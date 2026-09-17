Burnley'deki durum, kulüp adına gerçekten iç karartıcı bir dönemin ardından kritik bir kırılma noktasına ulaştı. Championship'te yedi maçın ardından son sırada yer alan Clarets, üç beraberlik ve dört yenilgiden sadece üç puan çıkarabildi. Ayrıca takımın galibiyet hasreti 11 Şubat'a kadar uzanıyor; 90 dakika içinde tam 22 maçtır kazanamıyorlar.

Temmuz 2025'te AC Milan'daki kısa kiralık döneminin ardından kulübe katılan Walker, kendisini puan tablosunun dibinde alışık olmadığı bir konumda buldu. BBC Radio Lancashire'a konuşan İngiltere milli oyuncusu, kulübün mevcut durumuna ilişkin hayal kırıklığını gizlemedi. Walker, "Çaresizim" dedi. "Hiç bu kadar çok galibiyet istememiştim çünkü çok fazla gürültü var."

Artan eleştiriler karşısında geri adım atmayı reddeden savunmacı, takım arkadaşlarına ve taraftarlara güçlü bir çağrıda bulundu. "En yetenekli oyuncu ben miyim? Kesinlikle hayır. Benden çok daha yetenekli birçok oyuncuyla oynadım ama benim gurur duyduğum şey çok çalışmak ve insanları haksız çıkarmak" diye ekledi. "Umarım bunu, öne çıkıp oyuncuların sesi olarak gösterebilirim. Umarım bunu dinliyorlardır ve benim pes etmediğimi, sonuna kadar savaşmaya hazır olduğumu dikkate alırlar."