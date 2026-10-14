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Al hilal Salem Al Dawsary Saudi Pro LeagueGetty Images
Çeviri:

"Hilal dışında başka bir kulüp arasın": Muhammed Nur, Salem el-Devseri'yi ayrılmaya teşvik etti, Sami el-Caber'den sert yanıt!

S. Al-Dawsari
Al Hilal
Premier Lig

Hilal'in kaptanının uzun süreli yokluğu geleceğiyle ilgili belirsizliği artırıyor

İttihad ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yıldızı Muhammed Nur, Hilal oyuncusu Salem el-Devseri'nin geleceği konusunda tartışma yarattı ve onun için gelecekte en iyi seçeneğin kaleden ayrılmak olduğunu vurguladı.

El-Devseri, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesi sırasında yaşadığı sakatlıktan bu yana Hilal ile forma giyememişti. Bu süre zarfında Hilal yönetimi, başta Gabriel Martinelli, Ollie Watkins ve Crysencio Summerville olmak üzere yıldızlardan oluşan bir kadroyla takımın kadrosunu güçlendirmeyi başardı.


  • Salem için en iyi seçenek ayrılık

    "MBC" kanalında yayınlanan "Nadina" programına konuk olan Muhammed Nur, yıldız oyuncu Salem El-Devseri'nin geleceğini değerlendirdi ve şöyle konuştu: "Salem geri döner ama maçlarda forma giymezse, bu bir sorun haline gelir. Hilal yönetimi, soyunma odasında Salem'i kontrol altında tutabilir mi?"

    Nur, sözlerine şöyle devam etti: "Salem El-Devseri'yi çok seviyorum ve onu Suudi Arabistan tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak görüyorum; hatta Suudi Arabistan tarihinin en iyi 10 oyuncusundan biri. Bu yüzden ona önümüzdeki sezon için başka bir kulüp aramasını tavsiye ediyorum, çünkü Hilal'de forma giymeyecek."

    İttihad kulübünün efsanesinin bu açıklamaları, Salem'in uzun bir süredir Hilal maçlarında yer almamasının ardından geldi. Oyuncunun, Roshn Ligi'ndeki son İttihad maçında ya da AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki Katar temsilcisi Sadd maçında kadroda bulunması bekleniyordu, ancak henüz geri dönmedi.


  • سامي الجابر - الهلالNadena - MBC TV

    Sami El Jaber'den sert yanıt

    Öte yandan bu sözler, Hilal'in efsanesi ve eski başkanı Sami el-Caber'in kabulüyle karşılaşmadı. El-Caber, Salem ed-Devseri'nin Hilal'in kadrosuna dönmek ve kendisini herkese kabul ettirmek konusunda güçlü bir niyete sahip olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Salem ed-Devseri'nin güçlü bir şekilde geri dönme konusunda büyük bir isteği olduğundan eminim."

    Muhammed Nur ise bu görüşü memnuniyetle karşıladı ve yaşının ilerlemesi ile ağır sakatlıklardan etkilenmesinin ardından önümüzdeki dönemde Zaim ile kolayca fırsat bulamayacak olan oyuncunun çıkarı için konuştuğunu vurguladı. Ancak şu eklemeyi yaptı: "Eğer Sami el-Caber'in söylediği gerçekleşir ve Salem bilinen o güçlü haliyle dönerse, Hilal bu sezon tüm şampiyonlukları kazanır."

  • "Tornado"nun durumundaki belirsizlik

    Bu bağlamda, basında çıkan haberler, Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in Hilal'de Salem el-Devseri için tek tehdit kartı olmayacağını ortaya koydu. Haberlerde, kulüp yönetiminin sol kanadı başka güçlü bir transferle takviye etmek için harekete geçtiği vurgulandı.

    Hilal, geçtiğimiz temmuz ayında diz tendonundan ameliyat geçirmesi nedeniyle bu sezonun başından beri süren "Tornado"nun yokluğundan etkilenmedi; üstelik oyuncu yıllardır takımın değişmez isimlerinden biriydi. Zira kulüp, takımın kadrosuna hızla damgasını vurmayı başaran Hollandalı Summerville ile anlaşma sağladı.

    El-Devseri'nin önümüzdeki birkaç hafta içinde sahalara dönmesi bekleniyor, ancak kendisini yedek kulübesi bekliyor olacak. Öte yandan Suudi gazeteci Abdülaziz el-Müreysil, Salem'in Hilal'deki durumunun sözleşmesinde serbest döneme girmesiyle birlikte önümüzdeki devre arası transfer döneminde belirsizlikle çevrili olduğunu vurguladı.

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  • Hammam Alhammami

    Hilal, Salem'in yerine alternatif arıyor!

    El Müraysil, daha önceki bir haberinde, Hilal'in, 2026 Arap Körfezi Kupası "Körfez 27"de Suudi Arabistan Milli Takımı ile sergilediği üst düzey performansın ardından Şebab'ın sol kanat oyuncusu Hümam el-Hümami'yi gündemine aldığını belirtmişti.

    Hümami'nin Şebab ile olan sözleşmesinin Haziran 2027 sonunda bitecek olması ve önümüzdeki ocak ayında serbest kalma dönemine girecek olması nedeniyle, bu adım büyük ölçüde karmaşık olmayabilir.

    22 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın tarihinde dördüncü kez Körfez 27 şampiyonu olmasında temel bir rol oynadı ve finalde Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın ağlarına bir gol attı. Bu nedenle Hümami, Hilal için güçlü bir takviye niteliği taşıyor.

    Hümami, Körfez turnuvasında birçok yıldızı geride bırakarak turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

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16 Eki 2026

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