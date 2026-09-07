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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Çeviri:

Hilal zirvede: Milyonların sınırlı olduğu transfer döneminde herkesi silip süpüren mavi rüzgâr

FEATURES
Al Hilal
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Ahli
Premier Lig
Suudi Arabistan

Zaim tüm dikkatleri üzerine çekiyor

2026 yaz transfer dönemi Roshn Ligi'nde önceki yıllara benzemedi. Suudi kulüpleri daha seçici bir harcama anlayışına yöneldi ve yıldız isimler için açık bir yarışa girmek yerine ihtiyaçlarına hizmet edecek transferler aramaya başladı. 

Bununla birlikte Hilal'in görüşü farklıydı. Kulüp, kendisini tek başına sahnenin zirvesine taşıyan üç büyük hücum transferiyle piyasayı alevlendirdi.

Birçok kulüp temkinli hareket etmeye yönelirken, Hilal; Arsenal'den Gabriel Martinelli, West Ham'den Crysencio Summerville ve Aston Villa'dan Ollie Watkins transferlerini bitirmeyi başardı ve bu yaz Roshn Ligi'nin en pahalı dört transferinden üçünü sıralamasında yer aldı.

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  • Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Hilal, zirveye hakim

    Yaklaşık 70 milyon euroluk değeriyle Martinelli en pahalı isimler listesinin başında yer alırken, Hilal'deki yeni takım arkadaşı Somerville 64,5 milyon euroyla ikinci sırada geldi; Kadisiye'ye transfer olan Hollandalı Tijjani Reijnders ise 61 milyon euroyla üçüncü sırada yer aldı.

    Hilal, kulüp kasasına yaklaşık 58,4 milyon euroya mal olan İngiliz forvet Ollie Watkins ile dördüncü sırada yeniden karşımıza çıktı; böylece mavili takımın en pahalı dört transferdeki payı yaklaşık 193 milyon euro oldu.

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  • Daha az para ama daha büyük transferler

    İşin ilginç yanı, Hilal'in üstünlüğünün, geçmiş yıllara damga vuran mali coşkuyla artık aynı ölçüde açık olmayan bir piyasada gelmesidir. Bu durum, Roshn Ligi'nin önceliklerini yeniden düzenleme eğilimi içinde olmasıyla, daha genç ve uzun vadede sportif ve yatırım değeri sunabilecek oyunculara daha fazla odaklanmasıyla açıklanıyor.

    Martinelli ve Somerville bu yönelimi açıkça yansıtıyor; nitekim ilki 25, ikincisi 24 yaşında. Watkins ise Hilal'e transfer olduğunda 30 yaşını geçmemişti. Böylece büyük transferler bu kez kariyerinin sonuna yaklaşan büyük isimlerle değil, verimli yıllarındaki oyuncularla ilişkilendirilir oldu.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Kadisiya ve Ahli hakimiyeti kırmaya çalışıyor

    Hilal'in zirveyi domine etmesine rağmen, diğer rakipler de milyonlar yarışından geri kalmadı. Kadisiye, Reinders ile 61 milyon euro karşılığında anlaşarak güçlü bir hamle yaptı; Francisco Trincao ise Ahli'ye transfer olmasının ardından yaklaşık 39,4 milyon euroluk bedeliyle beşinci sırayı aldı.

    Buna karşılık Nasr, Portekizli Samu Costa'yı Real Mallorca'dan yaklaşık 22 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak bonservis bedeli ödediği tek transferle yetindi. Bu tablo, kulüplerin bu transfer döneminde izlediği yöntemler arasındaki büyük farkı da gözler önüne seriyor.

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  • Lider sözünü geçiriyor

    Böylece 2026 transfer dönemi, sınırsız harcamaların yaşandığı yıllardan farklı bir mesaj taşıdı; para Roshn Ligi'nden kaybolmadı ama daha seçici hale geldi. Hilal ise bunun büyük bölümünü hücuma yönlendirmeyi tercih etti; mevcut en dikkat çekici üç ismi kadrosuna katarak kendini en pahalı transferler listesinin zirvesine yerleştirdi.

    Suudi Ligi başlığını "akıllı harcama" olarak koyduğu yeni bir aşamaya girerken, Hilal oyunun kurallarını değiştirmenin zorunlu olarak zirveden uzaklaşmak anlamına gelmediğini, aksine belki de büyük transferleri paranın harcanmayı hak ettiği anda yapmak anlamına geldiğini kanıtladı.