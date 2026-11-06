Başkent derbisinde golcü oyuncudan söz edildiğinde, hiç şüphesiz tüm gözler bu sezon açıkça parlayan ve şu ana kadar 5 gol kaydeden Nassr forveti Abdurrahman el-Anzi'ye çevrilecek.

Ancak derbide 5 gol kaydeden bir başka oyuncu daha var; o da bu sezon Jyoti Elit Ligi'nde yine iyi bir performans sergileyen Riyad forveti Bettal el-Harisi.

Ne var ki el-Harisi, el-Hulud'u tek golle, ardından el-Hazm'ı aynı skorla yenerken son iki haftada gol kaydedemedi.

Bu gol suskunluğu genç oyuncu için ne kadar olumsuz bir durum olsa da, özellikle Nassr gibi güçlü bir takıma karşı ve Suudi başkent derbisinde parlaması ve golü yeniden bulması için ona ekstra bir motivasyon verecektir.