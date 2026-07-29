Hilal, son yıllardaki en dikkat çekici ve en istikrarlı oyuncularından birinden vazgeçmeye karar verirse, birçok soru işareti doğuracak bir kararın eşiğinde olabilir. Faslı kaleci Yassine Bounou'nun geleceğine gözler çevrilmişken, son gelişmeler önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Suudi kulüp, hâlâ Avrupa'nın seçkin kulüplerinin takdirini kazanan teknik bir değeri elden çıkarmaya mı yaklaşıyor?
Çeviri:
Hilal pişman olur mu? Juventus, Bono'nun değerini yüzde 65 artırdı
Juventus'un ilgisi tüm tabloyu yeniden değerlendiriyor
El Cezire televizyon kanalının internet sitesi şunları aktardı: "Basın raporları, Juventus'un Faslı kaleci Yassine Bounou ile anlaşma sağlamaya ilgi duyduğunu ortaya koydu. Bu sırada, Muhammed el-Uveys'in geri dönüşünün ardından onu yalnızca kıtasal turnuvalarda kadroya kaydetmeyi değerlendiren Hilal ile geleceğine dair spekülasyonlar da artıyor."
Kanalın X hesabı, İtalyan kulübünün Bounou'yu yaklaşık 9 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak istediğine dikkat çekti.
Faslı kalecinin, Hilal'in yalnızca kıtasal turnuvalar için kadroya kaydetme senaryosunu reddettiğini belirtti; bu da 2028 yazına kadar uzanan bir sözleşmesi olmasına rağmen bu yaz ayrılığını olası bir ihtimal haline getiriyor.
9 milyon euroluk rakam, transfer piyasasında istisnai görünmese de, otuz beş yaşına gelmiş bir kalecinin adıyla birlikte anıldığında tamamen farklı bir sayıya dönüşüyor. Buradaki mesele yalnızca bir transferin bedeliyle ilgili değil; aynı zamanda Juventus çapındaki bir kulübün, piyasa mantığına göre kariyerinin son evresinde olması gereken bir oyuncuya nasıl baktığıyla da ilgili.
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Ters yönde bir teklif: Görmezden gelinmesi zor bir fark
Yassine Bounou'nun 2023 yazında Hilal'e transferinden bu yana, "Transfermarkt" sitesindeki piyasa değeri düşüş eğilimine girdi. İmza attığında 12 milyon avro olan değeri 2024'ün ortasında 9 milyon avroya, aynı yılın sonunda 7 milyon avroya geriledi; ardından 6,5 milyon avroya, 2025'in ortasında ise 5,5 milyon avroya kadar indi.
Bu düşüş, mevcut performanstan çok yaş faktörüne ve yeniden satış potansiyeline dayanan bir piyasada doğal görünüyor. Ancak 9 milyon avro değerindeki bir teklif -raporlar doğruysa- Juventus'un Faslı kaleci için son piyasa değerlemesinden yaklaşık yüzde 65 daha fazla ödemeye hazır olduğu anlamına geliyor ki bu, göz ardı edilmesi zor bir fark.
Piyasa değeri her zaman teknik değeri yansıtmaz
Özellikle kaleci mevkiinde işler her zaman transfer piyasasının geleneksel kurallarına göre yürümez. Zira bir kaleci teknik değerini, bir orta saha oyuncusu ya da forvet kadar hızlı kaybetmez; çünkü tecrübe, pozisyon alma ve oyunu okuma yılların geçmesiyle daha da önem kazanır. İşte bu yüzden Gianluigi Buffon, Manuel Neuer ve Iker Casillas gibi kaleciler, piyasa değerleri kademeli olarak düşse de otuz üç yaşını geçtikten sonra en üst seviyede rekabet etmeyi sürdürdüler.
Buradan hareketle, Bono için yapılacak herhangi bir teklif zorunlu olarak onun yeniden satış piyasasındaki değerini yansıtmaz; aksine, onu isteyen kulübün, oyuncunun anlık hazır bulunuşluğuna ve ilk günden itibaren katkı sağlama yeteneğine duyduğu güveni yansıtır.
Rakamlarla ve yaşla ölçülemeyen bir değer
Eğer Juventus gerçekten bu rakamı ödemeye hazırsa, uzun vadeli bir gelecek satın alma peşinde değil, hazır bir "teknik garanti" satın alma peşinde olabilir. Zira Bono yalnızca Suudi Arabistan Ligi'ndeki tecrübesiyle gelmiyor; aynı zamanda Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici varlığını, özellikle Sevilla ile yaşadığı başarılı Avrupa deneyimlerini, her düzeyde kazandığı kupaları ve büyük maçlardaki dolu dolu sicilini de beraberinde taşıyor. Bu kalitedeki oyuncuları bazen değerlendirme ve istatistik sitelerinin ortaya koyduğu rakamlarla ölçmek zordur.
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