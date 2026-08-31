Mark Pain
Çeviri:
'Hiçbir şeyi garanti etmiyorum' - Xabi Alonso'dan, Enzo Fernandez'in Britanya rekoru kıracak Manchester City transferine yaklaşırken çifte transfer konusunda önemli güncelleme
Alonso, Brighton galibiyeti için Fernandez'i yine kadro dışı bıraktı
Chelsea, Premier League sezonuna galibiyetle başladığı seriyi Brighton karşısında aldığı nefes kesen 4-3’lük zaferle sürdürdü, ancak kulübün transfer faaliyetleri üzerindeki ilgi sürüyor. Alonso, Fernandez’i hafta içinde Carabao Cup’ta Luton karşısında da benzer şekilde kadroya almamasının ardından, üst üste ikinci maçta da maç günü kadrosunun dışında bıraktı.
Arjantinli orta saha oyuncusunun Manchester City ile şartlarda anlaşmaya vardığı bildirildi; Chelsea’nin ise yıldız orta saha oyuncusunun ayrılığına izin vermek için Britanya rekoru olacak dudak uçuklatan 130 milyon sterlinlik bir paket talep ettiği belirtiliyor.
Ancak herhangi bir transfer, Chelsea’nin yeterli bir alternatif bulmasına da bağlı olacak. Chelsea, daha fazla takviye beklerken Monaco’nun orta saha oyuncusu Lamine Camara ile şartlarda anlaşmaya vardığı da bildirildi ve Fernandez’in olası ayrılığına hazırlanıyor.
- Getty Images Sport
Alonso, geç transfer kararlarını açıkladı
Fernandez'i kadrodan çıkarma kararı sorulduğunda Alonso, bu tercihin tamamen takımın çıkarları gözetilerek yapıldığını vurguladı. Chelsea teknik direktörü, önümüzdeki günlere ilişkin belirsizliği kabul ederken kulübünün son dakika gelişmelerini yönetebileceğine güvendi.
Alonso gazetecilere, "Göreceğiz. Takım için en iyisini istiyoruz ve bu yüzden [Fernandez'i dışarıda bırakma] kararını Luton'a karşı da bugün de aldık" dedi. "Salı akşamından önce olacak herhangi bir şeyde, neyin gelişeceğinin farkında olmamız gerekiyor. Emin değiliz, tüm senaryolara hazırlanıyoruz."
Yaklaşan son tarihe rağmen İspanyol teknik adam, kadrosunun önündeki uzun sezon için hazır olacağına inanmaya devam ediyor. "Çarşamba gününden itibaren ne olursa olsun, tüm Premier League maçlarında mücadele edecek kadar iyi bir kadroya sahip olacağımızdan eminim" diye ekledi.
Neto'nun geleceği belirsizliğini koruyor
Fernandez'in ayrılığı giderek daha olası görünürken, Pedro Neto da benzer şekilde kırılgan bir konumda bulunuyor. Brighton karşısında alışık olmadığı bir kanat beki rolünde görev yapan Portekizli kanat oyuncusunu Premier League'deki birçok güçlü rakip yakından takip ediyor.
Spekülasyonlara rağmen Neto dikkat çeken bir performans ortaya koydu, ağları havalandırdı ve sürekli tehdit yarattı. Forvet oyuncusunun kesin olarak Batı Londra'da kalıp kalmayacağı sorulduğunda ise Alonso net bir güvence vermeyi reddetti.
"Hayır, futbolda hiçbir şey için, hiç kimse için garanti veremem," diye itiraf etti Alonso. "Ama Pedro'dan çok memnundum. Gerçekten çok iyi oynadı, sahada çok enerjikti. Farklı özel özelliklere sahip olduğu için tüm sezon boyunca takım için çok önemli olacak.
"Bire birde tehdit yaratıyor, boş alanlara çok iyi koşular atıyor, güçlü, rekabetçi. Gol atmasına sevindim, bir gol daha atmaya da çok yaklaşmıştı. Pedro'dan çok memnunum."
- Getty Images Sport
Chelsea için transferin son günü yaklaşıyor
Chelsea, yüksek bonservis bedelli olası ayrılıklar ve son dakika transferleri arasında transfer döneminin son birkaç saatine oldukça hareketli giriyor. Camara için bir anlaşmanın tamamlanması, muhtemelen Fernandez'in Etihad Stadyumu'na önerilen transferini hızlandıracak. Salı günkü son tarih geçtikten sonra Alonso tüm odağını yeniden ligdeki görevlerine çevirecek ve yeni şekillenen kadrosunun ligdeki yüzde 100'lük galibiyet serisini sürdürebilmesini umacak.
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