ND Slovan bu habere büyük bir coşkuyla tepki verdi ve kalecinin başarısını kutlamak için resmî bir açıklama yayımladı: "Som'un davet alması onun için büyük bir takdir ve ND Slovan için özel bir gurur kaynağı. Oyuncumuz, Hindistan'ın dünya futbolunun iki devi Brezilya ve Uruguay ile de karşılaşacağı bir millî maç döneminde A millî takımın parçası olacak. Tebrikler, Som! Seninle gurur duyuyoruz ve millî takım formasıyla büyük başarılar diliyoruz!"