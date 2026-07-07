"Hızlı iyileşmeler" - İngiltere'nin Meksika'ya karşı kazandığı efsanevi Dünya Kupası zaferini kutlarken kırılan kolundan ameliyat geçiren Jordan Henderson'ın sakatlık durumuna ilişkin son gelişmeler

Oyuna ne zaman geri döneceğine dair kesin bir zaman çizelgesi henüz belli değil, ancak Henderson’ın Dünya Kupası’nın geri kalan kısmını kaçıracağı doğrulandı. Bu yıkıcı darbeye rağmen, takım kampındaki hava, onun olumlu bir bakış açısını koruduğunu gösteriyor. Lions' Den programında konuşan Marc Guehi, milli takım arkadaşıyla ilgili cesaret verici bir açıklama yaptı. Guehi şöyle dedi: "Hendo iyi bir adam, dün olduğundan daha iyi durumda. Bu olay elbette kendisi, ailesi ve herkes için korkutucuydu, ancak hızlı bir şekilde iyileşme yolunda olması bizi çok mutlu ediyor." Sakatlanan oyuncu, takımın uluslararası zafer yolunda ilerlemesine manevi destek olmak için kadroyla birlikte kalacak.