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Hırvatistan, Portekiz’e karşı oynadığı tartışmalı Dünya Kupası maçının ardından ‘teknolojinin kötüye kullanılması’ gerekçesiyle FIFA’ya şikayette bulundu
VAR müdahalesine karşı protesto
Hırvatistan’ın Dünya Kupası serüveni, hayal edilebilecek en acı şekilde sona erdi; Portekiz’e karşı 2-1’lik yenilgi, ülkeyi şoka sürükleyen bir kararla kesinleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS), eleme turlarına yükselme şansını haksız bir şekilde kaybetmelerine neden olduğunu düşündükleri “teknolojinin kötüye kullanılması” iddiasıyla FIFA’ya resmi bir şikayette bulunmak üzere hemen harekete geçti.
Tartışmanın odak noktası, uzatma süresinin son saniyelerinde Josko Gvardiol’un Hırvatistan’ı turnuvadan kurtarmış gibi göründüğü ancak geçersiz sayılan bir gol. Gol ilk başta sahada geçerli sayılmıştı, ancak uzun süren VAR incelemesi sonucunda hakem Espen Eskas, sadece maç topunun içindeki veriler sayesinde ortaya çıkan bir ofsayt gerekçesiyle kararı tersine çevirdi.
Yönetim organı, teknik bir ayrıntı nedeniyle oyunun ruhuna aykırı bir durum yaşandığını düşünüyor ve bu da onları resmi bir şikayette bulunmak gibi nadir görülen bir adım atmaya itti. FIFA genellikle hakem ekiplerinin arkasında durur, ancak yönetim organı, maçın bitiş düdüğünün ardından gelen yoğun eleştirilerin ardından VAR sürecini savunmak zorunda kaldı.
- AFP
Kalpleri parçalayan ‘kalp atışı grafiği’
Televizyon tekrarları golün geçerli olduğunu gösteriyor gibi görünse de, Adidas Trionda topunun içindeki FIFA teknolojisi, Igor Matanovic’in saçından gelen mikroskobik bir teması tespit etti ve bu da ofsayt hesaplamasının tamamını değiştirdi.
FIFA, bu süreci savundu ve yaptığı açıklamada, "Trionda topunun içinde bulunan IMU sensörleri, en ufak bir teması bile tespit edebiliyor; bu temas, yayında izleyicilere 'kalp atışı grafiği' olarak gösteriliyor ve hakemlere hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri için benzeri görülmemiş düzeyde veri sağlıyor" dedi.
Ancak Hırvatistan, bu düzeyde bir incelemenin VAR’ın “açık ve bariz” ruhundan uzaklaştığını ve taraftarların ve oyuncuların gerçek zamanlı olarak göremeyeceği verilere dayandığını savunuyor. Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS) ayrıca, 68. dakikada Cristiano Ronaldo’nun penaltısıyla Portekiz’in beraberliği yakaladığı önceki karara da eleştiriler yöneltti.
HNS, düzenlemelerde şeffaflık talep ediyor
HNS tarafından sunulan resmi şikayet, Video Yardımcı Hakem tarafından uygulanan protokol ve bu protokolün öngörülen yetki sınırlarını aşıp aşmadığına odaklanmaktadır. HNS, “açık ve bariz hata” eşiğinin karşılanmadığını ve inceleme nedeniyle yaşanan kesintinin, adil bir müsabaka olması gereken maçın akışını bozduğunu savunmaktadır.
HNS sözcüsü Tomislav Pacak, RTL Danas’a şunları söyledi: “Hırvatistan Futbol Federasyonu, FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya bir mektup gönderdi. Bu mektupta, Portekiz maçına ilişkin derin hayal kırıklığımızı ve itirazımızı dile getirdik. Bunun nedeni, hakem kararları değil – zira bunlar her maçtan sonra tartışılabilir – bu kararlara yol açan sürecin kendisidir.
"Öncelikle, Portekiz lehine verilen penaltı vuruşunda VAR protokolünün tamamen yanlış uygulandığını ve hakemin görüntüleri incelemesi için çağrılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Daha da önemlisi, Guardiola’nın beraberlik golünde, sensörün gösterdiği gibi Matanović’in aslında olmayan top dokunuşu nedeniyle Pašalić’e futbol kurallarına ve ruhuna aykırı bir şekilde ofsayt kararı verildi.
"Bunun, futbolda memnuniyetle karşıladığımız teknolojinin kötüye kullanılması olduğunu düşünüyoruz; ancak bu uygulamanın FIFA, takımlar ve futbolseverler için yararlı olmadığını düşünüyoruz. Mektubumuzun taraftarların ve oyuncuların acısını ve hayal kırıklığını azaltmayacağını biliyoruz; ancak FIFA’yı uyarmak ve tüm kararlar hakkında ayrıntılı bir açıklama talep etmenin önemli olduğuna inanıyoruz."
- Getty Images
Modric, çifte standartlara sert tepki gösterdi
Kaptan Luka Modric, durumu değerlendirirken sözünü sakınmadı ve dünyanın en büyük sahnesinde teknolojinin uygulanış biçiminden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Real Madrid’in tecrübeli oyuncusu, özellikle küçük ülkeler ile köklü futbol devlerine uygulanan muamelenin karşılaştırıldığında, kuralların uygulanmasının tutarsız olduğunu öne sürdü.
Efsanevi orta saha oyuncusu, maç sırasındaki karar verme sürecinde adaletsizlik algısı olduğunu vurguladı. Karışık bölgede gazetecilere konuşan Modric, “çifte standart” olarak nitelendirdiği durumu sert bir dille eleştirdi ve kritik anlarda teknolojinin sıklıkla kendi takımının aleyhine işlediğini vurguladı.
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