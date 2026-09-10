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'Hile var!' - Morgan Rogers, Chelsea'nin Leeds karşısında Carabao Cup'ta aldığı kaotik galibiyetin ardından Cole Palmer'a verilen Maçın Oyuncusu ödülünü 'suç' olarak niteledi
Yedekler Stamford Bridge'deki geri dönüşü ateşledi
Chelsea, Stamford Bridge'de Leeds karşısında 2-0 geriye düşerek Carabao Cup'a felaket bir erken veda etmeye doğru gidiyor gibi görünüyordu. Maçı kurtarmak için çaresiz bir hamle yapan Xabi Alonso, devre arasında dört oyuncu değişikliği yaptı; kulübeden gelen Palmer ve Rogers, ikinci yarıdaki muhteşem geri dönüşü organize etti.
Palmer, biri penaltıdan olmak üzere üç dakika içinde iki gol atarak skoru eşitledi. Bu arada Rogers, yaratıcı gücüyle durdurulamaz bir performans sergiledi ve Palmer, Pedro Neto ile Danny Welbeck'in gollerinde üç asist yaptı.
Valentin Barco ve Welbeck'ten gelen diğer goller, nefes kesen 6-3'lük galibiyeti perçinledi; böylece Dominic Calvert-Lewin'in konuk ekibin üçüncü golü için attığı gol sadece teselli niteliğinde kaldı ve Chelsea bir üst tura yükseldi.
- Mark Pain
Rogers, ödül kararını 'suç' olarak nitelendirdi
Oyun kuruculukta adeta ders verse de Rogers, yakın arkadaşı Palmer'ın Maçın Oyuncusu ödülünü alması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Eski Aston Villa yıldızı, yanlışlıkla dört asist yaptığını düşünürken, Sky Sports'a verdikleri ortak maç sonu röportajında kendini tutmadı.
"Dostum, ben dört asist yaptım," diyen Rogers şakayla karışık öfkelendi. "Buna inanamıyorum, bu delilik, o bir penaltı golü attı. Bu delilik, benden bahsetmeyin, ben sadece bir seyirciyim, bu resmen suç."
Palmer ise gülerek kendini hemen savundu: "Geri dönüşü ben başlattım, sana hakkını vereceğim, hakkını verip bunu senin alman gerektiğini söyleyeceğim." Kupayı takım arkadaşına verip vermeyeceği sorulduğunda Rogers alaycı bir şekilde şu yanıtı verdi: "Ne yazık ki evet veririm, bu ayarlanmış."
Şakalaşma kısa sürede sosyal medyaya da taştı. Palmer, Instagram'da bir fotoğraf paylaştı ve açıklamasına şu notu düştü: "Bu eğlenceliydi... Not: Seni mutlu edecekse Maçın Oyuncusu ödülünü paylaşabiliriz @mrogers". Geri adım atmayan Rogers ise kendi Instagram hikâyesinde yayıncı kuruluşu etiketleyip şu çağrıda bulundu: "@skysports ciddi bir konuşma yapılması gerek."
Stamford Bridge'de özel bir şey inşa ediliyor
Çizgi kenarındaki şakaların ötesinde, bu galibiyet Chelsea soyunma odasında giderek güçlenen uyumu da gözler önüne serdi. Yaz transfer döneminde 117 milyon £ gibi dev bir bedelle takıma katılan Rogers, yeni ortamını ve takım arkadaşlarının tartışılmaz kalitesini övmekte gecikmedi.
Hücum oyuncusu, "Ortam, oyuncular ve teknik ekip beni içlerine aldı ve kendimi göstermeme izin verdi" dedi. "Bu kalibrede oyuncularla oynamak hayatımı çok daha kolaylaştırıyor. Yeteneklerimi mümkün olan en iyi şekilde gösterebiliyorum ve içinde oynaması gerçekten keyifli bir takım."
Oyun kurucu ayrıca Batı Londra'da parlak bir geleceğe de işaret etti. "Bunu görebiliyorsunuz [özel bir şeyin inşa edildiğini]" diye ekledi. "Üzerinde çalışılacak çok şey var ve daha çok erken ama bu işaretleri bu kadar erken görmek normalde pek olmaz. Heyecan verici ama önümüzde hâlâ uzun bir yol var ve başaracak çok şeyimiz bulunuyor."
- Every Second Media
Hücum ivmesini korumak
Chelsea, bu hücum ivmesini Lig Kupası'nda daha ileriye taşımayı ve devam eden yurt içi serüvenine yaymayı hedefleyecek. Chelsea'nin ikinci yarıdaki yıkıcı performansı, büyük dezavantajları tersine çevirecek kaliteye sahip olduğunu gösterdi.
Rogers ile Palmer'ın Manchester City akademisi günlerinden kalma etkileyici ortaklığı yeniden canlanırken, Chelsea artık inatçı savunmaları açabilecek bir yaratıcılık gücüne sahip. Rogers'ın da belirttiği gibi, sezonun henüz başı olsa da ikilinin hızlı gelişimi Chelsea'nin önümüzdeki aylarda kupa mücadelesi vermek için iyi durumda olduğunu gösteriyor.
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