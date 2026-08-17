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‘Hiçbir üst düzey takım böyle futbol oynamaz!’ - Jamie Carragher, Andoni Iraola dönemi taktiksel kaosla başlarken ‘basketbol’ Liverpool'u yerden yere vurdu
Anfield'da taktik endişeler
Liverpool, pazar günü Anfield'da Como'yu 2-0 yenerek yaz hazırlıklarını tamamladı, ancak skor Carragher'a göre altta yatan sorunları gizlemedi. Liverpool, savunma istikrarı açısından dalgalı bir sezon öncesi dönem geçirdi; önceki beş hazırlık maçında toplam 18 gol görüldü ve bunlar atılan ve yenilen goller olarak eşit şekilde dağıldı.
Carragher, The Overlap Fan Debate programında, Sky Bet iş birliğiyle konuşurken mevcut düzen hakkında sert bir değerlendirmede bulundu. Eski savunmacı, "Liverpool bu sezon ilginç olacak" dedi. "Nasıl gideceğini, hangi oyuncuları alacaklarını ve sezona nasıl yaklaşacaklarını görmek ilgimi çekiyor.
"Liverpool'un sahada çok fazla hücum oyuncusu var, sadece ileri çıkmak istiyorlar. Ve Liverpool'da bu sezon öncesi dönemde de durum aynı; tam anlamıyla bir basketbol maçı gibi. Hiçbir üst düzey takım bu şekilde futbol oynamaz. Ben buna inanmıyorum."
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Iraola felsefesi
Carragher'e göre Iraola, Jurgen Klopp döneminde kulübün alametifarikası haline gelen yüksek tempolu ve agresif pres oyununu yeniden hayata geçirmek için Merseyside'a getirildi. Arne Slot bu yazın başlarında, karşılık bulmayan daha metodik bir yaklaşım nedeniyle görevden alındıktan sonra yönetim, "heavy metal" kimliğini yeniden tesis etmek için rotasını eski Bournemouth teknik direktörüne çevirdi.
Carragher, teknik direktör atamasının arkasındaki gerekçeyi açıklarken taktik konusundaki duruşunu da yineledi. Şöyle dedi: "Iraola'yı Liverpool'a getirmemizin nedenlerinden biri, onun 'Klopp' futbolu oynatması. Bunun sebebi çok sayıda kupa kazanmış olması değil, büyük kulüpleri çalıştırmış olması da değil; çünkü pres yapıyorlar, enerjikler. Bizim istediğimiz futbol da bu."
Oyuncuların sorumluluğu
Liverpool, bu pazar Premier League'deki sezon açılış maçında Newcastle ile karşılaşmaya hazırlanırken, kadro üzerindeki baskı da hızla uyum sağlama konusunda artıyor. İlginç şekilde, Liverpool'un bu sezondaki ilk altı maçının tamamı, bu yaz yeni teknik direktör atayan takımlara karşı olacak ve bu da kendine özgü bir rekabet ortamı yaratıyor.
Efsanevi savunmacı, sonuçlar gelmezse taraftarların hatanın nerede olduğunu hızlıca tespit edeceğini öne sürdü. Carragher şöyle dedi: "Ne olur, her kulüpte olduğu gibi burada da olur, bu bir döngüye dönüşür. Liverpool'da artık neredeyse oyuncuların suçlanacağı aşamadayız; taraftarlar yüksek tempolu futbol istiyor, bunu getiren bir teknik direktörümüz var, dolayısıyla siz bunu yapmazsanız, sorumluluk sizdedir (oyuncuda). Yani hayır, bu Iraola'nın üzerine kalmayacak."
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Zor bir miras
Geçiş süreci, önceki dönemlerin belirlediği yüksek standartlar nedeniyle daha da karmaşık hale geldi. Slot ilk 27 maçının 23'ünü kazanmayı başarsa da, kulübün uzun vadeli sağlığı için altta yatan taktik değişimin gerekli olduğu düşünüldü.
Transfer dönemi hâlâ açıkken, Carragher'ın şu anda eksik olduğunu düşündüğü orta saha kalkanını ve savunma disiplinini sağlayacak yeni takviyelerin gelebileceğine dair umut var. Şimdilik Anfield taraftarı, Iraola Avrupa'nın elit takımları arasında kendi yüksek enerjili futbol anlayışının da yer alabileceğini kanıtlamaya çalışırken, bol gollü maçlara ve taktik denemelere sahne olacak bir sezona kendini hazırlıyor.
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