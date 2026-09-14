AFP
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“Hiçbir zaman seçilmiş kişi olmadım” - PSG yıldızı Ousmane Dembele, hararetli Ballon d'Or tartışmasında Real Madrid forveti Kylian Mbappe'ye “yanıt verdi”
Dembele, ‘Seçilmiş Kişi’ etiketini reddetti
Dembele, kendisini doğuştan yazgısı gereği bir süperstar olarak görmediğini açıkça ortaya koydu ve bu sözleriyle yakın arkadaşı ve milli takımdan takım arkadaşı Kylian Mbappe’nin son açıklamalarıyla doğrudan zıt düştü. Pazar gecesi Paris Saint-Germain’in Brest’i 1-0 yendiği maçın ardından konuşan mevcut Ballon d'Or sahibi, dünya futbolunun zirvesine giden yolunun kaderle değil, çok çalışmayla döşendiğini vurguladı.
Ligue 1+’a konuşan Dembele, yolculuğuna dair samimi bir değerlendirmede bulunarak şunları söyledi: "Ben her zaman sınıfın arka sırasında oldum, çok çalıştım. Kariyerim boyunca tek kelime etmedim, inanılmaz sıkı çalıştım. Dediğim gibi, ben hiçbir zaman seçilmiş kişi olmadım ama çok çalıştım ve geçen yıl Paris Saint-Germain ile harika bir yıl geçirerek bunun karşılığını aldım. Bu yıl da nasıl gideceğini göreceğiz; baskı yok, sadece rahat ilerliyorum."
- Getty Images Sport
Mbappe tartışmanın fitilini ateşledi
Dembele'nin açıklamalarının arka planında, Mbappe'nin France Football'a verdiği ve yalnızca bir gün önce yayımlanan çarpıcı röportaj yer alıyor. Real Madrid forveti, bu söyleşide kendisi ile Dembele'nin futbol dünyası tarafından gençlik yıllarından bu yana nasıl algılandığı arasında net bir ayrım yaptı. Mbappe'nin sözleri, ikilinin zirveye yükseliş süreçleri boyunca Fransız kamuoyu ve daha geniş spor medyası tarafından kendilerine biçilen potansiyel ile üzerlerine yüklenen beklentiler arasında bir fark olduğuna işaret etti.
Mbappe'nin şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: "Dembele mi? O her zaman yetenekli bir oyuncu olarak görüldü. Ben ise her zaman seçilmiş kişi olarak görüldüm."
Mbappe sonrası dönemde uyumu geliştirmek
Saha dışındaki tartışmalar sürerken Dembele, yenilenen PSG hücumunda saha içindeki sorumluluklarına odaklanıyor. Mbappe sonrası dönem yeni ortaklıkları gerekli kıldı ve kanat oyuncusu, İspanyol forvet Ferran Torres ile özellikle verimli bir uyum yakaladı. İkili arasındaki bağlantı, takım zaman zaman ritmini bulmakta zorlansa da sezonun ilk bölümünün öne çıkan unsurlarından biri oldu.
Dembele, eski tılsımı olmadan yeni görünümlü hücum hattının nasıl işlediğini anlatırken Torres'e övgüler yağdırdı. "Barcelona'da onunla biraz oynama şansım oldu. O gerçek bir golcü, aynı zamanda kanatta da oynayabilen gerçek bir 9 numara. Onunla oynamak da kolay. Çok iyi koşular yapıyor. Onu bulmak kolay, çok konuşuyoruz, Ferran ile oynamak kolay," diye konuştu Dembele.
- Getty Images Sport
2026 Ballon d'Or yarışı
Bu sözlü atışmanın zamanlaması, dünya çapında çok sayıda ikonin yer aldığı erkekler ve kadınlar Ballon d'Or adaylarının resmen açıklanmasıyla örtüşüyor. Dembele, son şampiyon olarak yarışa giriyor ve son derece kalabalık kalmayı sürdüren bir alanda üst üste şampiyonluklar elde etmeyi hedefliyor. Lionel Messi gibi alışıldık isimlerin yanı sıra listede Lamine Yamal ve Jude Bellingham gibi genç sansasyonlar da yer alıyor; bu da 2026 edisyonunu son dönemin en öngörülemezlerinden biri hâline getiriyor. Ödül töreni 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek.
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