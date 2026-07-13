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Hırvatistan, eski West Ham teknik direktörü Slaven Bilic’in iki yıllık teknik direktörlük arasına son vererek geri döndüğünü doğruladı
İkinci bir dönemin başlangıcı
Başkan Marijan Kustic’in önerisi üzerine, Federasyon Yürütme Komitesi oybirliğiyle Bilic’i yeni baş antrenör olarak atamaya karar verdi. Bu karar, uluslararası sahnede bir döneme damga vuran başarı serisinin ardından görevinden ayrılan Dalic’in ayrılmasının ardından alındı.
Bilic, 2006 ile 2012 yılları arasında A Milli Takım’ı çalıştırmış olan Hırvat futbolunun efsanevi isimlerinden biridir. Son dönemde kulüp futbolunda görev alan Bilic, teknik direktörlükten uzak kaldığı bir dönemin ardından göreve geri dönüyor. HNS Uzman Komisyonu, Bilic’in milli takım kültürüne ilişkin derin anlayışının onu Dalic’in ideal halefi haline getirdiğine inanarak bu atamaya tam destek verdi.
- Getty Images
Ulusal bir simgenin yerini almak
Dalic’in yerine geçmek, eski teknik direktörün Dünya Kupası finali ve yarı finaline ulaşmak gibi başarıları göz önüne alındığında hiç de kolay bir iş değildir. Kustic, bu geçişin zorluğunu kabul ederken, yeni atamaya tam güven duyduğunu da ifade etti. Bilic’in Premier Lig, Türkiye Süper Ligi ve diğer büyük Avrupa liglerinde edindiği kapsamlı deneyim, federasyonun karar verme sürecinde kilit bir faktör oldu.
Kustic, “Zlatko’ya görev süresi boyunca elde ettiği olağanüstü sonuçlar için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve elbette, Hırvatistan’ın başında geçirdiği dönemi bu Dünya Kupası ile sonlandırma kararını saygıyla karşılıyor ve anlıyoruz,” dedi. “Zlatko’nun izinden gitmek kolay değil, ancak Slaven’in bu görev için doğru kişi olduğuna eminiz. O, artık arkasında engin bir antrenörlük ve yönetim tecrübesi bulunan, ün salmış eski bir milli oyuncudur ve Hırvatistan’ı yeni başarılara taşıyacağı konusunda oyuncuların, taraftarların ve geniş kamuoyunun tam desteğine sahip olduğundan eminim. Slaven’e en içten hoş geldin dileklerimi sunuyorum. Elbette, çalışmalarında Federasyon’un tam desteğini alacak ve yeni görevinde kendisine bol şans diliyorum.”
Bilic, memleketine dönüşü hakkında konuştu
Bilic için, ülkesinin milli takımını ikinci kez yönetme fırsatı, reddedemeyeceği bir fırsattı. Sahalardan uzun süre uzak kalmış olmasına rağmen, eski West Brom ve Beşiktaş teknik direktörü, Hırvatistan milli takımının getireceği yoğun incelemeye hazır olduğunu vurguluyor.
Bilic, “Hırvatistan milli takımını bir kez daha yönetmeme izin vererek bana gösterdikleri güven ve inanç için Başkan Kustic’e ve Federasyon yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Bu, herhangi bir Hırvat teknik direktör için en büyük onurdur,” dedi. “Zlatko Dalic yönetimindeki o olağanüstü dönemin ardından beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun tam olarak farkındayım, ancak Hırvatistan’ın başına geçen herkes buna hazırlıklı olmalı; çünkü biz, milli takımını her şeyiyle yaşayan ve ona tutkuyla bağlı bir futbol ülkesiyiz.”
- AFP
Elit statüsünü korumak
Bilic’in önündeki en acil görev, birçok tecrübeli yıldızın kariyerlerinin son dönemine yaklaşırken Hırvatistan’ın dünya futbolunun zirvesinde kalmasını sağlamak olacak. Kendisine sunulan yetenek havuzu ve yaklaşan eleme turları için takımı motive etme becerisi konusunda iyimserliğini koruyor.
Bilic, “Elimizdeki oyunculara büyük güven duyuyorum ve Hırvatistan’ı futbolun elitleri arasında tutmak için gereken enerjiyi, hırsı ve kararlılığı aşılamak benim sorumluluğumdur,” diye ekledi. “Bu zorlu görevi üstlenmekten büyük heyecan duyuyorum ve kendimi buna tamamen hazır hissediyorum; 2006’daki halime kıyasla daha olgun ve deneyimli bir teknik direktörüm, ancak Hırvatistan’ın güçlü, korkusuz ve başarılı olmasını görme konusundaki motivasyonum ve arzum tam olarak aynı.”
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