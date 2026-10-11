Getty Images Sport
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“Hileciler!” Manchester City, mali suçlamalar davasında suçlu bulunmasının ardından Liverpool'da düşmanca karşılanacak
Anfield, Manchester City'ye öfke kustu
Bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi suçlu bulduğu tarihi kararın ardından takımın ilk maçına çıkmak üzere pazar öğleden sonra Anfield'a gelmesiyle atmosfer iyice gerildi. City'nin son on yıldaki üstünlüğünden rahatsızlık duyan çok sayıda Liverpool taraftarı, konuk ekibi sağır edici “hileciler” tezahüratlarıyla karşılamak için sokaklara dizildi.
Stadyumun dışında büyük bir öfke hâkimdi. Taraftar ürünleri satan tezgâhlarda, Etihad Stadyumu'nu saran mali skandalla açıkça alay eden atkılar ve bayraklar satılıyordu. Polis, protestocuların en yoğun olduğu bölgelerden kaçınmak için City otobüsüne alternatif bir güzergâh boyunca eşlik etmek zorunda kaldı ve böylece 2018'de araca çeşitli cisimlerin atıldığı olayların tekrarlanmasını önledi.
- Getty Images Sport
Liverpool taraftarları Manchester City'nin mali skandalına öfke kustu
Merseyside taraftarlarının öfkesi, City ile sahiplerinin mali durumlarını olduğundan güçlü göstermek için “düzmece” ticari anlaşmalar kullandığını tespit eden karardan kaynaklanıyor. Komisyon, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasında gizli finansmanı sakladığı ve gelirlerini 900 milyon sterlinden fazla şişirdiği sonucuna vardı. City, yasa dışı harcama yaptığı iddia edilen bu dönemde üç Premier League şampiyonluğu kazandı ve Pep Guardiola yönetimindeki hâkimiyet döneminin temellerini attı.
Özellikle Liverpool taraftarları, 90 puanın üzerine çıktıkları sezonlarda şampiyonluğu City'ye kıl payı kaptırmalarının burukluğunu hâlâ yaşıyor. Rekabet koşullarının hiçbir zaman gerçekten eşit olmadığını düşünüyorlar. Maçın başlamasıyla gerilim kendini gösterdi; ev sahibi taraftarlar konuk ekibin yaptıklarına tepkilerini açıkça ortaya koydu. Manchester kulübünün karşı karşıya olduğu olası yaptırımlar benzeri görülmemiş düzeyde: ağır puan silme cezalarından en üst ligden tamamen ihraç edilmeye ve geçmiş lig şampiyonluklarının geri alınmasına kadar uzanıyor.
Yaptırımlar ve sportif dürüstlük arayışı
Karar, Premier League'i idari bir çıkmaza soktu. Temyiz süreci başlarken şampiyonların akıbeti hâlâ belirsiz. Bu belirsizlik teknik direktörlere de yansıdı; lig genelindeki teknik direktörler, durumun müsabakanın bütünlüğünü nasıl etkileyeceğine ilişkin endişelerini dile getirdi. Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, cuma günü konuyla ilgili olarak, “Bence muhtemelen en kötüsü belirsizlik. Kimse ne olacağını bilmiyor,” dedi.
Bu netlik eksikliği, ligin itibarını korumak için kararlı biçimde harekete geçmesi gerektiğine inanan rakip takım taraftarlarının tepkisini daha da artırdı. Birçok kişi için kabul edilebilir tek sonuç, gelecekte benzer mali hamleleri düşünen herhangi bir kulübü kalıcı olarak caydıracak bir sonuç.
- Getty Images Sport
Maresca'nın ekibi en büyük sınavıyla karşı karşıya
Enzo Maresca’nın takımı, saha içinde dikkat çekici bir şekilde odağını korudu ve Liverpool karşılaşmasına tüm kulvarlarda üst üste yedi galibiyetle çıktı. İtalyan teknik direktör, şu ana kadar oyuncularını hukuki süreç etrafındaki tartışmalardan uzak tutmayı başardı. Ancak Anfield, kendine özgü bir sınav niteliği taşıyordu.
Maç tempolu başladı. Ev sahibi ekip, taraftarın yarattığı duygusal enerjiden yararlanmaya çalışarak yüksek baskı kurdu ve City’yi ilk dakikalarda savunmada zor durumlara soktu. Maç ilerledikçe Maresca’nın oyuncuları, tribünleri susturmak umuduyla tempoyu düşürüp topa sahip olmaya çalıştı. Ancak atmosfer maç boyunca coşkusunu korudu.
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