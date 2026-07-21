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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Hilal harcıyor, Nassr batıyor... Suudi Ligi'nde neler oluyor?

Transfers
Al Hilal
Al Nassr FC
Premier Lig
C. Summerville
Suudi Arabistan
Hollanda

Riyad'ın iki devi arasında yaz transfer döneminde büyük tezat.. Peki sebebi ne?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın iki büyük kulübü Hilal ve Nasr, yeni 2026-2027 futbol sezonunun başlamasından önce yaz transfer döneminin başlangıcıyla birlikte tam bir zıtlık hali yaşıyor.

Suudi Arabistan Ligi'nde yaz transfer dönemi, içinde bulunduğumuz 22 Temmuz'da başlıyor ve gelecek 6 Eylül'e kadar sürecek.

  • Al-Nassr transfersiz

    Yaz transfer döneminin henüz başlamadığı doğru olsa da, Roshn Ligi kulüplerinin birçoğu transferlerde önemli bir yol kat etti; Nassr'ın aksine.

    Nassr, yaşadığı mali kriz nedeniyle yaz transfer dönemine herhangi bir transfer gerçekleştirmeden girecek az sayıdaki kulüpten biri olacak.

    Bu kriz, kulübü şimdiye kadar geçen sezonun bitmesiyle sözleşmesi sona erdiği için resmen ayrılan Hırvat Marcelo Brozovic'in yerine bir oyuncu transfer etmekten bile mahrum bırakıyor.

    Nassr, Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou'nun talebi üzerine Real Mallorca orta saha oyuncusu Portekizli Samu Costa'yı transfer etmeye çalıştı ve Suudi "Al-Sharq Al-Awsat" gazetesine göre, transfer kulübe yalnızca 9 milyon euroya mal olacak.

    Bununla birlikte Nassr, kulübün transferleri üzerindeki sıkı mali denetim, transfere ayrılan bütçenin yürütme komitesine müzakereleri tamamlama yetkisi verilmeden önce onaylanmasının gerekmesi nedeniyle transferi tamamlamak için gereken onayı şimdiye kadar alabilmiş değil.

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  • Hilal ve tarihi transfer

    Buna karşılık Hilal, henüz başlamadan tarihi bir transfer dönemi yaşıyor. Kulüp, 5 yerli oyuncuyla resmi olarak anlaşmayı başardı: Muhammed el-Uveys, Muhammed es-Sarnuh, Nevaf el-Habeşi, Abdullah el-Anzi ve Sabri Dahl.

    Ancak en güçlü transfer henüz gerçekleşmedi; bu da İngiliz kulübü West Ham United'ın Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in transferi.

    Güvenilir gazeteci David Ornstein'a göre Hilal, Hollandalı kanat oyuncusunu 80 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak için West Ham ile anlaşmaya vardı. Bu transferle Summerville, Suudi Arabistan Ligi tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olacak.

    Hollandalı yıldız, Nassr'ın Aston Villa'dan 77 milyon euro karşılığında transfer ettiği Kolombiyalı Jhon Duran'ı geride bıraktı. Öte yandan, Hilal'in Paris Saint-Germain'den 90 milyon euro karşılığında transfer ettiği Brezilyalı Neymar da Silva'nın gerisinde kaldı.

    İlginç olan, Hilal'in teklifinin Roma'nın teklifinin neredeyse iki katı olmasıydı. Güvenilir gazeteci Ben Jacobs'a göre İtalyan kulübü, bugün salı günü 46 milyon euro değerinde üçüncü ve son teklifini gönderdi; ardından "Zaim" devreye girerek transferi bitirdi.

    Aynı zamanda Hilal'in adı, Inter Milan'dan İtalyan defans oyuncusu Alessandro Bastoni ve Bayern Münih'ten İngiliz forvet Harry Kane gibi birçok başka dünya çapında transferle de anılıyor.

  • Erken Başlayan Kriz

    Gerçekte, taraftarların sosyal medya üzerinden Hilal ile Nasr arasında yaptığı karşılaştırmalar yeni değil; aksine her transfer döneminde hep gündemdeydi, sonuncusu da geçtiğimiz kış transfer döneminde yaşandı.

    Bu transfer döneminde Hilal, başında Fransız golcü Karim Benzema ile yurttaşları Simon Bouabré ve Mohamed Kader Meïté'nin bulunduğu 7 transfer gerçekleştirirken, Nasr yalnızca Abdullah Al-Hamdan'ı, "Lider" ile sözleşmesini feshetmesinin ardından bonservissiz olarak kadrosuna kattı.

    İki kulübün tutumundaki bu farklılık, yalnızca Nasr taraftarları arasında değil, aynı zamanda takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'da da öfke yarattı; hatta bu duruma duyduğu öfke nedeniyle bazı maçlara çıkmadı.

    Suudi Ligi yetkilileri, Ronaldo'nun öfkesine, Hilal'in transferlerinin cezbetme komitesinin bütçesi dışında ve o dönemde "Lider"in fahri başkanı olan Suudi milyarder Prens Velid bin Talal'ın tam desteğiyle gerçekleştirildiğini vurgulayarak yanıt verdi.

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  • Hilal neden harcarken Nassr neden batıyor?

    Bilhassa Hilal ve Nassr kulüpleri arasındaki bariz farklılık, her iki kulübün sahiplik yapısının doğası nedeniyle bu yaz transfer döneminde daha da arttı; bu yapı geçen yıl nisan ayından bu yana tamamen değişmiş durumda.

    Yaklaşık 3 ay önce Prens Velid bin Talal'a ait olan Kingdom Holding şirketi, 840 milyon riyal karşılığında Hilal'in hisselerinin yüzde 70'ini satın aldı.

    O tarihten bu yana Hilal kulübünün mülkiyeti Suudi Kamu Yatırım Fonu'ndan çıktı ve böylece "Zaim" kendisine transfer komitesi tarafından belirlenen bütçeyle sınırlı kalmadan transfer yapabilir hale geldi.

    Buna karşılık Nassr hâlâ Suudi Kamu Yatırım Fonu'na ait olup, transfer komitesinin belirlediği bütçeye tabi durumda.

    Basın raporlarına göre Nassr, tarihindeki en büyük mali sıkıntıyı yaşıyor; bu da onu gerçekleştirdiği tüm transferlerde kısıtlamalara tabi olmaya zorluyor.