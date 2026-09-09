Hilal'in top hâkimiyetindeki üstünlüğü maçın seyrini değiştirmeye yetmedi; takım, "Sofascore" verilerine göre gerçek bir tehlike oluşturamadan yüzde 63 topa sahip olurken, Neom yüzde 37'de kaldı. Ancak gazeteci Heysem el-Zahim'in Şarku'l Avsat gazetesindeki raporunda belirttiği gibi, tempoyu dayatma ve karşılaşmanın detaylarını kontrol etme konusunda daha başarılı olan taraf Neom'du.

Bu karşılaşmadaki mağlubiyet, yalnızca sonuç açısından değil aynı zamanda maçın doksan dakikası boyunca teknik anlamda da Hilal taraftarlarının soru ve eleştirilerinin merkezine oturdu. Hilal, başlangıç düdüğünden itibaren dağınık bir görüntü verirken, buna karşılık Neom oyuncuları maçın sonuna kadar hem savunmada hem hücumda yeşil dikdörtgene hâkim olarak dikkat çekici bir zihinsel varlık ve konsantrasyon sergilediler.

Neom, ister topa sahip olduğunda ister savunmaya çekildiğinde, hareketlerinde daha organize bir görüntü verdi; Hilal ise rakibinin savunma organizasyonu karşısında alan ve çözüm bulmakta zorlandı. Bu nedenle top hâkimiyeti oranı, sahada olup bitenin gerçek tablosunu yansıtmadı; zira Neom maçı rakibinden daha fazla kontrol etmeyi başardı.

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