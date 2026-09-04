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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Hilal en büyük kazanan: Klasiko ve derbi Nassr'ı düşürmek için nasıl birleşiyor?

FEATURES
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
Al Shabab - Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Suudi Arabistan

Roshen'in beşinci haftasında beklenen mücadele

Roshn Ligi'nin beşinci haftası istisnai bir havayla başlıyor; zira kura, iki ağır sıklet maçı neredeyse aynı saatte bir araya getirdi. Hilal, Riyad derbisinde Şabab ile karşı karşıya gelirken; İttihad, haftanın en güçlü karşılaşmalarından biri olması beklenen bir klasikoda Nasr ile kozlarını paylaşacak. 

İki maç arasında zirve yarışının şekli belirlenebilir; özellikle de Hilal ve Nasr'ın mükemmel bir başlangıcın ardından her birinin 12 puana sahip olduğu düşünülürse.

Zirvenin iki kutbu arasındaki mücadele yeni değil; Hilal ile Nasr arasındaki rekabet geçen sezondan beri güçlü bir şekilde sürüyor ve her ikisinin de her maçı, yarışın şeklini erkenden değiştirebilecek hale geldi. 

Ancak özellikle bu haftada Hilal, doğrudan rakibinin karşılaşmasından en çok yararlanan taraf olabilir; çünkü Nasr'ın herhangi bir puan kaybı, "Lider"in kazanmasıyla birlikte sonuncuya zirveye tek başına yerleşme fırsatı verebilir>

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  • FBL-KSA-NASSR-ITTIHADAFP

    İttihad, Nassr'ı devirebilecek güçte; Hilal ise izliyor

    İttihad, Nassr karşısındaki klasikoya yeni bir proje ve farklı hedeflerle çıkıyor. Fark yaratabilecek unsurlara sahip olan "El Amid", maça akıllı ve temkinli yaklaşırsa lidere gerçekten zorlu anlar yaşatabilir; zira zirve mücadeleleri her zaman isimlerin kalitesiyle değil, ayrıntıları değerlendirme becerisiyle belirlenir.

    Nassr büyük bir hücum gücüne sahip, ancak İttihad'ın da onun kendi ritmini dayatmasını engelleyecek yeterli araçları var. "El Amid"in alanları kullanma ve hızlı geçiş yapma becerisi maçta belirleyici bir etken olabilir. 

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    İttihad, Nassr'ı devirmeyi başarırsa doğrudan kaybeden taraf ligin lideri olacak, sonuçtan ilk yararlanan ise Hilal olacaktır.

    Ancak tablo bununla tamamlanmıyor, çünkü Hilal'in kendisi de Riyad derbisinde kendi sınavıyla karşı karşıya ve Şebab önündeki görevini tamamlamadan klasikonun sonucunu düşünemez.

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  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Riyad derbisi: Hilal için daha kolay görünen bir görev

    Kâğıt üzerinde Hilal'in görevi Nassr karşılaşmasına kıyasla daha az karmaşık görünüyor; özellikle "Lider"in son dönemde Shabab karşısında net bir tarihsel üstünlüğe sahip olması bunu güçlendiriyor. Nitekim iki takım arasındaki son 6 karşılaşmada Hilal hiç yenilmedi ve 1 beraberliğe karşılık 5 galibiyet elde etti.

    Bu rakamlar, derbi öncesinde Hilal'e net bir moral üstünlüğü sağlıyor; hele ki Shabab'ın bu sezon yaşadığı zorlu başlangıç göz önüne alındığında. Zira "Aslanlar" ilk 4 haftada herhangi bir galibiyet elde edemedi; bu da takımın maça ilk galibiyet arayışının baskısı altında çıkmasına neden oluyor.

    Ancak derbi yine derbidir ve geçmişteki koşullar hiçbir şeyi garanti etmez. Shabab, Hilal'i devirmenin sezon başlangıcını kurtarmanın en iyi yolu olabileceğinin farkında; "Lider" ise herhangi bir puan kaybının zirveye tek başına çıkma fırsatını yok edebileceğini biliyor.

    Ayrıca oku: Kriz mi, çözüm mü? Hilal'e gelişiyle tartışma yaratan "transfer" Martinelli

  • İki maçlık savaş: en büyük kazanan Hilal olabilir

    Denklem net görünüyor; Nassr, zirveyi korumak için galibiyete ihtiyaç duyuyor, İttihad ise yeni projesinin büyüklerle rekabet edebileceğini kanıtlayacak büyük bir zafer istiyor. Hilal ise doğrudan rakibinin alacağı herhangi bir olumsuz sonuçtan yararlanma fırsatının önünde duruyor.

    Eğer Hilal, Şebab'ı yenmeyi başarır ve aynı zamanda İttihad da Nassr'ı devirebilirse, beşinci haftadaki mücadele bir dönüm noktasına dönüşecek; "Lider", puanını 15'e yükseltip Roshn Ligi'nin zirvesinde tek başına kalacak, Nassr'ın puanı ise 12'de duracak.

    İşte tam da buradan, "derbinin klasikoyla birleşebileceği" fikri Hilal'in lehine ortaya çıkıyor; her iki maçın sonucu da dolaylı biçimde birbirine bağlı. 

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    Hilal'in tek başına galibiyeti bu sıçramayı gerçekleştirmeye yetmiyor, İttihad'ın tek başına galibiyeti de "Amid"e zirveyi vermiyor; ancak ikisinin bir araya gelmesi puan durumunun görünümünde en büyük değişikliği yaratabilir.

    Bu nedenle Hilal'in gözü hem derbi sahasında hem de klasiko sahasında olacak. "Lider", Şebab karşısındaki üstünlüğünü sürdürmenin yollarını ararken, kulağını da İttihad ve Nassr maçının sonucuna verecek; çünkü Riyad'daki bir maç ona zirvede tek başına kalmayı verebilir, Cidde'deki bir başka maç ise doğrudan rakibini devirebilir.

    O hâlde beşinci hafta yalnızca güçlü maçlardan oluşan bir demet değil, şampiyonluk için verilecek rekabet projesinin gerçek bir sınavı; Hilal kendi maçını kazanmak istiyor, İttihad Nassr'ı devirmek istiyor ve eğer iki sonuç bir araya gelirse, derbi mücadelesi klasikoyla birleşerek tam anlamıyla bir Hilal gecesi yaratabilir.

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