inter Milan’ın ilgi duyduğu belirtiliyor.
Bu üçlüden biri ayrılırsa, Dortmund'un savunma merkezinde yeniden bir açığı olacak ve Manny Fernandez'i bir aday olarak göz önünde bulunduruyor gibi görünüyor. Her halükarda, Fernandez'in BVB'ye transferi için temel bir koşul yerine getirilmiş durumda: Borussia'da onun forma numarası boş – ve o, bugüne kadar oynadığı her kulüpte bu numarayı giymişti. "Kardeşim 37 yaşında vefat etti; onun anısına 37 numarayı seçiyorum," diye açıkladı Manny Fernandez.
Manny Fernandez’in 2025/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 33 Oynama süresi: 2805 Goller: 6 Asist: 0