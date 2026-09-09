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Hırvatistan Teknik Direktörü Slaven Bilic, AC Milan yıldızı Luka Modric'in İspanya ve İngiltere'ye karşı oynanacak Uluslar Ligi maçları için dönüşü üzerine onu "sonsuz" diye selamladı
Bilic, Modric'in hâlâ "en iyisi" olduğunu doğruladı
Modric resmen sonsuz. Orta sahanın maestrosu bugün 41. yaş gününü kutlarken, bunu yalnızca Ruben Amorim'in Milan'ının hayati bir parçası olarak değil, aynı zamanda Hırvatistan Milli Takımı'nın hâlâ atan kalbi olarak yapıyor. Efsanevi milli takım kariyerinin son Dünya Kupası'nın ardından biteceğine dair yaygın spekülasyonlara rağmen, eski Real Madrid oyuncusu Vatreni ile yoluna devam etmeyi tercih etti.
Bu karar, oyuncu ile yeni teknik direktör Slaven Bilic arasında geçen önemli görüşmelerin ardından geldi. Bilic, Tuttosport'un aktardığına göre şöyle konuştu: "Modric ile uzun uzun konuştum. Zadar'da üç saat geçirdik, sonra da gitmesine izin verdim. Ona rolünü anlatmak sadece tekrar olurdu. Dün gece Juventus'a karşı gördünüz. Milan için hâlâ en önemli oyuncu. Sadece futboldan bahsetmiyorum. Hâlâ en iyisi... Herhangi bir ikna çabası olmadı. Kendisine uygun bir tempoda oynayacak. Bizim için değil, onun için."
- Getty Images
41 yaşında bir maestroyu yönetmek
Modric’in kalitesi tartışmasızlığını korusa da, 41 yaşındaki bir oyuncunun birden fazla kulvarda mücadele etmesinin gerçekliği, gelişmiş bir yönetim stratejisi gerektiriyor. Bilic, yüksek tempolu dört maçın yer aldığı bir milli ara sırasında kaptanını aşırı zorlayamayacağının fazlasıyla farkında. Bilic, Modric’in yaşındaki bir oyuncudan bu kadar kısa bir zaman diliminde yararlanmanın yarattığı lojistik zorluğa değindi.
"Dört maçın tamamında oynamayacak. Kendisine ve bize uygun bir ritim izlemesi gerekecek, tıpkı Milan’da sürdürdüğü gibi. Ona saygı göstermeliyiz, çünkü herkes için en iyi çözüm bu," diye açıkladı teknik direktör.
Livakovic'in Barcelona'ya transferine destek çıktı
Bilic'in ilk kadro açıklaması, Hırvatistan için önemli bir değişime işaret ederken, Modric ve Mateo Kovacic gibi tanıdık yüzlerin varlığı gerekli devamlılığı sağlıyor. Kadroda ayrıca Josko Gvardiol ve Dominik Livakovic gibi dikkat çeken isimler de yer alıyor. Son olarak Barcelona'ya transfer olan Livakovic için konuşan Bilic, kalecinin bu sezon henüz forma giymediğini ancak Katalonya'ya transferinin Hırvat futbolu adına tarihi bir başarı olduğunu belirtti.
"Barcelona'ya gidiyorsan kimseye kendini açıklamak zorunda değilsin. Bir Hırvat kaleci daha önce böyle büyük bir kulüpte kaleyi korumadı. Öte yandan oynaman gerekiyor. Oynamamak için çok genç. Milli takımda büyük bir kredisi var, Girona'da da oynamadığı bir dönem olmuştu ve milli takımda müthiş performans göstermişti. Onun için oynaması daha iyi.... Livakovic, Livakovic'tir ama onun için oynaması iyi olur," dedi Bilic.
- Getty Images Sport
Uluslar Ligi zorlukları
Yaklaşan milli ara, Avrupa'nın elit ülkelerinden bazılarıyla karşılaşacak olan Hırvatistan için önemli bir sınav niteliği taşıyor. Hırvatistan, kampanyasına 26 Eylül'de deplasmanda Çekya karşısında başlayacak, ardından 29 Eylül'de dünya ve Avrupa şampiyonu İspanya ile karşılaşmak için zorlu bir deplasmana çıkacak. Program, 3 Ekim'de Rijeka'da İngiltere'ye karşı oynanacak iç saha maçıyla sona erecek ve 6 Ekim'de Split'te İspanya ile oynanacak rövanş karşılaşmasıyla tamamlanacak. Bilic'in kurduğu kadronun derinliğini test edecek zorlu bir maç serisi olacak.
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