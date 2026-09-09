Neom'un Hilal karşısında aldığı galibiyet, uzun bir yenilgisiz maç serisini sona erdirmesinin ardından yaşananlar üzerinde biraz durmayı gerektirdi ve teknik direktör Simone Inzaghi'yi tek bir maçın sonucunun ötesine geçen sorularla karşı karşıya bıraktı: Bu kadar çok seçeneğe ve çözüme sahip bir takımı nasıl yönettiği sorusuyla.
Neom ağır sıklette bir sürprize imza attı; Pazartesi günü Suudi Roshn Pro Lig'in altıncı haftasında "lider"i 2-0 mağlup ederek mavili ekibi sezonun ilk şokuyla erkenden yere basmaya zorladı.
Hilal 15 puanla hâlâ zirvede yer alıyor, ancak dün Ahli'yi 3-2 mağlup ederek heyecanlı bir galibiyet alan Kadisiye puanda kendisine yetişti.