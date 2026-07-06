Hırvatistan, Portekiz’e karşı oynadığı tartışmalı Dünya Kupası maçının ardından ‘teknolojinin kötüye kullanılması’ gerekçesiyle FIFA’ya şikayette bulundu

Hırvatistan’ın Dünya Kupası serüveni, hayal edilebilecek en acı şekilde sona erdi; Portekiz’e karşı 2-1’lik yenilgi, ülkeyi şoka sürükleyen bir kararla kesinleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS), eleme turlarına yükselme şansını haksız bir şekilde kaybetmelerine neden olduğunu düşündükleri “teknolojinin kötüye kullanılması” iddiasıyla FIFA’ya resmi bir şikayette bulunmak üzere hemen harekete geçti.

Tartışmanın odak noktası, uzatma süresinin son saniyelerinde Josko Gvardiol’un Hırvatistan’ı turnuvadan kurtarmış gibi göründüğü ancak geçersiz sayılan bir gol. Gol ilk başta sahada geçerli sayılmıştı, ancak uzun süren VAR incelemesi sonucunda hakem Espen Eskas, sadece maç topunun içindeki veriler sayesinde ortaya çıkan bir ofsayt gerekçesiyle kararı tersine çevirdi.

Yönetim organı, teknik bir ayrıntı nedeniyle oyunun ruhuna aykırı bir durum yaşandığını düşünüyor ve bu da onları resmi bir şikayette bulunmak gibi nadir görülen bir adım atmaya itti. FIFA genellikle hakem ekiplerinin arkasında durur, ancak yönetim organı, maçın bitiş düdüğünün ardından gelen yoğun eleştirilerin ardından VAR sürecini savunmak zorunda kaldı.