Hilal harcıyor, Nassr batıyor... Suudi Ligi'nde neler oluyor?

Yaz transfer döneminin henüz başlamadığı doğru olsa da, Roshn Ligi kulüplerinin birçoğu transferlerde önemli bir yol kat etti; Nassr'ın aksine.

Nassr, yaşadığı mali kriz nedeniyle yaz transfer dönemine herhangi bir transfer gerçekleştirmeden girecek az sayıdaki kulüpten biri olacak.

Bu kriz, kulübü şimdiye kadar geçen sezonun bitmesiyle sözleşmesi sona erdiği için resmen ayrılan Hırvat Marcelo Brozovic'in yerine bir oyuncu transfer etmekten bile mahrum bırakıyor.

Nassr, Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou'nun talebi üzerine Real Mallorca orta saha oyuncusu Portekizli Samu Costa'yı transfer etmeye çalıştı ve Suudi "Al-Sharq Al-Awsat" gazetesine göre, transfer kulübe yalnızca 9 milyon euroya mal olacak.

Bununla birlikte Nassr, kulübün transferleri üzerindeki sıkı mali denetim, transfere ayrılan bütçenin yürütme komitesine müzakereleri tamamlama yetkisi verilmeden önce onaylanmasının gerekmesi nedeniyle transferi tamamlamak için gereken onayı şimdiye kadar alabilmiş değil.