İsviçre, çeyrek finalde Arjantin karşısında 1-1’lik beraberliği yakalamıştı ki, forvet Breel Embolo, VAR tarafından tespit edilen bir simülasyon nedeniyle sarı-kırmızı kart gördü. Uzatmalarda Julian Alvarez ve Lautaro Martinez’in golleriyle son şampiyon 3-1 galip geldi ve bir üst tura yükseldi.

"Embolo olayına bakıldığında, bu tartışmasız bir simülasyondu. Ancak asıl soru, bunu neden yaptığı. Maç boyunca sürekli tutularak ve tekmelenerek oynadı. Her seferinde bir dirsek yedi," diye konuştu Meier. "Arjantinliler baştan sona faul yapabildiler, ancak hiçbir faul cezalandırılmadı," diye ekledi.