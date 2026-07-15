Hırvatistan’ın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Luka Modrić, AC Milan’daki geleceği hakkında karar verdi

Sky Sport Italia’ya göre, AC Milan yönetiminin ısrarlı ve yoğun çabaları nihayet meyvesini verdi. Yönetim kurulu, yeni teknik direktör Ruben Amorim ile birlikte, bu tecrübeli oyuncuyu Lombardiya’daki projenin hâlâ vazgeçilmez bir parçası olduğuna ikna etmek için yorulmadan çalışıyordu. Kısa süre önce göreve gelen Amorim, orta saha dönüşümünü Hırvat oyuncunun yönetmesini istediğini açıkça dile getirmişti.

Modric, vatandaşı Zvonimir Boban’ın oynadığı dönemde kulübün taraftarı olarak büyüdüğü için Rossoneri’ye olan sevgisini hiçbir zaman gizlememişti. Önceki sözleşmesi resmi olarak 30 Haziran’da sona ermiş olsa da, kulüple olan duygusal bağı ve Amorim’in yeni taktik sisteminde çalışma fırsatı, en az bir sezon daha devam etme kararında belirleyici faktörler olmuş görünüyor.