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Hindistan'ın Avrupa merkezli tek yıldızı! Slovan Ljubljana kalecisi Som Kumar, Brezilya ve Uruguay'a karşı oynanacak maçlar için hayalindeki daveti aldı
Kaleci tarihi bir fırsat yakaladı
ND Slovan kalecisi Kumar, prestijli bir uluslararası hazırlık maçları serisi öncesinde Hindistan A Milli Takımı'na ilk kez resmen davet edildi. Slovenya ikinci liginde forma giyen genç file bekçisi, ilk hazırlık kampına katılmak üzere 14 Eylül'de Bangalore'a uçacak. Kadroya dahil edilmesi önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor; Kumar, Hindistan'daki yerel sistemin dışından seçilen tek yurt dışı merkezli oyuncu olarak öne çıkıyor.
- AFP
Sloven kulübü gurur duyduğunu açıkladı
ND Slovan bu habere büyük bir coşkuyla tepki verdi ve kalecinin başarısını kutlamak için resmî bir açıklama yayımladı: "Som'un davet alması onun için büyük bir takdir ve ND Slovan için özel bir gurur kaynağı. Oyuncumuz, Hindistan'ın dünya futbolunun iki devi Brezilya ve Uruguay ile de karşılaşacağı bir millî maç döneminde A millî takımın parçası olacak. Tebrikler, Som! Seninle gurur duyuyoruz ve millî takım formasıyla büyük başarılar diliyoruz!"
Avrupa yolu meyvesini veriyor
Kumar'ın Avrupa'daki futbol yolculuğu, 2020'den bu yana Bravo, Krka ve Olimpija Ljubljana'nın altyapılarındaki gelişim süreçleriyle şekillendi. Otoriter kaleci daha sonra Radomlje ile profesyonel sözleşme imzaladı ve ardından Slovan formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıktı. Üst düzey millî takım sahnesindeki çıkışı, Avrupa kariyer yolunun değerini ortaya koyarken daha geniş Hint futbol camiasına da büyük bir moral verdi.
- AFP
Küresel fikstür testleri kapıda
Hindistan, uluslararası serisine 26 Eylül'de Bengaluru'da Panama'yı ağırlayarak başlayacak. Mavi Kaplanlar daha sonra 3 Ekim'de Kalküta'da dünyanın güçlü ekiplerinden Brezilya ile çok önemli bir maça çıkacak, üç gün sonra da aynı statta Uruguay ile karşılaşacak. Böylesine zorlu Güney Amerika hücumlarına karşı boy göstermek, Kumar'a kalede ne kadar yetkin olduğunu kanıtlaması için en iyi sahneyi sunuyor.
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