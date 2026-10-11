24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

“Hileciler!” Manchester City, mali suçlamalar davasında suçlu bulunmasının ardından Liverpool'da düşmanca karşılanacak

Liverpool
M.City
Liverpool - M.City
Premier Lig

Premier League’in mali kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından ilk maçına çıkmak üzere pazar günü Anfield’a gelen Manchester City, kulakları sağır eden “Hileciler!” tezahüratlarıyla karşılandı. Ev sahibi taraftarlar bağımsız komisyonun kısa süre önce açıkladığı bulgulara öfkelerini dile getirirken Merseyside’daki atmosfer beklendiği gibi son derece gergindi.

  • Anfield, Manchester City'ye öfke kustu

    Bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi suçlu bulduğu tarihi kararın ardından takımın ilk maçına çıkmak üzere pazar öğleden sonra Anfield'a gelmesiyle atmosfer iyice gerildi. City'nin son on yıldaki üstünlüğünden rahatsızlık duyan çok sayıda Liverpool taraftarı, konuk ekibi sağır edici “hileciler” tezahüratlarıyla karşılamak için sokaklara dizildi.

    Stadyumun dışında büyük bir öfke hâkimdi. Taraftar ürünleri satan tezgâhlarda, Etihad Stadyumu'nu saran mali skandalla açıkça alay eden atkılar ve bayraklar satılıyordu. Polis, protestocuların en yoğun olduğu bölgelerden kaçınmak için City otobüsüne alternatif bir güzergâh boyunca eşlik etmek zorunda kaldı ve böylece 2018'de araca çeşitli cisimlerin atıldığı olayların tekrarlanmasını önledi.


  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Liverpool taraftarları Manchester City'nin mali skandalına öfke kustu

    Merseyside taraftarlarının öfkesi, City ile sahiplerinin mali durumlarını olduğundan güçlü göstermek için “düzmece” ticari anlaşmalar kullandığını tespit eden karardan kaynaklanıyor. Komisyon, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasında gizli finansmanı sakladığı ve gelirlerini 900 milyon sterlinden fazla şişirdiği sonucuna vardı. City, yasa dışı harcama yaptığı iddia edilen bu dönemde üç Premier League şampiyonluğu kazandı ve Pep Guardiola yönetimindeki hâkimiyet döneminin temellerini attı.

    Özellikle Liverpool taraftarları, 90 puanın üzerine çıktıkları sezonlarda şampiyonluğu City'ye kıl payı kaptırmalarının burukluğunu hâlâ yaşıyor. Rekabet koşullarının hiçbir zaman gerçekten eşit olmadığını düşünüyorlar. Maçın başlamasıyla gerilim kendini gösterdi; ev sahibi taraftarlar konuk ekibin yaptıklarına tepkilerini açıkça ortaya koydu. Manchester kulübünün karşı karşıya olduğu olası yaptırımlar benzeri görülmemiş düzeyde: ağır puan silme cezalarından en üst ligden tamamen ihraç edilmeye ve geçmiş lig şampiyonluklarının geri alınmasına kadar uzanıyor.


  • Yaptırımlar ve sportif dürüstlük arayışı

    Karar, Premier League'i idari bir çıkmaza soktu. Temyiz süreci başlarken şampiyonların akıbeti hâlâ belirsiz. Bu belirsizlik teknik direktörlere de yansıdı; lig genelindeki teknik direktörler, durumun müsabakanın bütünlüğünü nasıl etkileyeceğine ilişkin endişelerini dile getirdi. Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, cuma günü konuyla ilgili olarak, “Bence muhtemelen en kötüsü belirsizlik. Kimse ne olacağını bilmiyor,” dedi.

    Bu netlik eksikliği, ligin itibarını korumak için kararlı biçimde harekete geçmesi gerektiğine inanan rakip takım taraftarlarının tepkisini daha da artırdı. Birçok kişi için kabul edilebilir tek sonuç, gelecekte benzer mali hamleleri düşünen herhangi bir kulübü kalıcı olarak caydıracak bir sonuç.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca'nın ekibi en büyük sınavıyla karşı karşıya

    Enzo Maresca’nın takımı, saha içinde dikkat çekici bir şekilde odağını korudu ve Liverpool karşılaşmasına tüm kulvarlarda üst üste yedi galibiyetle çıktı. İtalyan teknik direktör, şu ana kadar oyuncularını hukuki süreç etrafındaki tartışmalardan uzak tutmayı başardı. Ancak Anfield, kendine özgü bir sınav niteliği taşıyordu.

    Maç tempolu başladı. Ev sahibi ekip, taraftarın yarattığı duygusal enerjiden yararlanmaya çalışarak yüksek baskı kurdu ve City’yi ilk dakikalarda savunmada zor durumlara soktu. Maç ilerledikçe Maresca’nın oyuncuları, tribünleri susturmak umuduyla tempoyu düşürüp topa sahip olmaya çalıştı. Ancak atmosfer maç boyunca coşkusunu korudu.

Şampiyonlar Ligi
LASK crest
LASK
LAS
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Şampiyonlar Ligi
M.City crest
M.City
MCI
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG