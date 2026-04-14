"Hiçbiri bir ikon değil": Lothar Matthäus, FC Bayern Münih ile oynanacak rövanş maçı öncesinde Real Madrid'de büyük bir eksiklik görüyor

Matthäus, Sergio Ramos, Toni Kroos veya Luka Modric gibi örnekleri göstererek, Real'in geçmişte "artık olmayan türden oyuncular"a sahip olduğunu belirtti. Madrid ekibinin şu anki yıldızlarının "hızlı, top sürmede güçlü ve mükemmel tekniklere sahip olduğunu, elbette belirli bir güce sahip olduklarını da ilk maçta gördük" diye devam etti eski Bayern oyuncusu. Matthäus'un bakış açısına göre büyük bir "ama" var: "Yine de son on yıllarda olduğu gibi o gücü yaymıyorlar. İyi oyuncular, ama hiçbiri bir ikon değil; ne Vinicius, ne Bellingham, ne de Mbappé var ve Real'de bu eksiklik hissediliyor."

Bayern, geçen hafta Madrid'de oynanan ilk maçı 2-1 kazanmıştı ve bu nedenle Matthäus'a göre de kendi sahasında oynanacak rövanş maçına favori olarak giriyor. "Ancak bu, elbette işin kolay olacağı anlamına gelmez," diye uyardı 65 yaşındaki eski futbolcu. Benzer şekilde, Real'i henüz yazmamış olan ve FCB etrafındaki mevcut heyecandan hoşlanmayan eski Bayern patronu Karl-Heinz Rummenigge de kısa süre önce benzer açıklamalarda bulunmuştu.