İttihad ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yıldızı Muhammed Nur, Hilal oyuncusu Salem el-Devseri'nin geleceği konusunda tartışma yarattı ve onun için gelecekte en iyi seçeneğin kaleden ayrılmak olduğunu vurguladı.
El-Devseri, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesi sırasında yaşadığı sakatlıktan bu yana Hilal ile forma giyememişti. Bu süre zarfında Hilal yönetimi, başta Gabriel Martinelli, Ollie Watkins ve Crysencio Summerville olmak üzere yıldızlardan oluşan bir kadroyla takımın kadrosunu güçlendirmeyi başardı.