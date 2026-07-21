Hilal harcıyor, Nassr batıyor... Suudi Ligi'nde neler oluyor?

Buna karşılık Hilal, henüz başlamadan tarihi bir transfer dönemi yaşıyor. Kulüp, 5 yerli oyuncuyla resmi olarak anlaşmayı başardı: Muhammed el-Uveys, Muhammed es-Sarnuh, Nevaf el-Habeşi, Abdullah el-Anzi ve Sabri Dahl.
Ancak en güçlü transfer henüz gerçekleşmedi; bu da İngiliz kulübü West Ham United'ın Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in transferi.
Güvenilir gazeteci David Ornstein'a göre Hilal, Hollandalı kanat oyuncusunu 80 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak için West Ham ile anlaşmaya vardı. Bu transferle Summerville, Suudi Arabistan Ligi tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olacak.
Hollandalı yıldız, Nassr'ın Aston Villa'dan 77 milyon euro karşılığında transfer ettiği Kolombiyalı Jhon Duran'ı geride bıraktı. Öte yandan, Hilal'in Paris Saint-Germain'den 90 milyon euro karşılığında transfer ettiği Brezilyalı Neymar da Silva'nın gerisinde kaldı.
İlginç olan, Hilal'in teklifinin Roma'nın teklifinin neredeyse iki katı olmasıydı. Güvenilir gazeteci Ben Jacobs'a göre İtalyan kulübü, bugün salı günü 46 milyon euro değerinde üçüncü ve son teklifini gönderdi; ardından "Zaim" devreye girerek transferi bitirdi.
Aynı zamanda Hilal'in adı, Inter Milan'dan İtalyan defans oyuncusu Alessandro Bastoni ve Bayern Münih'ten İngiliz forvet Harry Kane gibi birçok başka dünya çapında transferle de anılıyor.