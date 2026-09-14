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لؤي العبيدي لاعب فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account

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Hilal'in dönüşü Amaury: JOI Elit Ligi'nin dördüncü haftasının en iyi 5 yıldızı

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 - Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Al Hilal U21
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nde adından söz ettiren yetenekler

Joy Elit Ligi'nin (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) dördüncü haftasında birçok genç yıldız, takımlarıyla ortaya koydukları güçlü katkılarla dikkatleri üzerlerine çekti.

Joy Elit Ligi'nin dördüncü haftasında iki gün boyunca oynanan 11 maç, birçok genç yeteneğin parıldamasına sahne oldu.

  • Hilal'in Amory'si

    Bu haftanın hiç şüphesiz en parlak yıldızı, gollleriyle Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nde yeniden adını duyurmayı başaran Hilal forveti Tunuslu Louay Al Obeidi oldu.

    Al Obeidi, pazar akşamı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki "El Zaim" stadında oynanan maçta attığı iki golle Hilal'i Neom karşısında 4-0'lık galibiyete taşıdı.

    Genç Tunuslu forvet, sol ayağıyla mümkün olan her açıdan gol atabilme yeteneğini sergilerken, ilk golde olduğu gibi orta sahadan oyun kurma katkısıyla da öne çıktı.

    Takım arkadaşı Turki Al Ghamil'in ilk iki haftada attığı 3 golle parlamasının ardından herkes Al Obeidi'nin rolünün gerilediğini düşünürken, Tunuslu forvet herkese sözleriyle değil, golleri ve katkılarıyla cevap verdi.

    Al Obeidi, geçen sezonki dikkat çekici performansını herkese yeniden hatırlattı; öyle ki bu performansı, analistlerin onu eski İtalyan forvet Amauri'ye benzetmesine yol açmıştı.

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  • Al Hilal'in Maradona'sı

    El-Ubeydi, Suudi taraftarlara ünlü bir yabancı oyuncuyu hatırlatan tek Hilal oyuncusu değildi; zira Ahmed Hamza Ali, Neom filelerine kaydettiği dördüncü golün ardından aynı şeyi yaptı.

    84. dakikada gelen gol, olağanüstüydü. Ahmed Hamza, orta sahadan yaptığı harika bir çıkışın ardından birden fazla oyuncuyu çalımlayarak Neom savunmasını geçmeyi başardı ve topu ağlara gönderdi.

    Hamza, Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalindeki İngiltere karşılaşması sırasında orta sahadan birden fazla oyuncuyu çalımlayıp topu ağlara gönderdiği tarihi golün hatıralarını yeniden canlandırdı.

    Golün güzelliği yalnızca teknik boyutuyla sınırlı kalmadı, manevi boyutu da kapsadı; zira Ahmed Hamza, golü kendine özgü bir şekilde kutlayarak A takımın yıldızı, Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves'e destek mesajı vermeye özen gösterdi.

    Neves, geçtiğimiz cumartesi, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Hilal A takımının Teavun'u 6-0 yendiği maç sırasında zor bir durumla karşılaşmıştı.

    Maçta üzücü bir davranış yaşandı; Teavun taraftarlarından bazıları, Portekizli arkadaşı Ruben Neves'i kışkırtmak amacıyla, geçen yıl acı bir kaza sonucu hayatını kaybeden eski Liverpool oyuncusu merhum Diogo Jota'nın adını tezahürat halinde tekrarladı.

    Ahmed Hamza, yaptığı kutlamayla A takımın yıldızını teselli etmeye ve ona destek olmaya özen gösterdi; böylece gol, gerek saha içinde gerek saha dışında Elit Ligi'nin en güzel gollerinden biri olarak kaldı.

  • Abdurrahman el-Ruveyli

    Bir başka maçta ise sol ayak son sözü söyledi. Abdulrahman el-Ruveyli, takımı Ettifak'ı Vahda karşısında farksız 6 golle galibiyete taşıdı.

    6 golle kazanılmasına rağmen, Ettifak'tan iki gol atan tek oyuncu el-Ruveyli oldu. İkisini de ustaca kullandığı sol ayağıyla kaydetti; ikinci golde ayak içiyle, beşinci golde ise ayağın dışıyla.

    El-Ruveyli, ilk golünde olduğu gibi kalabalık arasında olsun ya da ikinci golünde yaptığı gibi boş alanlara yaptığı hamlelerle olsun, doğru pozisyon alma konusundaki yeteneğini ortaya koydu.

    El-Ruveyli'nin bu sezon Roshn Elit Ligi'nde ilk kez gol attığı doğru; ancak Vahda karşısında sergilediği performans, birçok kişinin önümüzdeki haftalarda ondan daha fazlasını beklemesine yol açıyor.

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  • Muhammed El-İsa

    Aynı maçta Muhammed el-İsa, Ettifak'ın altıncı golünü kaydederek Joy Elit Ligi'nin bu sezonundaki tarihi serisini sürdürdü.

    Gol, maçın 71. dakikasında geldi. El-İsa, Ettevhid'den birkaç oyuncuyu harika bir şekilde geçtikten sonra topu ağlara gönderdi; bu, Arjantinli efsane Lionel Messi'nin zaman zaman yaptığına benzer bir tarzdaydı.

    El-İsa, Joy Elit Ligi'nde üst üste dördüncü maçında da gol atarak tarihi bir rakama tek başına imza attı; zira turnuvanın bu sezonundaki tüm haftalarda gol kaydeden tek oyuncu oldu.

    Ettifak'ın golcüsü, 21 yaş altı Suudi Ligi'nin bu sezonunda yedinci golüne ulaşarak gol krallığında Ahli'nin yıldızı Ziyad Aba ve Feth'in golcüsü Jefferson Ramos'un önüne geçmeyi sürdürdü. Bu iki oyuncu 4 golle ikinci sırada yer alıyor.

    Hatırlatmak gerekirse Ettifak, 4 haftanın ardından 20 gol kaydederek Joy Elit Ligi'nin en güçlü hücum hattına sahip. Maç başına 5 gol ortalamasıyla atılan bu gollerin 7'sini, yani %33'ten fazlasını Muhammed el-İsa kaydetti.

  • Ammar el-Gamdi

    Sol ayaktan söz edildiğinde, İttihad'ın forveti Ammar el-Gamdi'nin dikkat çekici bir yeri olmaması mümkün değil; kendisi Roshn Suudi Pro Ligi'nde o ayakla oynayan en iyi futbolculardan biri.

    El-Gamdi, turnuvanın dördüncü haftasının zirve maçında İttihad'ın Kadisiye karşısında 2-0'lık galibiyetini garantileyen ikinci golü kaydetti.

    El-Gamdi'nin parlaklığı yalnızca golü kaydetmesinde değil, aynı zamanda topu filelere göndermeden önceki tarzda da kendini gösterdi; İttihad'ın forveti tek bir anda birçok yeteneği bir araya getirdi.

    Her şey, uzun topu kendine has bir şekilde kontrol etmesiyle başladı; ardından Kadisiye'nin bek oyuncusunu hızda geçti, sonra topu korumak için fiziksel gücünü kullandı, daha sonra bir başka savunmacıyı çalımladı ve topu filelere göndererek bitiricilik yeteneğini ortaya koydu.

    Ammar el-Gamdi, bu örnek teşkil eden şekilde üst üste üçüncü maçında gol kaydetti ve geçen sezon yaptığı gibi Roshn Suudi Pro Ligi gol krallığı unvanı için yarışmaya başladı.

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