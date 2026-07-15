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Hırvatistan’ın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Luka Modrić, AC Milan’daki geleceği hakkında karar verdi
Amorim, sözleşme görüşmelerinde kilit rol oynuyor
Sky Sport Italia’ya göre, AC Milan yönetiminin ısrarlı ve yoğun çabaları nihayet meyvesini verdi. Yönetim kurulu, yeni teknik direktör Ruben Amorim ile birlikte, bu tecrübeli oyuncuyu Lombardiya’daki projenin hâlâ vazgeçilmez bir parçası olduğuna ikna etmek için yorulmadan çalışıyordu. Kısa süre önce göreve gelen Amorim, orta saha dönüşümünü Hırvat oyuncunun yönetmesini istediğini açıkça dile getirmişti.
Modric, vatandaşı Zvonimir Boban’ın oynadığı dönemde kulübün taraftarı olarak büyüdüğü için Rossoneri’ye olan sevgisini hiçbir zaman gizlememişti. Önceki sözleşmesi resmi olarak 30 Haziran’da sona ermiş olsa da, kulüple olan duygusal bağı ve Amorim’in yeni taktik sisteminde çalışma fırsatı, en az bir sezon daha devam etme kararında belirleyici faktörler olmuş görünüyor.
- AFP
Avustralya turu ufukta görünüyor
Ballon d’Or ödülünün sahibi şu anda tatilde dinleniyor olsa da, önümüzdeki günler içinde teklif için nihai “onay” vermesi bekleniyor. Anlaşmanın zamanlaması, onun takım arkadaşlarıyla neredeyse anında bir araya gelerek kulübün büyük yankı uyandıran sezon öncesi hazırlıklarına katılmasını sağlayacak. Her şey planlandığı gibi ilerlerse, kulübün Avustralya turuna katılacak.
26 Temmuz’da başlaması planlanan Avustralya turu, Modric’in yeni teknik kadro altında takıma uyum sağlaması için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu turneye onun gibi deneyimli bir ismin katılması, zorlu bir 2026-27 Serie A sezonuna hazırlanan Milan’ın yurtdışındaki ticari ve sportif hedefleri açısından büyük bir destek olarak görülüyor. Kulüp, geçen sezonu beşinci sırada tamamlayarak Avrupa Ligi’ne katılmakla yetinmek zorunda kaldığı hayal kırıklığını telafi etmeye istekli.
40 yaşında rakipsiz bir uzun ömür
Önümüzdeki Eylül ayında 41. yaş gününü kutlayacak olmasına rağmen Modrić, sahanın ortasında hâlâ fiziksel bir mucize olmaya devam ediyor. Geçen sezonki istatistikleri, onun sadece yedek bir oyuncu olmaktan çok uzak olduğunu ortaya koyuyor. Geçen sezon Milan formasıyla 37 maça çıkan Modrić, yaşına yakışmayacak bir dayanıklılık sergiledi.
Bu maçlarda 2 gol ve 3 asist katkısı sağladı ve sahada toplam 2.864 dakika geçirdi. Mayıs ayında elmacık kemiği kırılması nedeniyle kısa bir süre sahalardan uzak kalmasaydı, bu rakamlar muhtemelen daha da yüksek olurdu. Maçların temposunu kontrol etme yeteneği hâlâ üst düzeyde; bu da, Real Madrid’de geçirdiği efsanevi 13 yıllık dönemden sonra Temmuz 2025’te bedelsiz transferle Milan’a katılan ve bu süre zarfında sayısız şampiyonluk kazanan, en önemlisi de Şampiyonlar Ligi’ni altı kez kazanan bu kalibrede bir oyuncudan liderlik bekleyen kulüp için sözleşmesinin bir yıl uzatılmasını mantıklı bir hamle haline getiriyor.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası'nın yaralarını sarmak ve Milan'ın toparlanması
Modrić, Hırvatistan’ın Portekiz’e 2-1 yenilerek hayal kırıklığı yaratan bir şekilde Dünya Kupası’nda son 32 turunda elenmesinin ardından, bu yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu durum, ülkesini 2018 Dünya Kupası finaline taşıması ve 2022’de üçüncülük elde etmesindeki tarihi başarılarıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Yeni sezon öncesinde, tecrübeli orta saha oyuncusunun öncelikli hedefi, deneyimlerini AC Milan'ın eski ihtişamını geri kazandırmak ve Rossoneri'yi yeniden zirveye taşımak için kullanmak olacak.
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