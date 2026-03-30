Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı ve her zamanki gibi o ikonik kareli desen yine yerini aldı.

Hırvatistan formalarının kendine özgü görünümünü gördüğünüzde hemen tanırsınız. Nike, 2026 Dünya Kupası için ülkenin futbol tarihindeki belirleyici bir andan, yani 1990'da ABD ile oynanan ikonik maçtan ilham aldı. O dönemde Hırvatistan, yeni bir kimlikle ve eşsiz bir gururla dünya sahnesine çıkıyordu.

35 yıldan fazla bir süre sonra, bu koleksiyon o dönemi onurlandırıyor ve Hırvatistan'ın bir futbol ülkesi olarak yükselişini, bugün sahip olduğu özgüven ve tutarlılıkla yeniden birleştiriyor. Tasarım, Hırvat kimliğinin sürekliliğini, dayanıklılığını ve kalıcı gücünü yansıtıyor.

Tasarım detayları, çıkış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

