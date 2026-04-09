"Hilal günahları affetmez"... Karar aşamaları öncesinde Yassine Bounou'ya yönelik medya saldırısı

Faslı kaleci eleştirilerin hedefi oldu

Al-Hilal'ın yıldızı Faslı kaleci Yassine Bounou, takımının Suudi Roshen Ligi'nin 29. haftasında Al-Khaloud'u 6-0'lık skorla mağlup etmesine rağmen, son saatlerde medyadan yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Bono hakkındaki tartışmalar spor camiasında bir tartışma yarattı. Özellikle Faslı kaleci maçta iyi bir performans sergilemiş olsa da, bazı görüşler onun bu sezonki genel performansını, Al-Hilal'e önceki dönemlerde puan kaybettiren bazı hatalarla ilişkilendirdi.

Bu galibiyetle Al-Hilal, Roshen Ligi sıralamasında 68 puana yükselerek, lider Al-Nassr'ın 2 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti (70).

    Bono'ya şiddetli bir saldırı düzenlendi

    Medya mensubu ve spor yorumcusu Musaed Al-Omari, "Al-Arabiya FM" programına konuk olarak şunları söyledi: "Bono, Hilal'ı şampiyonluğa taşımak için Kral Kupası finalindeki efsanevi maçta konsantre olmalı."

    Ve ekledi: "Seni uyarıyorum Bono, Al-Hilal hataları affetmez. Önümüzdeki dönemde konsantre olmalısın, çünkü bu kritik bir dönem... Kendini topla."


  • Neden Faslı kaleciye saldırıldı?

    Bono'nun muazzam yeteneklerine rağmen, Faslı kaleci son dönemde sert eleştirilere maruz kalıyor; Suudi futbol dünyasındaki birçok uzman, oyuncunun Al-Hilal'daki ilk sezonundaki performansını sergileyemediğini düşünüyor.

    2-2 berabere biten 27. haftadaki Al-Taawoun maçında, Bono, özellikle ikinci golde, maçın başından itibaren kötü pozisyon alması nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı.


    Karar aşamaları

    Bu gelişme, Al-Hilal kulübünün sezonun kritik aşamalarına girmeye hazırlandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Önümüzdeki dönemde birçok cephede zorlu mücadeleler bekleyen takım, Suudi Roshen Ligi’nde ligin bitimine sadece 6 hafta kala hâlâ güçlü bir şekilde mücadele ediyor.

    Aynı zamanda Al-Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor ve ayrıca Khadim Al-Haramain Şerifin Kupası'nda finale yükseldi. Bu da önümüzdeki dönemi, "Lider"in hem yerel hem de kıtasal düzeyde sezonun gidişatını belirleyebilecek kritik maçlarla dolu hale getiriyor.

    Bu nedenle, Yassine Bounou'nun önümüzdeki dönemde en yüksek konsantrasyon seviyesini koruması ve takımın istikrarını etkileyebilecek her türlü hatadan kaçınması gerekecek. Özellikle Al Hilal'in çeşitli turnuvalarda belirleyici aşamalara girmesiyle, her küçük ayrıntı şampiyonluk yarışında büyük bir etkiye sahip olacak.