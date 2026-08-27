Getty Images Sport
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Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in dört yıllık sözleşme imzalamasının ardından Barcelona'ya katıldı
Barcelona, Livakovic'in gelişini doğruladı
31 yaşındaki kaleci, 2030 yazına kadar Spotify Camp Nou'da kalmasını sağlayacak dört yıllık sözleşmeye imza atarak geleceğini Katalan devlerine bağladı. Haberlere göre Barcelona, Livakovic'in transferini tamamlamak için 2 milyon € başlangıç bedeli ödemeyi kabul etti. Anlaşmada ayrıca performansa bağlı bonuslar da yer alıyor ve bu bonuslar transferin toplam maliyetini 2 milyon € daha artırarak toplam potansiyel yatırımı 4 milyon €'ya çıkarabilir.
Kulüp, anlaşmayı doğrulayan resmi bir açıklama yayımladı: "FC Barcelona ile Fenerbahçe SK, Dominik Livakovic'in transferi için anlaşmaya vardı. Hırvat kaleci, 30 Haziran 2030'a kadar dört sezonluk sözleşme imzaladı."
- Getty Images Sport
Transfer görüşmelerinin hızla ivme kazanması
Hırvat milli oyuncu için yürütülen görüşmeler, kulübün başlangıçtaki yol haritasından sapılarak son bir haftada önemli ölçüde hız kazandı. Sportif direktör Deco liderliğindeki transfer ekibi başlangıçta Livakovic'i kadroya katıp 2026-27 sezonu için hemen kiralamayı planlıyordu. Amaç, Wojciech Szczesny'nin sözleşmesi gelecek yıl sona erdikten sonra onu ancak o zaman A takım dinamiğine dahil etmekti. Ancak kulüp yönetimi, bu yazın başlarında dünya sahnesinde sergilediği etkileyici performansların ardından süreci hızlandırma kararı aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda öne çıkan isimlerden biri olan tecrübeli kaleci, transferinin detaylarını netleştirmek üzere hafta başında Katalonya'ya geldi. Sağlık kontrollerinden herhangi bir sorun yaşamadan geçen oyuncu, ardından sözleşmeye imza atmak için kulüp yönetimiyle bir araya geldi. Anlaşmanın son aşamalarının bu denli hızlı ilerlemesi, Barcelona'nın diğer Avrupa kulüpleri devreye girmeden önce onun imzasını alma konusunda ne kadar istekli olduğunu ortaya koyuyor.
Flick'in kadro yapısı içindeki rolü
Hırvatistan'da ulusal bir kahraman statüsüne sahip olmasına rağmen, Livakovic'in Barcelona kariyerine yedek rolde başlaması bekleniyor. Öncelikli olarak, kendisini kulübün tercih edilen bir numarası olarak kabul ettiren Joan Garcia'nın yedeği olacak. Bu hiyerarşi, Szczesny'yi zor bir konumda bırakıyor; tecrübeli Polonyalının kulüpteki son yılı boyunca üçüncü kaleci rolünü üstlenmesi muhtemel. Flick artık elinde üç kıdemli seçenek bulunduruyor ve bu da zorlu yerel ve Avrupa fikstürü için gereken taktik esnekliği sağlıyor.
Kaleci, şehirdeki ilk günlerinde yeni çevresine uyum sağlarken ve kulüp yönetimiyle tanışırken görüldü. Gelişine ilişkin ayrıntılara göre oyuncu, transferi kutlamak için başkan Joan Laporta ve başkan yardımcısı Rafa Yuste ile birlikte Botafumeiro restoranında yemek yedi. Resmî sözleşme imza töreni öncesinde bir karşılama etkinliği işlevi gören bu yemekte, Deco ve Bojan Krkic'in yer alacağı tören öncesinde temsilcisi Andy Bara da hazır bulundu.
- Getty Images
Gelecek için stratejik planlama
Livakovic'in transferi, Barcelona'nın savunmadaki sağlamlığına ilişkin uzun vadeli planlamasının net bir göstergesi. Onu 2030'a kadar sürecek bir sözleşmeye bağlayan Barcelona, ihtiyaç duyulduğunda devreye girebilecek, kendini kanıtlamış bir kazanana sahip olmayı garanti altına aldı. Baskı altında performans gösterebilme yeteneği en çok Hırvatistan milli takımındaki döneminde görüldü; burada kurtarışları ve penaltı kurtarmadaki kahramanlıkları ona dünya çapında takdir kazandırdı. Flick şimdi, yaklaşan La Liga maçlarına hazır olmasını sağlamak için onu hemen antrenmanlara entegre etmeye çalışacak.
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