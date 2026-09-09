Modric resmen sonsuz. Orta sahanın maestrosu bugün 41. yaş gününü kutlarken, bunu yalnızca Ruben Amorim'in Milan'ının hayati bir parçası olarak değil, aynı zamanda Hırvatistan Milli Takımı'nın hâlâ atan kalbi olarak yapıyor. Efsanevi milli takım kariyerinin son Dünya Kupası'nın ardından biteceğine dair yaygın spekülasyonlara rağmen, eski Real Madrid oyuncusu Vatreni ile yoluna devam etmeyi tercih etti.

Bu karar, oyuncu ile yeni teknik direktör Slaven Bilic arasında geçen önemli görüşmelerin ardından geldi. Bilic, Tuttosport'un aktardığına göre şöyle konuştu: "Modric ile uzun uzun konuştum. Zadar'da üç saat geçirdik, sonra da gitmesine izin verdim. Ona rolünü anlatmak sadece tekrar olurdu. Dün gece Juventus'a karşı gördünüz. Milan için hâlâ en önemli oyuncu. Sadece futboldan bahsetmiyorum. Hâlâ en iyisi... Herhangi bir ikna çabası olmadı. Kendisine uygun bir tempoda oynayacak. Bizim için değil, onun için."