Dembele, kendisini doğuştan yazgısı gereği bir süperstar olarak görmediğini açıkça ortaya koydu ve bu sözleriyle yakın arkadaşı ve milli takımdan takım arkadaşı Kylian Mbappe’nin son açıklamalarıyla doğrudan zıt düştü. Pazar gecesi Paris Saint-Germain’in Brest’i 1-0 yendiği maçın ardından konuşan mevcut Ballon d'Or sahibi, dünya futbolunun zirvesine giden yolunun kaderle değil, çok çalışmayla döşendiğini vurguladı.

Ligue 1+’a konuşan Dembele, yolculuğuna dair samimi bir değerlendirmede bulunarak şunları söyledi: "Ben her zaman sınıfın arka sırasında oldum, çok çalıştım. Kariyerim boyunca tek kelime etmedim, inanılmaz sıkı çalıştım. Dediğim gibi, ben hiçbir zaman seçilmiş kişi olmadım ama çok çalıştım ve geçen yıl Paris Saint-Germain ile harika bir yıl geçirerek bunun karşılığını aldım. Bu yıl da nasıl gideceğini göreceğiz; baskı yok, sadece rahat ilerliyorum."