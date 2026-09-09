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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Hilal sezonun en önemli sorularıyla karşı karşıya: Inzaghi doğru çözümü biliyor mu?

FEATURES
Al Hilal - Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Premier Lig
Al Hilal - Al-Gharafa
Al-Gharafa
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
S. Inzaghi
Suudi Arabistan
Katar
İtalya

İtalyan teknik direktör için zorlu bir sınav

Neom'un Hilal karşısında aldığı galibiyet, uzun bir yenilgisiz maç serisini sona erdirmesinin ardından yaşananlar üzerinde biraz durmayı gerektirdi ve teknik direktör Simone Inzaghi'yi tek bir maçın sonucunun ötesine geçen sorularla karşı karşıya bıraktı: Bu kadar çok seçeneğe ve çözüme sahip bir takımı nasıl yönettiği sorusuyla.

Neom ağır sıklette bir sürprize imza attı; Pazartesi günü Suudi Roshn Pro Lig'in altıncı haftasında "lider"i 2-0 mağlup ederek mavili ekibi sezonun ilk şokuyla erkenden yere basmaya zorladı.

Hilal 15 puanla hâlâ zirvede yer alıyor, ancak dün Ahli'yi 3-2 mağlup ederek heyecanlı bir galibiyet alan Kadisiye puanda kendisine yetişti.

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  • NEOM, top sahibi olmakla oyuna hükmetmek arasındaki farkı gözler önüne serdi

    Hilal'in top hâkimiyetindeki üstünlüğü maçın seyrini değiştirmeye yetmedi; takım, "Sofascore" verilerine göre gerçek bir tehlike oluşturamadan yüzde 63 topa sahip olurken, Neom yüzde 37'de kaldı. Ancak gazeteci Heysem el-Zahim'in Şarku'l Avsat gazetesindeki raporunda belirttiği gibi, tempoyu dayatma ve karşılaşmanın detaylarını kontrol etme konusunda daha başarılı olan taraf Neom'du.

    Bu karşılaşmadaki mağlubiyet, yalnızca sonuç açısından değil aynı zamanda maçın doksan dakikası boyunca teknik anlamda da Hilal taraftarlarının soru ve eleştirilerinin merkezine oturdu. Hilal, başlangıç düdüğünden itibaren dağınık bir görüntü verirken, buna karşılık Neom oyuncuları maçın sonuna kadar hem savunmada hem hücumda yeşil dikdörtgene hâkim olarak dikkat çekici bir zihinsel varlık ve konsantrasyon sergilediler.

    Neom, ister topa sahip olduğunda ister savunmaya çekildiğinde, hareketlerinde daha organize bir görüntü verdi; Hilal ise rakibinin savunma organizasyonu karşısında alan ve çözüm bulmakta zorlandı. Bu nedenle top hâkimiyeti oranı, sahada olup bitenin gerçek tablosunu yansıtmadı; zira Neom maçı rakibinden daha fazla kontrol etmeyi başardı.

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  • En kötü hücum bilançosu

    Rakamlar Hilal'in çektiği sıkıntının bir başka yönünü de ortaya koyuyor; zira takım maç boyunca yalnızca bir tehlikeli fırsat üretebildi ki bu, bu sezon ligdeki ilk altı maçındaki en düşük değeri.

    Hilal, Faysali karşısında 4, Halic karşısında 7, Feyha karşısında 11, Ehli karşısında 4 ve Şebab karşısında 7 tehlikeli fırsat üretmişken, Neom karşısında yalnızca bir fırsata geriledi.

    Bu hücumsal gerileme, maç boyunca ortaya çıkan tabloyu pekiştiriyor; özellikle de Hilal'in rakibinin kalesine ulaşmak için gerekli alanları bulamaması ve Neom'un sonuna kadar organizasyonunu koruması dikkat çekiyor.

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  • Cevaplanması gereken en önemli soruyu doğuran bir yenilgi: Inzaghi dikkate alacak mı?

    Yenilginin etkileri Hilal ile sınırlı kalmadı; Neom, Inzaghi'nin takımın başına geçmesinden bu yana süregelen serisini de sona erdirdi. İtalyan teknik adam, geçen sezon Kulüpler Dünya Kupası'nda Hilal'i çalıştırmaya başladığından bu yana çeşitli turnuvalarda 42 galibiyet ve 12 beraberlikle 54 maç boyunca üst üste yenilgi görmemişti.

    Ayrıca Neom, Hilal'in ligdeki serisine de son verdi. Bu seri, iki sezon önce Nassr'a 3-1 mağlup olmasından bu yana 47 maça ulaşmış ve bu süreçte takım yenilgi yüzü görmemişti.

    Yenilgi, Hilal'in sezona büyük hedeflerle başladığı bir dönemde geldi. Özellikle kulüp şirketi yönetiminin yaz transfer döneminde yaptığı takviyeler, İtalyan teknik adama seçeneklerde büyük bir bolluk sağlamıştı.

    Ancak Neom yenilgisi, en önemli soruyu yeniden gündeme getirdi: Inzaghi, isim bolluğunu, alanları sıkı bir şekilde kapatan bir rakiple karşılaştığında çok sayıda çözüme ve kişiliğe sahip bir takıma dönüştürebilecek mi?

    İtalyan teknik adam yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı, ancak gerçek yanıt, Hilal'in Neom'un yaptığını tekrarlayabilecek takımlarla karşı karşıya geleceği önümüzdeki maçlarda ortaya çıkacak.

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