Chelsea, Stamford Bridge'de Leeds karşısında 2-0 geriye düşerek Carabao Cup'a felaket bir erken veda etmeye doğru gidiyor gibi görünüyordu. Maçı kurtarmak için çaresiz bir hamle yapan Xabi Alonso, devre arasında dört oyuncu değişikliği yaptı; kulübeden gelen Palmer ve Rogers, ikinci yarıdaki muhteşem geri dönüşü organize etti.

Palmer, biri penaltıdan olmak üzere üç dakika içinde iki gol atarak skoru eşitledi. Bu arada Rogers, yaratıcı gücüyle durdurulamaz bir performans sergiledi ve Palmer, Pedro Neto ile Danny Welbeck'in gollerinde üç asist yaptı.

Valentin Barco ve Welbeck'ten gelen diğer goller, nefes kesen 6-3'lük galibiyeti perçinledi; böylece Dominic Calvert-Lewin'in konuk ekibin üçüncü golü için attığı gol sadece teselli niteliğinde kaldı ve Chelsea bir üst tura yükseldi.



