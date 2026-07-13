Hırvatistan, eski West Ham teknik direktörü Slaven Bilic’in iki yıllık teknik direktörlük arasına son vererek geri döndüğünü doğruladı

Dalic’in yerine geçmek, eski teknik direktörün Dünya Kupası finali ve yarı finaline ulaşmak gibi başarıları göz önüne alındığında hiç de kolay bir iş değildir. Kustic, bu geçişin zorluğunu kabul ederken, yeni atamaya tam güven duyduğunu da ifade etti. Bilic’in Premier Lig, Türkiye Süper Ligi ve diğer büyük Avrupa liglerinde edindiği kapsamlı deneyim, federasyonun karar verme sürecinde kilit bir faktör oldu.

Kustic, “Zlatko’ya görev süresi boyunca elde ettiği olağanüstü sonuçlar için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve elbette, Hırvatistan’ın başında geçirdiği dönemi bu Dünya Kupası ile sonlandırma kararını saygıyla karşılıyor ve anlıyoruz,” dedi. “Zlatko’nun izinden gitmek kolay değil, ancak Slaven’in bu görev için doğru kişi olduğuna eminiz. O, artık arkasında engin bir antrenörlük ve yönetim tecrübesi bulunan, ün salmış eski bir milli oyuncudur ve Hırvatistan’ı yeni başarılara taşıyacağı konusunda oyuncuların, taraftarların ve geniş kamuoyunun tam desteğine sahip olduğundan eminim. Slaven’e en içten hoş geldin dileklerimi sunuyorum. Elbette, çalışmalarında Federasyon’un tam desteğini alacak ve yeni görevinde kendisine bol şans diliyorum.”