Onun görüşüne göre, turnuvanın bugüne kadarki seyrinde, şu anki dünya şampiyonuna çok fazla şey göz yumuldu. Özellikle çeyrek finalde Albiceleste’nin Meier’in memleketi İsviçre’ye karşı sergilediği performans, aradan birkaç gün geçmesine rağmen hakemi hâlâ öfkelendiriyordu. Meier, ran’a verdiği demeçte Arjantinliler hakkında “Ne isterlerse yapabildiler” dedi.
Çeviri:
"Hiçbir şey yapılmıyor ve buna katlanmak çok zor": Efsanevi hakem, Dünya Kupası'nda Arjantin'e ayrıcalık tanındığı iddiası nedeniyle çok öfkeli
"Bu inanılmaz. Bu Arjantin'in kaçıncı maçı bilmiyorum. Bir noktada, onların kendilerini yere attıklarını ve faul yaptıklarını fark etmelisin. Ama hiçbir şey yapılmıyor ve bu katlanılması zor bir durum," diye ekledi. İsviçre'nin Arjantin'e sağlandığı iddia edilen ayrıcalığın mağduru olduğu için sinirlendiği yönündeki suçlamayı reddetti: "Benim için her zaman adalet önemlidir. Bu ikisini birbirinden net bir şekilde ayırabilirim. Mesele bu. Benimle aynı görüşte olan yeterince eski hakem var," diye vurguladı Meier.
- IMAGO / HMB-Media
Urs Meier, Arjantin hakkında: "Faul yapabildik, ancak bunun cezası verilmedi"
İsviçre, çeyrek finalde Arjantin karşısında 1-1’lik beraberliği yakalamıştı ki, forvet Breel Embolo, VAR tarafından tespit edilen bir simülasyon nedeniyle sarı-kırmızı kart gördü. Uzatmalarda Julian Alvarez ve Lautaro Martinez’in golleriyle son şampiyon 3-1 galip geldi ve bir üst tura yükseldi.
"Embolo olayına bakıldığında, bu tartışmasız bir simülasyondu. Ancak asıl soru, bunu neden yaptığı. Maç boyunca sürekli tutularak ve tekmelenerek oynadı. Her seferinde bir dirsek yedi," diye konuştu Meier. "Arjantinliler baştan sona faul yapabildiler, ancak hiçbir faul cezalandırılmadı," diye ekledi.
Dünya Kupası yarı final maçları:
14 Temmuz, saat 21.00 Fransa - İspanya 15 Temmuz, saat 21:00 İngiltere - Arjantin
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