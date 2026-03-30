Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Croatia WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Çeviri:

Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

SHOPPING
KITS
Dünya Kupası
Hırvatistan

Hırvatistan'ın 2026 formaları açıklandı - ikonik kareli desenler retro havayla buluşuyor

Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı ve her zamanki gibi o ikonik kareli desen yine yerini aldı. 

Hırvatistan formaları şimdi NikeShop'ta

Hırvatistan formalarının kendine özgü görünümünü gördüğünüzde hemen tanırsınız. Nike, 2026 Dünya Kupası için ülkenin futbol tarihindeki belirleyici bir andan, yani 1990'da ABD ile oynanan ikonik maçtan ilham aldı. O dönemde Hırvatistan, yeni bir kimlikle ve eşsiz bir gururla dünya sahnesine çıkıyordu. 

35 yıldan fazla bir süre sonra, bu koleksiyon o dönemi onurlandırıyor ve Hırvatistan'ın bir futbol ülkesi olarak yükselişini, bugün sahip olduğu özgüven ve tutarlılıkla yeniden birleştiriyor. Tasarım, Hırvat kimliğinin sürekliliğini, dayanıklılığını ve kalıcı gücünü yansıtıyor.

Tasarım detayları, çıkış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Mağaza: Hırvatistan 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  Croatia WC 26 home kit Nike

    Hırvatistan İç Saha Forması

    Ev forması, Hırvatistan’ın klasik kareli desenini daha küçük ve zarif bir ölçekte yeniden sunarak, 1990 tasarımına sıkı sıkıya bağlı kalırken onu modern futbolun gerekliliklerine uygun hale getiriyor. Bu tasarım, orijinalin ruhunu ve görsel etkisini koruyan, sadık bir yeniden yorumlamadır; doğrudan bir kopyası değildir. Sonuç, bir bakışta tanınabilir ancak aynı zamanda çağdaş bir iç saha formasıdır. Bu forma, mirası performans odaklı hassasiyetle dengelerken, Hırvatistan'ın futbol tarihini şekillendiren bir anı onurlandırır.

  Croatia WC 26 away kit Nike

    Hırvatistan Deplasman Forması

    Deplasman forması, aynı kimliğin daha koyu ve daha ölçülü bir yorumu sunuyor. Markanın simgesi haline gelen kareli desen, mavi renk tonlarında yeniden yorumlanarak iç saha formasıyla uyumu korurken güçlü bir görsel kontrast yaratıyor. Bu daha koyu renkli tasarım, daha sakin ve otoriter bir duruş sergiliyor; böylece deplasman forması, iç saha formasını tamamlayan modern bir alternatif olarak öne çıkarken, aynı zamanda kendine özgü bir kimlikle özgüvenle öne çıkıyor.

Hazırlık Maçları
Brezilya crest
Brezilya
BRA
Hırvatistan crest
Hırvatistan
CRO