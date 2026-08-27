'Hiçbir şeyi garanti edemem' - Iraola, Liverpool Barcola'ya yaklaşırken Gakpo'nun ayrılığına dair ipucu verdi

Ocak 2023'te Liverpool'a katılan ve Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 181 maçta 51 gol atan Hollanda milli oyuncusu, yaz transfer dönemi boyunca Tottenham Hotspur'un ciddi ilgisine konu oldu. Manchester City'nin de 27 yaşındaki hücum oyuncusunu takip ettiği düşünülüyor. Liverpool, Paris Saint-Germain'in sansasyonu Bradley Barcola için kulüp rekoru olacak bir hamleyi sonuçlandırmaya çalışırken, Gakpo'nun ayrılma ihtimali somut bir gerçeklik hâline geldi.

İspanyol teknik adam, cumartesi günü Anfield'da Nottingham Forest ile oynanacak Premier League maçının öncesinde düzenlenen basın toplantısında bu iddialarla ilgili şöyle konuştu: "Transfer dönemi açıkken kimse için hiçbir şeyi garanti edemezsiniz. Kimin geleceğini bilmiyoruz. Cody bizim için çok iyi oynuyor. Dünya Kupası'ndan beri çok iyiydi. Transfer döneminin nasıl biteceğini bilmek isterdim ama şu anda ne olacağını bilmiyorum. Kimi transfer edeceğimizi ve hangi mevkileri düşünüyoruz, bunu hissedebiliyorum ama tecrübe size şunu gösterir: Son gün bir fırsat çıkarsa, 'Bizi geliştirecekse o zaman yapalım' diye düşünürsünüz."