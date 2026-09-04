Roshn Ligi'nin beşinci haftası istisnai bir havayla başlıyor; zira kura, iki ağır sıklet maçı neredeyse aynı saatte bir araya getirdi. Hilal, Riyad derbisinde Şabab ile karşı karşıya gelirken; İttihad, haftanın en güçlü karşılaşmalarından biri olması beklenen bir klasikoda Nasr ile kozlarını paylaşacak.

İki maç arasında zirve yarışının şekli belirlenebilir; özellikle de Hilal ve Nasr'ın mükemmel bir başlangıcın ardından her birinin 12 puana sahip olduğu düşünülürse.

Zirvenin iki kutbu arasındaki mücadele yeni değil; Hilal ile Nasr arasındaki rekabet geçen sezondan beri güçlü bir şekilde sürüyor ve her ikisinin de her maçı, yarışın şeklini erkenden değiştirebilecek hale geldi.

Ancak özellikle bu haftada Hilal, doğrudan rakibinin karşılaşmasından en çok yararlanan taraf olabilir; çünkü Nasr'ın herhangi bir puan kaybı, "Lider"in kazanmasıyla birlikte sonuncuya zirveye tek başına yerleşme fırsatı verebilir>