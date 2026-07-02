Hızlı bir güç gösterisi! Alexander Zverev, Wimbledon’da tam gaz ilerliyor

Bir sonraki turda Zverev, Fransız Quentin Halys’i 7:6 (7:5), 6:3, 6:4’lük skorlarla rahat bir şekilde mağlup eden ABD’li Marcos Giron ile karşılaşacak. Zverev, gelecek rakibine karşı oynadığı dört maçta henüz yenilmedi; en son geçen yıl Halle/Westfalen'da Hamburglu tenisçi bu ikili karşılaşmayı kazanmıştı. 2024'te ise Wimbledon'da ikinci turda Giron'u mağlup etmişti.

Jan-Lennard Struff da Church Road'da üçüncü tura yükseldi. Warsteinli oyuncu, 28 numaralı seribaşı ABD'li Brandon Nakashima'yı iki gün süren gergin bir maçta 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:6 (10:7) skorlarıyla mağlup etti. Maç, Çarşamba akşamı hava karardığı için dört setin ardından kesintiye uğramıştı. İlk kez son 16 turuna yükselme mücadelesinde Struff, iki yıl önce Wimbledon’da üçüncü turda elendiği eski Rus dünya bir numarası Daniil Medvedev ile karşılaşacak.