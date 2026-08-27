31 yaşındaki kaleci, 2030 yazına kadar Spotify Camp Nou'da kalmasını sağlayacak dört yıllık sözleşmeye imza atarak geleceğini Katalan devlerine bağladı. Haberlere göre Barcelona, Livakovic'in transferini tamamlamak için 2 milyon € başlangıç bedeli ödemeyi kabul etti. Anlaşmada ayrıca performansa bağlı bonuslar da yer alıyor ve bu bonuslar transferin toplam maliyetini 2 milyon € daha artırarak toplam potansiyel yatırımı 4 milyon €'ya çıkarabilir.

Kulüp, anlaşmayı doğrulayan resmi bir açıklama yayımladı: "FC Barcelona ile Fenerbahçe SK, Dominik Livakovic'in transferi için anlaşmaya vardı. Hırvat kaleci, 30 Haziran 2030'a kadar dört sezonluk sözleşme imzaladı."







