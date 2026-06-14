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"Hiçbir zaman kontrolü ele alamadılar" - Brezilya'nın Fas ile berabere kaldığı Dünya Kupası maçında Casemiro ve Gabriel'in kötü performansları eleştirildi
Shearer, 'güvenilmez' Arsenal yıldızını sert bir şekilde eleştirdi
İngiltere efsanesi Alan Shearer, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında zor anlar yaşayan Gabriel hakkında yaptığı değerlendirmede sözünü sakınmadı. Arsenal'in savunma oyuncusu, maçın temposuna ayak uydurmakta zorlandı ve özellikle pozisyonunu kaybettiği görüldü. 21. dakikada, savunmadaki iletişim eksikliği Fas'ın şok bir şekilde öne geçmesine neden oldu. Ismael Saibari, Gabriel, Marquinhos ve Liverpool kalecisi Alisson Becker arasındaki kargaşadan yararlanarak, ceza sahası dışından akıllı bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
BBC'nin yayınında konuşan Shearer, savunma hattındaki uyumsuzluğa dikkat çekti. Shearer, "Gabriel bugün tedirgin görünüyordu" dedi. "İki veya üç kez top dışarı çıktı ve bence o topa müdahale edebilirdi ama yapmadı. Yavaştı. Özellikle ilk yarıdaki golde, Marquinhos ile arasındaki boşluk çok büyüktü."
- Getty Images Sport
Orta saha zorlanırken Casemiro oyundan alındı
Sadece savunma eleştirilerin hedefi olmadı; eski Liverpool ve Brezilya orta saha oyuncusu Lucas Leiva da takımın dengesi konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Casemiro, dengesiz orta sahanın kurbanı oldu; tecrübeli orta saha oyuncusu, zorlu geçen ilk 45 dakikanın ardından devre arasında oyundan alındı.
Lucas, CBS Sports'a verdiği demeçte, "Maçtan önce denge hakkında konuştuk. Brezilya orta sahada hiçbir zaman kontrolü ele geçiremedi. Casemiro biraz zorlandı ve bu yüzden devre arasında oyundan alındı" dedi. "Hücumda Brezilya hiçbir zaman tehlikeli görünmedi, hayal edebileceğimiz kadar çok pozisyon yaratamadılar. Genel olarak iyi bir performans değildi, takımın dengesi doğru değildi."
Ancelotti, sezonun ilk maçında gergin olduğunu itiraf etti
Yedek kulübesinde Ancelotti, takımının eksiklikleri konusunda dürüst davrandı ve turnuvanın açılış maçının yarattığı baskının oyuncuları üzerinde ağır bir yük oluşturmuş olabileceğini ima etti. İtalyan teknik adam, takımının erken bir gol yedikten sonra, devre bitmeden Vinicius Jr.’ın bireysel yeteneğiyle skoru eşitlediğini izledi.
Performansı değerlendiren Ancelotti, "Bence maça iyi başlamadık, takım biraz endişeliydi, çok fazla top kaybettik, çok fazla ikili mücadelede yenildik. İlk yarı iyi değildi. İkinci yarıda durum düzeldi, Fas iyi bir takım olduğu için zor bir maçtı. Biraz endişe vardı, bence öyle. İlk aşamada, onlar [Fas] baskıdan kurtulup tehlikeli geçişler yapıyordu. Daha fazla kontrol sağlayabilirdik."
- AFP
Brezilya'nın önündeki yol
İskoçya'nın galibiyetiyle birlikte Brezilya, C Grubu'nu lider bitirmek için baskı altında kaldı. Selecao, ikinci maçından önce bu sorunları gidermek için kısa sürede toparlanmak zorunda. Brezilya, 19 Haziran'da Philadelphia'da Haiti ile bir sonraki Dünya Kupası maçına çıkacak; burada ikna edici bir galibiyetten daha azı, Ancelotti üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır. Bu arada Fas, dört yıl önce olduğu gibi bu yazki turnuvada da mümkün olduğunca ileriye gitme umudunu sürdürmek için aynı gün Foxborough'da İskoçya ile karşılaşacak.