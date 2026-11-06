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علي المهداوي لاعب فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account
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Hilal'in sihirbazı öncülüğünde: Roshn Elit Ligi'nin onuncu haftasında izlenmeye değer 5 yetenek

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Nassr U21 - Al Riyadh U21
Al Nassr U21
Al Riyadh U21
Al Hilal U21 - Damac U21
Al Hilal U21
Damac U21
Al Orobah U21 - Al Qadisiyah U21
Al Orobah U21
Al Qadisiyah U21
Al Ansar U21 - Al Ittihad U21
Al Ansar U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21 - Al Ettifaq U21
Al Ahli U21
Al Ettifaq U21
Suudi Arabistan

Suudi Ligi'nin semasında parlayan 21 yaş altı küçük yıldızlar

Suudi futbol taraftarları, Joy Elit Ligi'nin (21 Yaş Altı Suudi Ligi) onuncu haftasında birçok seçkin yeteneği izleme fırsatı yakalayacak.

Joy Elit Ligi'nin onuncu haftası son derece çekişmeli maçlara sahne olacak. Hiç şüphesiz bunların başında Suudi başkentinin derbisi olan Nassr-Riyad karşılaşması ve haftanın zirve mücadelesi olan Ahli-Ettifak maçı geliyor.

  • Battal el-Harisi: başkentin golcüsü

    Başkent derbisinde golcü oyuncudan söz edildiğinde, hiç şüphesiz tüm gözler bu sezon açıkça parlayan ve şu ana kadar 5 gol kaydeden Nassr forveti Abdurrahman el-Anzi'ye çevrilecek.

    Ancak derbide 5 gol kaydeden bir başka oyuncu daha var; o da bu sezon Jyoti Elit Ligi'nde yine iyi bir performans sergileyen Riyad forveti Bettal el-Harisi.

    Ne var ki el-Harisi, el-Hulud'u tek golle, ardından el-Hazm'ı aynı skorla yenerken son iki haftada gol kaydedemedi.

    Bu gol suskunluğu genç oyuncu için ne kadar olumsuz bir durum olsa da, özellikle Nassr gibi güçlü bir takıma karşı ve Suudi başkent derbisinde parlaması ve golü yeniden bulması için ona ekstra bir motivasyon verecektir.

  • Nawaf El-Cedani

    İttihad'a gelince, bu sezon Roshn Suudi Pro Ligi'nde 7 golle gol krallığı listesinde dördüncü sırada yer alan Ammar el-Gamidi dışında konuşulacak bir golcü yok.

    Ancak İttihad, gol içgüdüsüne sahip bir başka oyuncuyu daha kadrosunda bulunduruyor: Bu sezon şu ana kadar Cidde ekibiyle iki gol kaydeden Nevaf el-Cedani.

    El-Cedani her ne kadar Ahli'ye karşı oynanan son derbi maçında gol atamamış olsa da, kayda değer hareketleriyle büyük tehlike oluşturdu; ancak çabalarının karşılığı olacak net bir birebir pozisyonunu harcadı.

    El-Cedani, özellikle rakibin puan tablosunda sonuncu sırada yer alması ve 7 maçta kalesinde 14 gol görmesi nedeniyle, Ensar ile karşılaşacağı maçta kaçırdığı o net fırsatı telafi etmeye çalışacak.

  • Mohannad Al-Gizani: Al-Qadsiah'ın gol kralı

    Geçen hafta Al-Qadsiah, Al-Najma karşısında sürpriz bir şekilde 3-2 mağlup oldu; ancak takım konumunu sağlamlaştırmaya devam eden yeni bir forvet kazandı: takımın iki golünü de kaydeden Muhannad el-Cizani.

    Bu ikili golle Cizani, bu sezon Roshn Suudi Pro Ligi'ndeki dördüncü golüne ulaşarak Al-Qadsiah'ın gol kralı oldu ve iki yıldız Basil Abadi ile Fahad el-Şamri'nin önüne geçti.

    Cizani, geçen sezon Al-Qadsiah'ın 18 yaş altı takımında oynuyordu; ancak öne çıkan performansları ve yüksek gol hissi, onu hızlıca 21 yaş altı takımına taşıdı.

    Genç oyuncu, Al-Qadsiah'ın Al-Orobah'a konuk olacağı maçta bu güvene layık olduğunu kanıtlamaya çalışacak; özellikle de rakip bu sezon zor günler geçirdiği için, zira sadece 4 puanla yirminci sırada yer alıyor.

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  • Ali El-Mehdavi: Hilal'in büyücüsü

    Hilal'in dönüşüyle birlikte başkent kulübünde Lui el-Abidi ve Türki el-Gumeyl gibi birçok golcü ismi öne çıkıyor; ancak bu ikilinin onsuz parlayamayacağı biri var: büyücü Ali el-Mehdavi.

    El-Mehdavi bu sezon gol atmadı ancak kendisini yalnızca Hilal'de değil, aynı zamanda 21 yaş altı Suudi Ligi'nde de en iyi gol pası veren oyunculardan biri olarak kanıtladı.

    El-Mehdavi, büyük hızını ve takımın golcülerine isabetli paslar göndermeyi iyi bilen sağ ayağını kullanarak, bu sezon Elit Jawwy Ligi'nde 3 gole asist yaptı.

    El-Mehdavi, geçen haftaki karşılaşmada forma giyememesinin ardından "Zaim" rakibi Damak ile yapacağı maçla sahalara döndüğünde büyüsünü saçmaya devam edecek.

  • Abdülhakim Mağfuri

    Gol pasına imza atan oyunculara bakıldığında ise El-İttifak, bunların en öne çıkanlarından birine sahip. Özel sol ayağıyla dikkat çeken Abdulhakim Mağfuri, bu yeteneğini içinde bulunduğumuz sezon Joy Elit Ligi'nde büyüsünü sergilemek için kullanıyor.

    Mağfuri, El-İttifak'ın bu sezonki en dikkat çeken transferlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kulüp, oyuncuyu geçtiğimiz yaz transfer döneminde, El-Teavun'un 18 yaş altı takımında gösterdiği parlak performansın ardından kadrosuna kattı.

    Mağfuri, bu sezon Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nde 4 gol pasına imza atmayı başardı; sonuncusunu geçtiğimiz hafta El-Ensar'a karşı verdi ve böylece şu ana kadarki en çok gol pası veren oyuncular arasında yer aldı.

    Mağfuri gol atmaktan da geri kalmadı; bu sezon Joy Elit Ligi'nde El-İttifak forması altında iki gol kaydetti, bunların sonuncusunu iki hafta önce Neom'a karşı attı.

    Genç oyuncu, parlak performansını sürdürmek için çalışacak; özellikle de bir sonraki maç, puan tablosunda ikinci sırada yer alan El-Ehli'ye karşı onuncu haftanın zirve mücadelesi olacağından.