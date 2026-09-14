Bir başka maçta ise sol ayak son sözü söyledi. Abdulrahman el-Ruveyli, takımı Ettifak'ı Vahda karşısında farksız 6 golle galibiyete taşıdı.

6 golle kazanılmasına rağmen, Ettifak'tan iki gol atan tek oyuncu el-Ruveyli oldu. İkisini de ustaca kullandığı sol ayağıyla kaydetti; ikinci golde ayak içiyle, beşinci golde ise ayağın dışıyla.

El-Ruveyli, ilk golünde olduğu gibi kalabalık arasında olsun ya da ikinci golünde yaptığı gibi boş alanlara yaptığı hamlelerle olsun, doğru pozisyon alma konusundaki yeteneğini ortaya koydu.

El-Ruveyli'nin bu sezon Roshn Elit Ligi'nde ilk kez gol attığı doğru; ancak Vahda karşısında sergilediği performans, birçok kişinin önümüzdeki haftalarda ondan daha fazlasını beklemesine yol açıyor.