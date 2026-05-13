Montenegro v Croatia - FIFA World Cup 2026 Qualifier

Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey

Şimdiye kadar şampiyonluğa ulaşamasa da Hırvatistan, Dünya Kupaları söz konusu olduğunda hafife alınmaması gereken bir takım olduğunu kanıtladı.

Son iki turnuvada ilk üçte yer alan Hırvatistan, sekiz maçın yedisini kazanarak ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazandı.

Son yıllarda birkaç önemli oyuncusu milli takımdan emekli olmuş ve bazı yıldız oyuncuları da zirveden düşmüş olabilir, ancak efsanevi Luka Modric'in hala en üst seviyede performans gösterebileceğini kanıtlamasıyla, Zlatko Dalic'in takımı bu yaz karşılaşacakları takımlar için, aralarında L Grubu'ndaki İngiltere'nin de bulunduğu, zorlu bir sınavdan daha fazlasını sunacaktır.

Hırvatistan ayrıca Gana ve Panama ile de karşılaşacak ve turnuvanın eleme turlarında yine uzun bir yol kat edeceğinden emin.

    Kaleciler

    Dominik Livakovic'in Hırvatistan kalesinde ilk 11'de yer alması bekleniyor. Dinamo Zagreb'in kalecisi, 2022 Dünya Kupası'nda etkileyici bir performans sergilemiş ve Japonya ile Brezilya'ya karşı penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla takımının kahramanı olmuş, Hırvatistan'ın yarı finale yükselmesine katkıda bulunmuştu. Yedek seçeneklerin hepsi biraz tecrübesiz; Dominik Kotarski, Ivor Pandur ve Ivica Ivusic'in toplamda sadece dokuz milli maç tecrübesi bulunuyor.

    OyuncuKulüp
    Dominik LivakovicDinamo Zagreb
    Dominik KotarskiKopenhag
    Ivor PandurHull City
    Ivica IvusicHajduk Split
    Defans oyuncuları

    Savunmada Hırvatistan, Avrupa’nın en iyi beş liginde bolca tecrübeye sahip oyunculara sahip. Josko Gvardiol öne çıkan isim ve sağ bek pozisyonunda oynaması beklenirken, Duje Caleta-Car ve Josip Stanisic gibi isimler de savunma hattını güçlendirecek.

    Gerekirse kadro derinliği de oldukça fazla olacak. Crystal Palace'tan Borna Sosa ve şu anda Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Tottenham'ın heyecan verici genç oyuncusu Luka Vuskovic'in 26 kişilik nihai kadroda yer alması bekleniyor.

    OyuncuKulüp
    Josko GvardiolManchester City
    Duje Caleta-CarReal Sociedad
    Josip StanisicBayern Münih
    Josip JuranovicUnion Berlin
    Borna SosaCrystal Palace
    Josip SutaloAjax
    Luka VuskovicHamburg
    Marin PongracicFiorentina
    Orta saha oyuncuları

    Hırvatistan'ın gücü her zaman orta saha oyuncularının kalitesinde yatmıştır. Marcelo Brozovic ve Ivan Rakitic artık kadroda yer almıyor olsa da, Luka Modric her zamanki gibi güvenilirliğini korurken, Andrej Kramaric de 100'ün üzerinde milli maç tecrübesiyle son derece deneyimli bir isimdir.

    Mario Pasalic, Atalanta'da etkileyici bir performans sergiledi ve deneyimli Mateo Kovacic gibi Kuzey Amerika'da bolca süre alacaktır.

    OyuncuKulüp
    Luka ModricAC Milan
    Andrej KramaricHoffenheim
    Mario PasalicAtalanta
    Nikola VlasicTorino
    Mateo KovacicManchester City
    Lovro MajerWolfsburg
    Nikola MoroBologna
    Petar SusicInter Milano
    Saldırganlar

    Hırvatistan’ın yaz aylarında zorlanabileceği alanlardan biri forvet hattıdır. Ivan Perisic, ihtiyaç duyulduğunda görevini yerine getirebileceğini hâlâ kanıtlamaya devam ediyor; ancak teknik direktör Dalic, son milli maç aralarında bu pozisyonu kesin olarak sahiplenen bir isim çıkmadığı için forvet pozisyonunda oyuncularını dönüşümlü olarak sahaya sürmek zorunda kaldı.

    Ante Budimir, genel tecrübesi nedeniyle bu görevi üstlenebilir, ancak Vatreni formasıyla pek de golcü bir performans sergilemedi. Aynı şey Petar Musa, Igor Matanovic, Franjo Ivanovic ve Mislav Orsic için de geçerli. Bu oyuncuların çoğu hala genç ve tecrübesiz, ancak 33 yaşında kadronun en yaşlı oyuncularından biri olan Orsic bir istisna oluşturuyor. 

    OyuncuKulüp
    Ante BudimirOsasuna
    Petar MusaFC Dallas
    Ivan PerisicPSV Eindhoven
    Igor MatanovicFreiburg
    Franjo IvanovicBenfica
    Mislav OrsicPafos
    Hırvatistan'ın yıldız oyuncuları

    Hırvatistan, yarı finale kadar uzanan bir sürpriz serüvene imza atmak istiyorsa, son derece tecrübeli yıldızlarının bir kez daha sahneye çıkması gerekecek. Luka Modrić 40 yaşında olsa da AC Milan’da performansında hiçbir düşüş belirtisi göstermedi; orta sahadaki muhtemel partneri Mateo Kovačić ise Manchester City’de sakatlıklarla boğuşan bir sezon geçirmiş olsa da önemli bir rol oynayacak.

    Ivan Perisic, Dünya Kupası'nda gol atmayı çok seviyor. Josko Gvardiol ise savunmada sıkı durması ve duran toplarda gol tehdidi oluşturması bekleniyor. Hırvatistan, önceki uluslararası turnuvalarda dayanıklılığını kanıtladı. Kaleci Dominik Livakovic, eleme turlarında penaltı atışlarına gidilirse, ülkesini bir kez daha kurtarma ihtimalinden dolayı heyecanlanıyor.

    2026 Dünya Kupası için Hırvatistan'ın Tahmin Edilen İlk 11'i

    Hırvatistan’ın savunma ve orta sahada oldukça oturmuş bir çekirdek kadrosu var; ancak teknik direktör Dalic için, bu kadar çok orta saha ağırlıklı oyuncuyu tek bir ilk 11’e nasıl sığdıracağı, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olacak.

    Milli takım teknik direktörü, son uluslararası maç aralarında santrfor pozisyonunda da değişiklikler yaptı, ancak şu ana kadar kimse ikna edici bir performans sergileyemedi.

    Sonuç olarak Hırvatistan, Dünya Kupası'nda iz bırakmak için ihtiyaç duyduğu sağlam temeli oluşturmak üzere savunma ve orta sahadaki yıldız oyuncularına güvenecek; Budimir ise muhtemelen forvette golcü rolünü üstlenecek.

    Hırvatistan'ın tahmini ilk 11'i (4-2-3-1): Livakovic; Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo, Stanisic; Modric, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir.

