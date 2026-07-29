El Cezire televizyon kanalının internet sitesi şunları aktardı: "Basın raporları, Juventus'un Faslı kaleci Yassine Bounou ile anlaşma sağlamaya ilgi duyduğunu ortaya koydu. Bu sırada, Muhammed el-Uveys'in geri dönüşünün ardından onu yalnızca kıtasal turnuvalarda kadroya kaydetmeyi değerlendiren Hilal ile geleceğine dair spekülasyonlar da artıyor."

Kanalın X hesabı, İtalyan kulübünün Bounou'yu yaklaşık 9 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak istediğine dikkat çekti.

Faslı kalecinin, Hilal'in yalnızca kıtasal turnuvalar için kadroya kaydetme senaryosunu reddettiğini belirtti; bu da 2028 yazına kadar uzanan bir sözleşmesi olmasına rağmen bu yaz ayrılığını olası bir ihtimal haline getiriyor.

9 milyon euroluk rakam, transfer piyasasında istisnai görünmese de, otuz beş yaşına gelmiş bir kalecinin adıyla birlikte anıldığında tamamen farklı bir sayıya dönüşüyor. Buradaki mesele yalnızca bir transferin bedeliyle ilgili değil; aynı zamanda Juventus çapındaki bir kulübün, piyasa mantığına göre kariyerinin son evresinde olması gereken bir oyuncuya nasıl baktığıyla da ilgili.

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