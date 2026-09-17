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"Hiçbir zaman bir galibiyeti bu kadar çok istememiştim!" - Kyle Walker'dan çaresiz birlik çağrısı: Galibiyetsiz Burnley, Derby County karşısında geri dönüşü hedefliyor
Turf Moor'da tarihi bir galibiyetsizlik serisi
Burnley'deki durum, kulüp adına gerçekten iç karartıcı bir dönemin ardından kritik bir kırılma noktasına ulaştı. Championship'te yedi maçın ardından son sırada yer alan Clarets, üç beraberlik ve dört yenilgiden sadece üç puan çıkarabildi. Ayrıca takımın galibiyet hasreti 11 Şubat'a kadar uzanıyor; 90 dakika içinde tam 22 maçtır kazanamıyorlar.
Temmuz 2025'te AC Milan'daki kısa kiralık döneminin ardından kulübe katılan Walker, kendisini puan tablosunun dibinde alışık olmadığı bir konumda buldu. BBC Radio Lancashire'a konuşan İngiltere milli oyuncusu, kulübün mevcut durumuna ilişkin hayal kırıklığını gizlemedi. Walker, "Çaresizim" dedi. "Hiç bu kadar çok galibiyet istememiştim çünkü çok fazla gürültü var."
Artan eleştiriler karşısında geri adım atmayı reddeden savunmacı, takım arkadaşlarına ve taraftarlara güçlü bir çağrıda bulundu. "En yetenekli oyuncu ben miyim? Kesinlikle hayır. Benden çok daha yetenekli birçok oyuncuyla oynadım ama benim gurur duyduğum şey çok çalışmak ve insanları haksız çıkarmak" diye ekledi. "Umarım bunu, öne çıkıp oyuncuların sesi olarak gösterebilirim. Umarım bunu dinliyorlardır ve benim pes etmediğimi, sonuna kadar savaşmaya hazır olduğumu dikkate alırlar."
- Getty Images Sport
Mücadeleye en önden liderlik ediyor
Soyunma odasının en kıdemli isimlerinden biri olarak Walker, takım arkadaşlarına ilham verme sorumluluğunun son derece farkında.Kyle Walker, Burnley'nin Championship'teki krizini ve 22 maçlık galibiyet hasretinin ardından Derby County karşısında kazanma yönündeki çaresiz arzusunu anlattı. Temmuz 2025'te Turf Moor'a transfer olmadan önce Etihad'da, ikonik 2023 Treble da dahil olmak üzere 17 kupa kaldıran eski Manchester City yıldızı, bu sezon şu ana kadar Championship'te altı maçta forma giymiş olarak, sahip olduğu büyük tecrübeyle Burnley'yi mevcut düşüşten çıkarmakta kararlı.
Etihad Stadyumu'ndaki elit ortamdan küme düşme tehdidi altındaki bir takıma geçiş, savunmacı için bir kültür şoku oldu. Eski ve mevcut kulüpleri arasındaki farklara değinen Walker şunları söyledi: "Sanırım bunu daha önce hiç yaşamadım. City'de bulunduğum ortama kıyasla burası farklı bir soyunma odası. Orada herkes bir bakıma kendini yönetiyordu. İnsanları bir futbol maçı çıkarabilmeleri için gerçekten ateşlemeniz gerekmiyordu. Kendi standartları vardı ve gidip belirli şeyleri başarmak için çıtayı kendileri koyuyorlardı. Bence Manchester City'de olmalarının ve Manchester City'nin bu kadar başarılı olmasının nedeni buydu çünkü harika bir teknik direktörümüz vardı."
Manchester City'nin başarı planı
Walker, Pep Guardiola’nın baskın City takımının temel taşlarından biriydi, ancak teknik direktörle ilişkisi zamanla bozuldu ve bu da, İngiltere’ye Burnley ile dönmeden önce İtalya’nın devlerinden AC Milan’da kiralık olarak forma giymesine yol açtı. Bu ayrılığa rağmen tecrübeli savunmacı, Manchester’daki dönemini tanımlayan tavizsiz profesyonel standartlar için övgü dolu sözler söylemeyi sürdürüyor.
Burnley’de sonuçlar istenilen düzeyde olmasa da Walker, mevcut takım arkadaşlarının karakterini savunmakta gecikmedi ve puan tablosundaki konumlarına rağmen kadronun birlik içinde kaldığını vurguladı. "Bence Pep orada olmasaydı bile yolumuza devam eder ve yine birçok şey başarırdık çünkü harika bir takımımız ve bunun içinde büyük bir birlikteliğimiz vardı. Burnley’de birliktelik yok demiyorum çünkü kesinlikle var, harika bir oyuncu grubuyuz."
- Getty Images Sport
Derby County karşısında belirleyici bir an
Burnley, cumartesi günü Derby County karşısında kritik bir maça çıkacak. Rakip de yalnızca dört puanla 22. sırada, yani tablonun alt sıralarında mücadele ediyor. Bu karşılaşma, uzatılan milli ara nedeniyle verilecek üç haftalık aradan önce üç puan alma adına son şans anlamına geliyor. Walker, sonucun sahalardan uzak kalacakları süreçte kadro üzerinde yaratacağı psikolojik etki konusunda dürüst konuştu.
Walker, "Bence buna iki açıdan bakabilirsiniz. Cumartesi kazanırsınız ve sonra da devam etmek istersiniz, değil mi?" dedi. "Kaybediyorsanız, bir bakıma 'Neyse ki milli ara geliyor' diye düşünürsünüz; bir anlamda sil baştan yapıp yeniden başlayabilirsiniz. Benim için biraz tuhaf çünkü kariyerimde daha önce, iyi ya da kötü, bu milli aranın gelmesini istediğimi söylediğim bir dönem hiç yaşamadım."
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