Vinicius Junior
Oliver Maywurm

Çeviri:

"Hiçbiri bir ikon değil": Lothar Matthäus, FC Bayern Münih ile oynanacak rövanş maçı öncesinde Real Madrid'de büyük bir eksiklik görüyor

Rekor sayıda milli forma giyen Lothar Matthäus, Real Madrid'in şu anda bir zamanlar kulübü öne çıkaran yıldız oyuncuların formuna sahip olmadığını eleştiriyor.

"Real'de de bu tür oyuncular eksik," diyor Matthäus, Çarşamba günü FC Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde Sky'daki köşe yazısında.

FC Bayern - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı DAZN'de özel olarakyayınlanacak. Hemen kaydolun!

  • Matthäus, Sergio Ramos, Toni Kroos veya Luka Modric gibi örnekleri göstererek, Real'in geçmişte "artık olmayan türden oyuncular"a sahip olduğunu belirtti. Madrid ekibinin şu anki yıldızlarının "hızlı, top sürmede güçlü ve mükemmel tekniklere sahip olduğunu, elbette belirli bir güce sahip olduklarını da ilk maçta gördük" diye devam etti eski Bayern oyuncusu. Matthäus'un bakış açısına göre büyük bir "ama" var: "Yine de son on yıllarda olduğu gibi o gücü yaymıyorlar. İyi oyuncular, ama hiçbiri bir ikon değil; ne Vinicius, ne Bellingham, ne de Mbappé var ve Real'de bu eksiklik hissediliyor."

    Bayern, geçen hafta Madrid'de oynanan ilk maçı 2-1 kazanmıştı ve bu nedenle Matthäus'a göre de kendi sahasında oynanacak rövanş maçına favori olarak giriyor. "Ancak bu, elbette işin kolay olacağı anlamına gelmez," diye uyardı 65 yaşındaki eski futbolcu. Benzer şekilde, Real'i henüz yazmamış olan ve FCB etrafındaki mevcut heyecandan hoşlanmayan eski Bayern patronu Karl-Heinz Rummenigge de kısa süre önce benzer açıklamalarda bulunmuştu.

    • Reklam

  FC Bayern'e karşı rövanş maçı: Jude Bellingham, Real Madrid için "oyunun seyrini değiştirecek isim" mi?

    Matthäus'a göre, özellikle ilk maçın son 25 dakikası – İspanyolların giderek güçlendiği ve Kylian Mbappé'nin attığı golle skoru yakaladıkları anlar – Real'e cesaret vermeli. Üstelik, uyluk sakatlığını atlatıp Mart sonundan beri sahalara dönen ve ilk maçta sadece son yarım saatte oyuna giren Jude Bellingham'ın yeniden ilk 11'de yer alması bekleniyor. Matthäus'a göre, İngiliz orta saha yıldızı, Bayern ile oynanan ilk maçta Real Madrid için "oyunun seyrini değiştiren" isim olmuştu.

    Matthäus, "her şey bir anda tersine dönebilir - özellikle de Neuer, Madrid'deki gibi bir gün geçirmezse" diye uyardı. Bayern kalecisi, Bernabeu'da sayısız muhteşem kurtarış ve müdahaleyle dünya klasında bir performans sergiledi ve maçtan sonra hak ettiği şekilde kutlandı.

    FC Bayern Münih, hafta sonu şampiyonluğa ulaşabilir

    Bu arada, rövanş maçı öncesindeki son hazırlık maçları, geçtiğimiz lig haftasonunda oldukça farklı sonuçlarla geçti. Real, evinde FC Girona karşısında 1-1'den öteye gidemedi ve İspanya liginin lideri FC Barcelona'nın gerisinde şimdiden dokuz puan geride kaldı. Madrid ekibinin berabere kaldığı maçta, maçın son dakikalarında verilmeyen bir penaltı kararı da büyük öfkeye neden oldu.

    Bayern ise başarı dalgasını sürdürdü. Kadro değişikliğine rağmen FCB, FC St. Pauli'yi 5-0'lık skorla rahat bir şekilde mağlup etti ve Borussia Dortmund'un Bayer Leverkusen'e 0-1 yenilmesiyle lig liderliğindeki farkı 12 puana çıkardı. BVB, bir gün önce TSG Hoffenheim'ı yenemezse, Bayern Pazar günü VfB Stuttgart'ı evinde mağlup ederek Alman şampiyonluğunu kutlayabilir.

  • FC Bayern Münih'in önümüzdeki maçları

    TarihSaatKarşılaşma
    15 Nisan Çarşamba21:00FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)
    19 Nisan Pazar17.30FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
    22 Nisan Çarşamba20.45Bayer Leverkusen - FC Bayern (DFB Kupası)
