El-Ubeydi, Suudi taraftarlara ünlü bir yabancı oyuncuyu hatırlatan tek Hilal oyuncusu değildi; zira Ahmed Hamza Ali, Neom filelerine kaydettiği dördüncü golün ardından aynı şeyi yaptı.
84. dakikada gelen gol, olağanüstüydü. Ahmed Hamza, orta sahadan yaptığı harika bir çıkışın ardından birden fazla oyuncuyu çalımlayarak Neom savunmasını geçmeyi başardı ve topu ağlara gönderdi.
Hamza, Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalindeki İngiltere karşılaşması sırasında orta sahadan birden fazla oyuncuyu çalımlayıp topu ağlara gönderdiği tarihi golün hatıralarını yeniden canlandırdı.
Golün güzelliği yalnızca teknik boyutuyla sınırlı kalmadı, manevi boyutu da kapsadı; zira Ahmed Hamza, golü kendine özgü bir şekilde kutlayarak A takımın yıldızı, Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves'e destek mesajı vermeye özen gösterdi.
Neves, geçtiğimiz cumartesi, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Hilal A takımının Teavun'u 6-0 yendiği maç sırasında zor bir durumla karşılaşmıştı.
Maçta üzücü bir davranış yaşandı; Teavun taraftarlarından bazıları, Portekizli arkadaşı Ruben Neves'i kışkırtmak amacıyla, geçen yıl acı bir kaza sonucu hayatını kaybeden eski Liverpool oyuncusu merhum Diogo Jota'nın adını tezahürat halinde tekrarladı.
Ahmed Hamza, yaptığı kutlamayla A takımın yıldızını teselli etmeye ve ona destek olmaya özen gösterdi; böylece gol, gerek saha içinde gerek saha dışında Elit Ligi'nin en güzel gollerinden biri olarak kaldı.