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"Hiçbir şey olmadı" - Enzo Maresca, Man City'deki 115 maddelik FFP davasına tepki gösterdi; kararın ertelenmesi ise "açıklanamaz" olarak nitelendirildi
Maresca, hukuki fırtınanın ortasında sakinliğini koruyor
Maresca, kulübün Premier Lig ile uzun süredir devam eden hukuki mücadelesine ilişkin tartışmaya dahil oldu. Pep Guardiola'nın ayrılmasının ardından görevi devralan İtalyan teknik adam, ilk büyük basın toplantısında City'nin Finansal Fair Play kurallarını 115 kez ihlal ettiği iddialarıyla ilgili sorularla karşı karşıya kaldı. 2009 ile 2018 yılları arasındaki döneme dayanan durumun ciddiyetine rağmen Maresca, soruşturmanın takımının yeni sezon hazırlıkları üzerindeki etkisini hemen hafifletmeye çalıştı.
“Tek söyleyebileceğim şey, üç yıl önce, üçlü kupa kazandığımız sezonda [Guardiola’nın yardımcısı olarak] buradaydım ve bu konuda da aynı sözler söyleniyordu. Üç yıl geçti, durum hâlâ aynı,” dedi eski Chelsea teknik direktörü. “Hiçbir şey olmadı. Şahsen herhangi bir endişem yok.”
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Mali uzman, kararın ertelenmesini sert bir şekilde eleştirdi
Futbol finansmanı uzmanı Stefan Borson, Aralık 2024’te sona eren duruşmaya rağmen FFP davasında nihai bir karara varılamamış olması nedeniyle ciddi bir hayal kırıklığını dile getirdi. Bu gecikme, o tarihten bu yana neredeyse iki yıla uzadı ve birçok kişinin, rekabetin bütünlüğünü korumak için çok daha önce ortadan kaldırılması gerektiğine inandığı bir belirsizlik bulutu ligin üzerinde asılı kalmaya devam ediyor.
"Sektördeki genel kanı, ne kadar şaşırtıcı olsa da henüz bir karar alınmadığı yönünde. 19 ay geçti, neredeyse 20 ay oldu, hâlâ bir karar yok. Elbette bu, tarafların bir karar alacağına dair tüm beklentilerinin ötesinde, tamamen kabul edilemez bir durum. Bu tür konularda hiçbir spor normuyla genel olarak açıklanamaz," diye konuştu Borson,talkSPORT'a yaptığı açıklamada.
"Ancak bu davalar çok uzun sürüyor. Yani, FA’nın Chelsea’ye yönelttiği suçlamalarla ilgili bir durum da var. O duruşma Kasım ayında yapılmıştı. Sadece yaptırımın belirleneceği, çok basit bir duruşmaydı ve hâlâ sonucunu bekliyoruz; üzerinden yaklaşık sekiz ya da dokuz ay geçti.
"Dolayısıyla bu davaların zamanlaması açısından neler olup bittiğini ve neden bu kadar uzadığını tam olarak bilmiyorum, ancak bunlar normallik sınırlarının tamamen dışında. Çoğu karar çok daha kısa sürede verilir."
Olası yaptırımlar ve kulübün güveni
Riskler daha yüksek olamazdı; olası cezalar, ağır para cezaları ve transfer yasaklarından, City’nin Premier Lig’deki konumunu tehlikeye atabilecek puan kesintilerine kadar uzanıyor. Ancak Borson, Nottingham Forest’tan kulüp rekoru olan 116 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Elliot Anderson da dahil olmak üzere City’nin yaz transfer faaliyetlerinin, kulübün aklandığından emin olduğunu gösterdiğine inanıyor.
Borson, “Kulübün harcamaları ve sözünü tutması konusunda verdiği her sinyal, kazanacaklarına inandıklarını gösteriyor,” diye ekledi. "City’nin davranışları ve iddia edilenlerin doğası gereği pek olası olmaması göz önüne alındığında, City’nin davayı kazanması daha olasıdır. Ancak elbette, eğer bunu yapmışlarsa, daha önce defalarca söylediğim gibi, ceza son derece ağır olacak ve bu sadece transfer yasağı ya da bunun gibi önemsiz konularla sınırlı kalmayacaktır."
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Arsenal'in bakış açısı
Durum, Premier Lig’in yeni şampiyonu Arsenal tarafından yakından takip ediliyor. Soruşturma konusu olan dönemde Etihad’da yardımcı antrenörlük yapan Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta’ya, bu olayla ilgili görüşü daha önce sorulmuştu. Arteta, daha önce diplomatik bir tutum sergilemiş ve 2024 yılında şöyle demişti: “Bu, yetkililerin halletmesi gereken bir konu. Bu bizim işimiz değil. Eğer oynuyorlarsa, bu oynayabilecekleri anlamına gelir ve oynamaya hakları vardır. Hepsi bu."
İki takım, 16 Ağustos’ta Cardiff’te oynanacak Community Shield maçıyla çok yakında sahada rekabetlerini yeniden canlandıracak.
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