Hırvatistan’ın yeni teknik direktörü, Dünya Kupası’ndaki sürpriz yenilginin ardından Luka Modrić’ten milli takımda oynamaya devam etmesi için yalvardı

Bilic, Hırvatistan’ın yeni baş antrenörü oldu. Bu gelişme, dokuz yıl boyunca milli takımı yönettikten sonra Dünya Kupası’nın ardından görevinden ayrılan Zlatko Dalic’in görev süresine son verdi; Hırvatistan Futbol Federasyonu ise bunun yerine Bilic’in karizmatik dönüşünü tercih etti.

Bu atama, daha önce 2006 ile 2012 yılları arasında Hırvatistan milli takımını çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam için milli takımın başına ikinci kez geçmesi anlamına geliyor.