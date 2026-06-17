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Croatia WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

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Hırvatistan’ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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KITS
Dünya Kupası
Hırvatistan

Hırvatistan’ın 2026 formaları açıklandı – ikonik kareli desenler retro havayla buluşuyor.

Hırvatistan’ın 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı ve her zamanki gibi o ikonik kareli desen yine karşımızda. Hırvatistan formalarının kendine özgü görünümünü gördüğünüzde hemen tanırsınız. Nike, 2026 Dünya Kupası için ülkenin futbol tarihindeki belirleyici bir andan ilham aldı: 1990’da ABD ile oynanan o ikonik maç. O dönemde Hırvatistan, yeni bir kimlikle ve eşsiz bir gururla dünya sahnesine adım atıyordu. 

Hırvatistan formalarışimdiNikeShop’ta

35 yıldan fazla bir süre sonra, bu koleksiyon o şekillendirici dönemi onurlandırıyor ve Hırvatistan’ın bir futbol ülkesi olarak yükselişini, bugün sahip olduğu özgüven ve istikrarla yeniden birleştiriyor. Tasarım, sürekliliği, dayanıklılığı ve Hırvat kimliğinin kalıcı gücünü yansıtıyor.

Hırvatistan’ın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey, tasarım detayları, satış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere burada.

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Mağaza: Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Hırvatistan Ev Forması

    Ev forması, Hırvatistan’ın klasik kareli desenini daha küçük ve daha zarif bir ölçekte yeniden sunarak, 1990 tasarımına sıkı sıkıya bağlı kalırken onu modern futbol için güncelleştiriyor. Bu tasarım, orijinalin ruhunu ve görsel etkisini koruyan, doğrudan bir kopya değil, sadık bir yeniden yorumlamadır. Sonuçta, bir bakışta tanınabilir ancak aynı zamanda çağdaş bir iç saha forması ortaya çıkmıştır; bu forma, gelenek ile performansa odaklı hassasiyet arasında denge kurarken, Hırvatistan’ın futbol tarihini şekillendiren bir anı onurlandırmaktadır.

    Hırvatistan formalarışimdiNikeShop’ta

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  • Croatia WC 26 away kitNike

    Hırvatistan Deplasman Forması

    Deplasman forması, aynı kimliğin daha koyu ve daha ölçülü bir yorumu sunuyor. Markanın simgesi haline gelen kareli desen, mavi renk paletiyle yeniden yorumlanarak, ev formasıyla olan sürekliliği korurken güçlü bir görsel kontrast yaratıyor. Bu daha koyu tasarım, daha sakin ve otoriter bir duruş sergiliyor; böylece deplasman forması, ev formasını tamamlayan ve aynı zamanda kendi başına da kendine güvenen modern bir alternatif olarak öne çıkıyor.

    Hırvatistan formalarışimdiNikeShop’ta

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