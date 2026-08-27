Getty Images Sport
Çeviri:
'Hiçbir şeyi garanti edemem' - Iraola, Liverpool Barcola'ya yaklaşırken Gakpo'nun ayrılığına dair ipucu verdi
Gakpo'nun geleceği belirsizliğini koruyor
Ocak 2023'te Liverpool'a katılan ve Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 181 maçta 51 gol atan Hollanda milli oyuncusu, yaz transfer dönemi boyunca Tottenham Hotspur'un ciddi ilgisine konu oldu. Manchester City'nin de 27 yaşındaki hücum oyuncusunu takip ettiği düşünülüyor. Liverpool, Paris Saint-Germain'in sansasyonu Bradley Barcola için kulüp rekoru olacak bir hamleyi sonuçlandırmaya çalışırken, Gakpo'nun ayrılma ihtimali somut bir gerçeklik hâline geldi.
İspanyol teknik adam, cumartesi günü Anfield'da Nottingham Forest ile oynanacak Premier League maçının öncesinde düzenlenen basın toplantısında bu iddialarla ilgili şöyle konuştu: "Transfer dönemi açıkken kimse için hiçbir şeyi garanti edemezsiniz. Kimin geleceğini bilmiyoruz. Cody bizim için çok iyi oynuyor. Dünya Kupası'ndan beri çok iyiydi. Transfer döneminin nasıl biteceğini bilmek isterdim ama şu anda ne olacağını bilmiyorum. Kimi transfer edeceğimizi ve hangi mevkileri düşünüyoruz, bunu hissedebiliyorum ama tecrübe size şunu gösterir: Son gün bir fırsat çıkarsa, 'Bizi geliştirecekse o zaman yapalım' diye düşünürsünüz."
- AFP
Liverpool, Barcola transferinde sona yaklaşıyor
Liverpool, PSG ile Barcola için ana hatları belirlenmiş bir anlaşma sağlayarak hücum hattındaki birincil takviyesini bulmuş gibi görünüyor. Transfer, çarşamba akşamı yapılan görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedilmesinin ardından geldi; Liverpool, 100 milyon £'un biraz üzerinde bir başlangıç ücreti ödemeye hazır. Performansa bağlı ek maddeler de hesaba katıldığında toplam paket zamanla yaklaşık 120 milyon £'a çıkabilir.
Ancak ödeme planına ilişkin küçük ayrıntılar hâlâ netleştirilirken, Iraola Barcola'nın yaklaşan gelişi hakkında temkinli konuştu: "Bu pozisyona transfer yapmaya çalıştığımızı biliyorsunuz ve şu anda bizim oyuncumuz olmayan futbolcular hakkında konuşamayacağımızı da biliyorsunuz" diyen Iraola, Fransız oyuncu hakkında gelen soruya şöyle yanıt verdi. "Şu anda sayısal olarak eksiğimiz olduğu için o pozisyonu doldurmaya çalışıyoruz. Umarım yakında iyi haberlerim olur ama henüz o noktada değiliz."
Orta sahaya takviye hâlâ mümkün
Geçen hafta sonu Newcastle United ile 2-2 berabere kalınması, özellikle de şimdiye kadar sessiz geçen yaz transfer döneminde kulübe yalnızca Rennes'ten Jeremy Jacquet, Osasuna'dan Victor Munoz ve Austria Wien'den Ifeanyi Ndukwe'nin gelmesi, Curtis Jones'un da Inter'e gitmesinin ardından, Anfield taraftarları arasında kadro derinliği konusunda bir tartışma başlattı. Iraola, şu anda odağın hücum hattında olduğunu kabul ederken, doğru fırsatlar ortaya çıkarsa kulübün başka hamlelere de açık olduğunu söyledi.
"İdeal olarak" sihirli kelime," diyen Iraola, olası yeni transferleri değerlendirirken şöyle konuştu: "Yapabileceğiniz bazı şeyler var, yapıp yapamayacağınızı bilmediğiniz bazı şeyler de var. Önceliğin kanat bölgelerini güçlendirmek olduğu doğru. Diğer bölgeleri de geliştirebilirsek bunu yapacağımızdan eminim. Ama piyasanın nasıl biteceğini bilmiyorum. Ben de sizin gibi sabırlı olmak zorundayım. Belirsizliklerle uğraştığımız için bu benim için rahatsız edici. Dört ya da beş gün içinde düzgün planlar yapabiliriz. 1 Eylül'de elimizde hangi seçeneklerin olduğunu bileceğiz."
- Getty Images Sport
Kadro rotasyonu ve yedek durumdaki oyuncular
Son tarih yaklaşırken, Newcastle maçının kadrosuna alınmayan Federico Chiesa ve Harvey Elliott'ın gelecekleri konusunda soru işaretleri sürüyor. Chiesa, antrenmanda yaşadığı hafif bir kas sakatlığının ardından şu anda iyileşme sürecinde. Elliott ise yeni düzende süre bulma konusunda bir mücadeleyle karşı karşıya görünüyor.
Teknik direktör, ikiliyle ilgili olarak, "Farklı durumlar" açıklamasını yaptı. "Fede hazır değil, Como maçında bir şey hissetti. Harvey konusunda ise sadece 20 oyuncu seçebiliyorum. Mesele kulübede doğru dengeyi bulmak. Harvey'nin durumunda her hafta çalışıyor ve gelişiyor ama yine de başka seçenekleri tercih ediyorum. James McConnell'ı kadroya alma kararı verdim. Bu, herkes için yeni şansların olduğu yeni bir hafta ve onların bu zihniyeti koruması gerekiyor."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun