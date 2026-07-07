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"Hızlı iyileşmeler" - İngiltere'nin Meksika'ya karşı kazandığı efsanevi Dünya Kupası zaferini kutlarken kırılan kolundan ameliyat geçiren Jordan Henderson'ın sakatlık durumuna ilişkin son gelişmeler
Tuhaf bir kaza, İngiltere’nin galibiyetini gölgeledi
Henderson, heyecan verici son 16 turu maçının ardından reklam panolarının üzerinden tırmanırken ciddi bir yaralanma geçirdi. Bu maçta 10 kişi kalan İngiltere, Harry Kane’in penaltısı ve Jude Bellingham’ın iki golü sayesinde 3-2’lik bir galibiyet elde etmişti. Maç boyunca yedek kulübesinde kalan Henderson, düşmesinin ardından büyük acı çekti.
Tıbbi ekip tarafından oksijen verilmesi gereken Henderson, sedyeyle sahadan çıkarılmasının ardından doğrudan yerel bir hastaneye nakledildi. Bu talihsiz kaza, Three Lions için aksi takdirde tarihi bir başarı olabilecek bu maça gölge düşürdü; zira takım, zorluklara cesurca göğüs gererek turnuvanın çeyrek finallerine zorlu bir mücadelenin ardından yerini almıştı.
- AFP
Takım arkadaşı olumlu bir gelişme bildirdi
Oyuna ne zaman geri döneceğine dair kesin bir zaman çizelgesi henüz belli değil, ancak Henderson’ın Dünya Kupası’nın geri kalan kısmını kaçıracağı doğrulandı. Bu yıkıcı darbeye rağmen, takım kampındaki hava, onun olumlu bir bakış açısını koruduğunu gösteriyor. Lions' Den programında konuşan Marc Guehi, milli takım arkadaşıyla ilgili cesaret verici bir açıklama yaptı. Guehi şöyle dedi: "Hendo iyi bir adam, dün olduğundan daha iyi durumda. Bu olay elbette kendisi, ailesi ve herkes için korkutucuydu, ancak hızlı bir şekilde iyileşme yolunda olması bizi çok mutlu ediyor." Sakatlanan oyuncu, takımın uluslararası zafer yolunda ilerlemesine manevi destek olmak için kadroyla birlikte kalacak.
Teknik direktörde karışık duygular
Azteca Stadyumu’nda yaşanan dramatik bir gecenin ardından bu olay, teknik direktör Thomas Tuchel’de kesinlikle çelişkili duygular uyandırdı. Basın mensuplarına konuşan Tuchel, oyuncularının baskıyla başa çıkma biçiminden büyük gurur duyduğunu ifade ederken, ciddi sakatlığın kutlamaların coşkusunu gölgelediğini de kabul etti. Tuchel şöyle konuştu: “Karışık duygular içindeyim çünkü elbette yorgunum ve duygusalım, ama aynı zamanda Jordan’ın sakatlanması nedeniyle de üzgünüm. Bileğini sakatladı. Şu anda hastanede, yani oldukça ciddi bir sakatlık." Alman teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Jordan'ın şu anda aramızda olmaması bu akşama hiç yakışmıyor. Neler olup bittiğini tam olarak bilmiyorum. Az önce basın toplantısını yaptım ve doktor bana onun hastanede olduğunu söyledi."
- Getty Images
İngiltere için bundan sonra ne olacak?
İngiltere, Cumartesi gecesi Miami'de Norveç ile oynayacağı büyük çeyrek final mücadelesine hazırlanırken artık bir an önce yeniden odaklanmak zorunda. Büyük heyecanla beklenen bu maçta Guehi ve Nico O'Reilly, kısa süre önce Brezilya'ya karşı 2-1 kazandıkları son 16 turu maçında iki gol atan Manchester City'den takım arkadaşları Erling Haaland ile karşı karşıya gelecek. Henderson artık sahada katkı sağlayamasa da, soyunma odasındaki liderliği ve varlığı hayati önem taşıyacak.
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