2026 yaz transfer dönemi Roshn Ligi'nde önceki yıllara benzemedi. Suudi kulüpleri daha seçici bir harcama anlayışına yöneldi ve yıldız isimler için açık bir yarışa girmek yerine ihtiyaçlarına hizmet edecek transferler aramaya başladı.

Bununla birlikte Hilal'in görüşü farklıydı. Kulüp, kendisini tek başına sahnenin zirvesine taşıyan üç büyük hücum transferiyle piyasayı alevlendirdi.

Birçok kulüp temkinli hareket etmeye yönelirken, Hilal; Arsenal'den Gabriel Martinelli, West Ham'den Crysencio Summerville ve Aston Villa'dan Ollie Watkins transferlerini bitirmeyi başardı ve bu yaz Roshn Ligi'nin en pahalı dört transferinden üçünü sıralamasında yer aldı.