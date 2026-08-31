Fernandez'in ayrılığı giderek daha olası görünürken, Pedro Neto da benzer şekilde kırılgan bir konumda bulunuyor. Brighton karşısında alışık olmadığı bir kanat beki rolünde görev yapan Portekizli kanat oyuncusunu Premier League'deki birçok güçlü rakip yakından takip ediyor.

Spekülasyonlara rağmen Neto dikkat çeken bir performans ortaya koydu, ağları havalandırdı ve sürekli tehdit yarattı. Forvet oyuncusunun kesin olarak Batı Londra'da kalıp kalmayacağı sorulduğunda ise Alonso net bir güvence vermeyi reddetti.

"Hayır, futbolda hiçbir şey için, hiç kimse için garanti veremem," diye itiraf etti Alonso. "Ama Pedro'dan çok memnundum. Gerçekten çok iyi oynadı, sahada çok enerjikti. Farklı özel özelliklere sahip olduğu için tüm sezon boyunca takım için çok önemli olacak.

"Bire birde tehdit yaratıyor, boş alanlara çok iyi koşular atıyor, güçlü, rekabetçi. Gol atmasına sevindim, bir gol daha atmaya da çok yaklaşmıştı. Pedro'dan çok memnunum."