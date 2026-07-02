Fransız Açık şampiyonu, Perşembe günü Wimbledon'da Fransız Valentin Royer'i 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) skoruyla mağlup ederek bu klasik turnuvanın üçüncü turuna yedinci kez yükseldi. Bu, Zverev'in çim kortta turnuva seviyesinde elde ettiği 50. galibiyet oldu.
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Hızlı bir güç gösterisi! Alexander Zverev, Wimbledon’da tam gaz ilerliyor
Bir sonraki turda Zverev, Fransız Quentin Halys’i 7:6 (7:5), 6:3, 6:4’lük skorlarla rahat bir şekilde mağlup eden ABD’li Marcos Giron ile karşılaşacak. Zverev, gelecek rakibine karşı oynadığı dört maçta henüz yenilmedi; en son geçen yıl Halle/Westfalen'da Hamburglu tenisçi bu ikili karşılaşmayı kazanmıştı. 2024'te ise Wimbledon'da ikinci turda Giron'u mağlup etmişti.
Jan-Lennard Struff da Church Road'da üçüncü tura yükseldi. Warsteinli oyuncu, 28 numaralı seribaşı ABD'li Brandon Nakashima'yı iki gün süren gergin bir maçta 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:6 (10:7) skorlarıyla mağlup etti. Maç, Çarşamba akşamı hava karardığı için dört setin ardından kesintiye uğramıştı. İlk kez son 16 turuna yükselme mücadelesinde Struff, iki yıl önce Wimbledon’da üçüncü turda elendiği eski Rus dünya bir numarası Daniil Medvedev ile karşılaşacak.
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Zverev, Wimbledon’da kendinden emin görünüyor - Royer’in hiç şansı yok
İlk Grand Slam zaferini cebine koyan Zverev, nihayet Wimbledon’da da parlamak istiyor; Londra’nın güneybatısında bugüne kadar en fazla sekizinci tura kadar ilerleyebilmişti. “Genel olarak bu yıl geçen yıla göre daha iyi tenis oynadığımı düşünüyorum,” demişti Zverev, Centre Court’ta Belçikalı Alexander Blockx’a karşı zorlu bir açılış maçı galibiyetinin ardından.
Royer karşısında Court 1’de maça devam eden Zverev, hiçbir sorun yaşamadı. Sınıf farkı olan bu mücadelede Fransız oyuncu boşuna direndi; sadece 32 dakika sonra Zverev, bir return winner ile seti kazandı. Londra’nın parlak güneşinin altında Zverev sonraki setlerde de tempoyu yüksek tuttu, ancak üçüncü sette basit hatalar artmaya başladı. Tokyo Olimpiyat şampiyonu, bu hatalarla Royer’i maça geri döndürdü; ancak tiebreak’te Zverev sinirlerini kaybetmedi. 2 saat 4 dakikalık maçın ardından üçüncü maç topunu gole çevirdi.