Hırvatistan'dan - Inter: Dünya Kupası, Sucic'in piyasa değerini tavan yaptırdı: Real Madrid ve Premier League, Hırvat oyuncuyla ilgileniyor; Nerazzurri ise 50 milyondan fazlasını istiyor

İngiltere maçında bir asist, Gana maçında bir gol ve Panama ile Portekiz’e karşı oynanan diğer iki maçta da sürekli ve önemli katkıları, Hırvat gazetesi Vecernji’yi bu Dünya Kupası’nda Inter’li Sucic’in performansını özellikle övmeye ve Dalic için onun vazgeçilmez bir oyuncu haline geldiğini vurgulamaya itti. Hem şimdiki zaman için hem de özellikle gelecek için; zira gelecekte Luka Modric gibi bir simge figürün varlığı artık söz konusu olmayacaktır. Ancak özellikle Real Madrid ve İngiliz ligindeki bazı büyük kulüplerin gözü bu orta saha oyuncusunun üzerinde.