Gol pasına imza atan oyunculara bakıldığında ise El-İttifak, bunların en öne çıkanlarından birine sahip. Özel sol ayağıyla dikkat çeken Abdulhakim Mağfuri, bu yeteneğini içinde bulunduğumuz sezon Joy Elit Ligi'nde büyüsünü sergilemek için kullanıyor.
Mağfuri, El-İttifak'ın bu sezonki en dikkat çeken transferlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kulüp, oyuncuyu geçtiğimiz yaz transfer döneminde, El-Teavun'un 18 yaş altı takımında gösterdiği parlak performansın ardından kadrosuna kattı.
Mağfuri, bu sezon Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nde 4 gol pasına imza atmayı başardı; sonuncusunu geçtiğimiz hafta El-Ensar'a karşı verdi ve böylece şu ana kadarki en çok gol pası veren oyuncular arasında yer aldı.
Mağfuri gol atmaktan da geri kalmadı; bu sezon Joy Elit Ligi'nde El-İttifak forması altında iki gol kaydetti, bunların sonuncusunu iki hafta önce Neom'a karşı attı.
Genç oyuncu, parlak performansını sürdürmek için çalışacak; özellikle de bir sonraki maç, puan tablosunda ikinci sırada yer alan El-Ehli'ye karşı onuncu haftanın zirve mücadelesi olacağından.