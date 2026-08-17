Liverpool, pazar günü Anfield'da Como'yu 2-0 yenerek yaz hazırlıklarını tamamladı, ancak skor Carragher'a göre altta yatan sorunları gizlemedi. Liverpool, savunma istikrarı açısından dalgalı bir sezon öncesi dönem geçirdi; önceki beş hazırlık maçında toplam 18 gol görüldü ve bunlar atılan ve yenilen goller olarak eşit şekilde dağıldı.

Carragher, The Overlap Fan Debate programında, Sky Bet iş birliğiyle konuşurken mevcut düzen hakkında sert bir değerlendirmede bulundu. Eski savunmacı, "Liverpool bu sezon ilginç olacak" dedi. "Nasıl gideceğini, hangi oyuncuları alacaklarını ve sezona nasıl yaklaşacaklarını görmek ilgimi çekiyor.

"Liverpool'un sahada çok fazla hücum oyuncusu var, sadece ileri çıkmak istiyorlar. Ve Liverpool'da bu sezon öncesi dönemde de durum aynı; tam anlamıyla bir basketbol maçı gibi. Hiçbir üst düzey takım bu şekilde futbol oynamaz. Ben buna inanmıyorum."



