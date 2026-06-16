"Hızlı yükseliş" ifadesi onun için bile yetersiz kalır! Yedinci ligde oynayan bir futbolcu artık 360 kat daha değerli ve BVB'nin radarında

Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez – ya da kendisinin de dediği gibi “Manny” – Londra’da Nijeryalı kökenli bir ailenin sekiz çocuğunun en küçüğü olarak büyüdü. Futbola ilkokul çağında başladı ve bu dönemde pek dikkat çekmedi. Fiziksel olarak güçlü bir forvet olarak kariyerine başlayan Opeyemi, daha sonra bire bir mücadelelerdeki gücünün arandığı orta sahaya geçti. Brentford’un U18 takımına girmeyi başardığında, bir anda önünde yeni bir kapı açılacak gibi görünüyordu – ancak durum öyle olmadı. 17 yaşında Gillingham’ın genç takımına transfer oldu, ardından pek de tanınmış olmayan Sheppey ve Margate kulüplerine başarısız kiralık dönemler yaşadı; Margate ise bir ay sonra ondan bıktı.

Manny Fernandez için gençlik futbolu sona erdiğinde, – olumlu bir ifadeyle – seçme şansı vardı. Ya da başka bir deyişle: hiçbir kulübü yoktu. İngiltere’nin yedinci liginde yer alan Ramsgate’e katıldı. Bir yıl önce verdiği röportajda, orada “futbolun fiziksel yönünü” öğrendiğini söylemişti. “Çünkü orada top çoğu zaman yerde değil,” diye ekledi. 1,98 metre boyundaki Manny Fernandez’in defans becerilerini geliştirmesi için tam da doğru ortamdı, zira o arada stoper olarak yeniden eğitilmişti. Sonuç başarılı oldu: Sadece bir yıl sonra, dev bir sıçrayışla yukarıya, yani İngiltere’nin üçüncü ligindeki Peterborough’a transfer oldu.