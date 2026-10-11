“Hileciler!” Manchester City, mali suçlamalar davasında suçlu bulunmasının ardından Liverpool'da düşmanca karşılanacak

Merseyside taraftarlarının öfkesi, City ile sahiplerinin mali durumlarını olduğundan güçlü göstermek için “düzmece” ticari anlaşmalar kullandığını tespit eden karardan kaynaklanıyor. Komisyon, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasında gizli finansmanı sakladığı ve gelirlerini 900 milyon sterlinden fazla şişirdiği sonucuna vardı. City, yasa dışı harcama yaptığı iddia edilen bu dönemde üç Premier League şampiyonluğu kazandı ve Pep Guardiola yönetimindeki hâkimiyet döneminin temellerini attı.

Özellikle Liverpool taraftarları, 90 puanın üzerine çıktıkları sezonlarda şampiyonluğu City'ye kıl payı kaptırmalarının burukluğunu hâlâ yaşıyor. Rekabet koşullarının hiçbir zaman gerçekten eşit olmadığını düşünüyorlar. Maçın başlamasıyla gerilim kendini gösterdi; ev sahibi taraftarlar konuk ekibin yaptıklarına tepkilerini açıkça ortaya koydu. Manchester kulübünün karşı karşıya olduğu olası yaptırımlar benzeri görülmemiş düzeyde: ağır puan silme cezalarından en üst ligden tamamen ihraç edilmeye ve geçmiş lig şampiyonluklarının geri alınmasına kadar uzanıyor.



