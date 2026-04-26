Hırslı Mainz karşısında yetersiz kalan Vincent Kompany’nin “gençlik projesi”, FC Bayern karşısında ilk kez tam bir fiyasko yaşadı

Cumartesi günü rekor kırmak için henüz yeterli olmadı. FC Schalke 04’ün 1980/81 sezonundaki rekorunu egale etmek için, Cumartesi günü Mainz karşısında kadroya yeni katılan Bastian Assomo’nun oyuna girmesi gerekirdi. O sezon, Schalke'de 20 yaşın altındaki 11 oyuncu kariyerlerinde ilk kez Almanya'nın en üst liginde forma giymişti; Almanya'nın rekor şampiyonunda ise bu sayı şu ana kadar 10'da kalıyor.

Kalan üç Bundesliga maçında Heidenheim, Wolfsburg ve Köln karşısında bu rekorun kırılıp kırılmayacağı veya hatta aşıldığı, sonunda belli olacak. Şu anda kesin olarak söylenebilecek olan şey, son 20 yıldaki tüm Bayern teknik direktörleri arasında Kompany'nin, genç ve gelişime açık oyuncuları sahaya sürmeye ve onlara profesyonel takımda kendilerini kanıtlama şansı vermeye en çok önem veren kişi olduğudur.

Örneğin dün Cumartesi öğleden sonra, FCB teknik direktörü orta saha oyuncusu Bara Sapoko'nun ilk 11'de ilk kez forma giymesini sağladı. 18 yaşındaki Senegalli oyuncu, yaklaşık iki hafta önce FC St. Pauli'ye karşı 5-0 kazanılan maçta ilk kez A takımda forma giymişti. VfB Stuttgart'a karşı oynanan şampiyonluk galasında da birkaç dakika süre aldıktan sonra, Mainz'da ilk 11'de sahaya çıktı.

Kompany maç başlamadan önce bu ayrıcalığı "hak ettiğini" vurguladı ve profesyonel takımda oynamak, genç oyunculara sırf iyilik olsun diye verdiği bir "hediye" olmadığını açıkça belirtti. "Bugün çok zor bir görev. Böyle bir maçta sahada olmak için bu olgunluğa sahip olmak gerekir. Bu, Sapoko için büyük bir sınav, ama diğer çocuklar için de öyle. Er ya da geç bunu yaşamak gerekir. Orada olmak gerekir. Er ya da geç, onları kadroya dahil etmek için doğru an gelir."

Bir gün bu noktaya gelineceği ve Sapoko'nun ilk profesyonel dakikalarını alacağı, biraz daha uzun süredir ima ediliyordu. Bayern'de 18 yaşındaki oyuncuya çok değer veriliyor, özellikle Kompany'nin büyük bir hayranı olduğu söyleniyor. Takım arkadaşlarının da Sapoko'nun niteliklerinden ikna olması uzun sürmedi. "Onun muazzam bir yeteneği olduğunu ve iyi bir adam olduğunu gördük. Çok minnettar. Bugün işini harika yaptı," dedi Leon Goretzka, St. Pauli'deki maçın ardından hayranlıkla.

05'lere karşı bu "yetenek" zaman zaman ortaya çıktı, ancak genel olarak Sapoko oldukça şanssız bir öğleden sonra geçirdi. Aleksandar Pavlovic'in yanında oynayan 18 yaşındaki oyuncu, Mainz orta sahasındaki Paul Nebel, Nadiem Amiri ve Kaishu Sano'nun erken presleri ve yüksek markajları karşısında gözle görülür sorunlar yaşadı. FSV hızlı kontrataklarından birinde tempoyu artırdığında, Sapoko çabucak zorlanmaya başladı. Bu nedenle, Senegalli oyuncunun iki golde talihsiz bir performans sergilemesi kaçınılmazdı. 0-2'de pas yaparken topu kaybetti ve ardından ikili mücadelede yer alamadı; 0-3'te ise Amiri'nin ceza sahası çizgisinde yaptığı basit bir çalım, onu yere sermeye yetti.

Bu, Sapoko'nun gelecekte artık forma şansı bulamayacağı anlamına gelmez; sonuçta, formda bir rakibe karşı oynanan tek bir maç, bu yaştaki bir oyuncunun kalıcı kalitesini göstermez. Ancak aynı zamanda, Kompany'nin "Gençlik Araştırmaları" deneylerinden birinde ilk kez yanıldığı da belirtilmelidir. Çünkü ancak 77. dakikada Sapoko'nun oyundan çıkmasından sonra Bayern'in oyun kurumu daha net, daha iyi yapılandırılmış ve iki geç golle genel olarak daha verimli hale geldi.