"MBC" kanalında yayınlanan "Nadina" programına konuk olan Muhammed Nur, yıldız oyuncu Salem El-Devseri'nin geleceğini değerlendirdi ve şöyle konuştu: "Salem geri döner ama maçlarda forma giymezse, bu bir sorun haline gelir. Hilal yönetimi, soyunma odasında Salem'i kontrol altında tutabilir mi?"

Nur, sözlerine şöyle devam etti: "Salem El-Devseri'yi çok seviyorum ve onu Suudi Arabistan tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak görüyorum; hatta Suudi Arabistan tarihinin en iyi 10 oyuncusundan biri. Bu yüzden ona önümüzdeki sezon için başka bir kulüp aramasını tavsiye ediyorum, çünkü Hilal'de forma giymeyecek."

İttihad kulübünün efsanesinin bu açıklamaları, Salem'in uzun bir süredir Hilal maçlarında yer almamasının ardından geldi. Oyuncunun, Roshn Ligi'ndeki son İttihad maçında ya da AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki Katar temsilcisi Sadd maçında kadroda bulunması bekleniyordu, ancak henüz geri dönmedi.



