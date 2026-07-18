AFP
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Hırvatistan’ın yeni teknik direktörü, Dünya Kupası’ndaki sürpriz yenilginin ardından Luka Modrić’ten milli takımda oynamaya devam etmesi için yalvardı
Bilic, Hırvatistan milli takımının başına ikinci kez geçiyor
Bilic, Hırvatistan’ın yeni baş antrenörü oldu. Bu gelişme, dokuz yıl boyunca milli takımı yönettikten sonra Dünya Kupası’nın ardından görevinden ayrılan Zlatko Dalic’in görev süresine son verdi; Hırvatistan Futbol Federasyonu ise bunun yerine Bilic’in karizmatik dönüşünü tercih etti.
Bu atama, daha önce 2006 ile 2012 yılları arasında Hırvatistan milli takımını çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam için milli takımın başına ikinci kez geçmesi anlamına geliyor.
- AFP
Modric'in geleceği en önemli öncelik olarak belirlendi
Tanıtım basın toplantısında konuşan Bilic, önceliklerini belirtmekte hiç vakit kaybetmedi ve hemen tüm ülkeyi meşgul eden konuya değindi: Kaptan Luka Modric’in milli takımdaki geleceği. Yeni teknik direktör, bu tecrübeli oyuncuya herhangi bir baskı uygulanmayacağını, hem kişiliğine hem de temsil ettiği efsaneye derin bir saygı duyulacağını açıkça belirtti.
"İlk adımım, hâlâ birkaç düzenlemeye ihtiyaç duyan bir yönetim merkezi kurmak. İkinci adım ise oyuncularla, özellikle de Luka Modric ile konuşmak. Luka'nın kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Hem futbol hem de milli takım için temsil ettiği değerler göz önüne alındığında, karar tamamen ona ait. O, milli takım tarihimizin en iyi oyuncusundan çok daha fazlasıdır," dedi Bilic.
Modric ile temas hiçbir zaman kopmadı
Bilic, Milan’ın orta saha oyuncusuyla olan ilişkisiyle ilgili daha önce bilinmeyen bir ayrıntıyı da ortaya koydu ve yönetim değişikliğine rağmen ikisi arasındaki iletişimin hiçbir zaman kesilmediğini doğruladı. “Onunla bir yıl önce zaten konuşmuştum. Yapacağım ilk işlerden biri onunla tekrar konuşmak olacak ve elbette milli takımda oynamaya devam etmesini isterim, ancak nihai karar ona ait,” dedi Bilic.
- AFP
Milan da Modrić’in kalması için çaba gösteriyor
Modric’in geleceği sadece Hırvatistan’ı merakta bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda Serie A’da da en çok konuşulan konular arasına girmiş durumda. Milan da tecrübeli orta saha oyuncusundan kulüp geleceği konusunda kesin bir yanıt almayı sabırsızlıkla bekliyor.
Rossoneri, Modric'i bir sezon daha kalmaya ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kulüp sahibi Gerry Cardinale ve teknik direktör Ruben Amorim, orta saha oyuncusuyla bizzat görüşmeler yapıyor ve onu San Siro'da kalmaya ikna etmek amacıyla kulübün yeni projesini anlatıyor.
Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın ardından, Eylül ayında 41 yaşına girecek olan orta saha oyuncusunun Dünya Kupası’ndan sonra emekli olacağı yönünde haberler çıkmıştı; ancak sözleşmesini uzatma opsiyonunu kullanma ihtimali hâlâ gündemde.
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