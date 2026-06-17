Hırvatistan’ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Hırvatistan’ın 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı ve her zamanki gibi o ikonik kareli desen yine karşımızda. Hırvatistan formalarının kendine özgü görünümünü gördüğünüzde hemen tanırsınız. Nike, 2026 Dünya Kupası için ülkenin futbol tarihindeki belirleyici bir andan ilham aldı: 1990’da ABD ile oynanan o ikonik maç. O dönemde Hırvatistan, yeni bir kimlikle ve eşsiz bir gururla dünya sahnesine adım atıyordu.

35 yıldan fazla bir süre sonra, bu koleksiyon o şekillendirici dönemi onurlandırıyor ve Hırvatistan’ın bir futbol ülkesi olarak yükselişini, bugün sahip olduğu özgüven ve istikrarla yeniden birleştiriyor. Tasarım, sürekliliği, dayanıklılığı ve Hırvat kimliğinin kalıcı gücünü yansıtıyor.

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