"Hiçbir şey olmadı" - Enzo Maresca, Man City'deki 115 maddelik FFP davasına tepki gösterdi; kararın ertelenmesi ise "açıklanamaz" olarak nitelendirildi

Futbol finansmanı uzmanı Stefan Borson, Aralık 2024’te sona eren duruşmaya rağmen FFP davasında nihai bir karara varılamamış olması nedeniyle ciddi bir hayal kırıklığını dile getirdi. Bu gecikme, o tarihten bu yana neredeyse iki yıla uzadı ve birçok kişinin, rekabetin bütünlüğünü korumak için çok daha önce ortadan kaldırılması gerektiğine inandığı bir belirsizlik bulutu ligin üzerinde asılı kalmaya devam ediyor.

"Sektördeki genel kanı, ne kadar şaşırtıcı olsa da henüz bir karar alınmadığı yönünde. 19 ay geçti, neredeyse 20 ay oldu, hâlâ bir karar yok. Elbette bu, tarafların bir karar alacağına dair tüm beklentilerinin ötesinde, tamamen kabul edilemez bir durum. Bu tür konularda hiçbir spor normuyla genel olarak açıklanamaz," diye konuştu Borson,talkSPORT'a yaptığı açıklamada.

"Ancak bu davalar çok uzun sürüyor. Yani, FA’nın Chelsea’ye yönelttiği suçlamalarla ilgili bir durum da var. O duruşma Kasım ayında yapılmıştı. Sadece yaptırımın belirleneceği, çok basit bir duruşmaydı ve hâlâ sonucunu bekliyoruz; üzerinden yaklaşık sekiz ya da dokuz ay geçti.

"Dolayısıyla bu davaların zamanlaması açısından neler olup bittiğini ve neden bu kadar uzadığını tam olarak bilmiyorum, ancak bunlar normallik sınırlarının tamamen dışında. Çoğu karar çok daha kısa sürede verilir."