Dünya Kupası’na katılmış ya da halen katılan yedi Inter oyuncusu arasında – onunla birlikte Manuel Akanji, Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu, Ange-Yoan Bonny, Marcus Thuram ve artık eski oyuncu olan Denzel Dumfries de dahil – Hırvatistanlı orta saha oyuncusu Petar Sucic, turnuvanın bu aşamasına kadar sergilediği performansların değeri sayesinde inançlarını en çok pekiştiren isim oldu. Cristiano Ronaldo’nun liderliğindeki Portekiz’e yenilerek turnuvadan elenen, bir yaz önce Dinamo Zagreb’den 15 milyon avroya transfer edilen 2003 doğumlu oyuncu, teknik direktör Dalic’in milli takımındaki en parlak isimlerden biri oldu ve sonunda bazı prestijli yabancı kulüplerin de dikkatini çekti.
Çeviri:
Hırvatistan'dan - Inter: Dünya Kupası, Sucic'in piyasa değerini tavan yaptırdı: Real Madrid ve Premier League, Hırvat oyuncuyla ilgileniyor; Nerazzurri ise 50 milyondan fazlasını istiyor
REAL MADRID VE PREMIER LİG, BUNU NOT ALIYOR
İngiltere maçında bir asist, Gana maçında bir gol ve Panama ile Portekiz’e karşı oynanan diğer iki maçta da sürekli ve önemli katkıları, Hırvat gazetesi Vecernji’yi bu Dünya Kupası’nda Inter’li Sucic’in performansını özellikle övmeye ve Dalic için onun vazgeçilmez bir oyuncu haline geldiğini vurgulamaya itti. Hem şimdiki zaman için hem de özellikle gelecek için; zira gelecekte Luka Modric gibi bir simge figürün varlığı artık söz konusu olmayacaktır. Ancak özellikle Real Madrid ve İngiliz ligindeki bazı büyük kulüplerin gözü bu orta saha oyuncusunun üzerinde.
INTER ÇOK YÜKSEK HEDEFLER KOYUYOR
Vecernji’nin haberine göre, Petar Sucic, Inter için de hem teknik hem de ekonomik açıdan gelecek sezonlarda kâr getirecek bir yatırım olarak görülüyor. Serie A'daki ilk sezonu bir adaptasyon dönemi olarak geçse de, sahada geçirdiği süre açısından yine de önemli bir performans sergilemiş olsa da – toplam 50 maç, 4 gol ve 4 asist – Hırvat futbolcunun piyasa değeri şimdiden 50 milyon avroyu aşmış ve 60 milyon avroya yaklaşmış durumda. Inter ile olan sözleşmesi Haziran 2030’da sona eriyor ve net maaşı 1,5 milyon avro.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun