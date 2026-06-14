"Hiçbir zaman kontrolü ele alamadılar" - Brezilya'nın Fas ile berabere kaldığı Dünya Kupası maçında Casemiro ve Gabriel'in kötü performansları eleştirildi

İngiltere efsanesi Alan Shearer, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında zor anlar yaşayan Gabriel hakkında yaptığı değerlendirmede sözünü sakınmadı. Arsenal'in savunma oyuncusu, maçın temposuna ayak uydurmakta zorlandı ve özellikle pozisyonunu kaybettiği görüldü. 21. dakikada, savunmadaki iletişim eksikliği Fas'ın şok bir şekilde öne geçmesine neden oldu. Ismael Saibari, Gabriel, Marquinhos ve Liverpool kalecisi Alisson Becker arasındaki kargaşadan yararlanarak, ceza sahası dışından akıllı bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

BBC'nin yayınında konuşan Shearer, savunma hattındaki uyumsuzluğa dikkat çekti. Shearer, "Gabriel bugün tedirgin görünüyordu" dedi. "İki veya üç kez top dışarı çıktı ve bence o topa müdahale edebilirdi ama yapmadı. Yavaştı. Özellikle ilk yarıdaki golde, Marquinhos ile arasındaki boşluk çok büyüktü."