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"Hiçbir şey kazanamaması ona yardımcı oldu" - İngiltere'nin forveti Harry Kane, kupa koleksiyonuna Dünya Kupası şampiyonluğunu da eklemeyi hedeflerken, Bayern Münih'teki verimsiz ilk sezonunun ona nasıl fayda sağladığı
Kompany’ye verilen destek
Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, yıldız forvetinin fiziksel durumu ve sahadaki etkisi konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor. İngiltere milli takım kaptanının zorlu sezonların sonlarına doğru performansında düşüş yaşama eğiliminde olduğuna dair geçmişteki endişelere rağmen, Belçikalı teknik direktör bu sezon Bavyera’da bambaşka bir oyuncu gördü. Kompany, “Onun önceki sezonlarda performansının düştüğünü kabul etmek zorunda mıyım? Benim gördüğüm durum bu değil,” dedi. "Onun yorgun göründüğünü ve bunun her yıl yaşanan bir şey olduğunu söylemeyelim, bu doğru değil. Etkisini gördüm. Şu anda olması gereken yerde."
Kompany’nin değerlendirmesi, Alman devleri adına 2025-26 sezonunda attığı 61 gol gibi şaşırtıcı bir performansla destekleniyor. Kane’in Euro 2024’teki zorluklarında da görüldüğü gibi turnuvalara “ağır bacaklarla” geldiği yönündeki söylem, Bayern’in antrenman merkezinde onu her gün izleyenler tarafından kesin bir şekilde çürütülüyor.
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Kötü bir durumun içinde gizli bir nimet
İronik bir şekilde, Kane’in şu anki hırsına yakıt sağlayan şey, Münih’te hemen bir kupa kazanamaması oldu. Tottenham’da on yıllarca kupsuz sezonlar geçirdikten sonra, Almanya’daki ilk yılı da benzer şekilde madalyasız sona erdi ve bu durum sosyal medyada alay dalgasına yol açtı. Ancak, oyuncuya yakın kaynaklar, bunun sadece kararlılığını daha da pekiştirdiğini belirtiyor. Bir kaynak Daily Mail'e, "İlk sezonunda hiçbir şey kazanamaması aslında ona yardımcı oldu," dedi. "Bu, Pep Guardiola'nın Manchester City'deki ilk sezonuna benziyordu. Bu sizi motive eder. Harry her zaman bir kazanan olmuştur, ancak şimdi gözlerinde farklı bir şey görebilirsiniz."
Başka bir kaynak ise The Mail’e şöyle konuştu: “O artık Premier Lig’in kabileciliğinden kurtuldu. Zihni berrak. Fiziksel durumu her zamankinden daha iyi. Endişelenecek hiçbir şey yok.”
O günden bu yana Kane, gol orucunu bozdu ve iki Bundesliga şampiyonluğu ile bir DFB-Pokal kupası kazandı. Nihayet büyük kupaları kaldırarak kazandığı özgüven, forvetin hem yurt içinde hem de yurt dışında algılanışını değiştirdi. Kane, İngiltere’nin Dünya Kupası açılış maçı öncesinde dinamiklerdeki bu değişime dikkat çekerek şöyle konuştu: “Son birkaç yılda hakkımdaki algı muhtemelen değişti. Bu kupaları kazanmış olmam, dışarıdan ve belki de takım arkadaşlarım tarafından biraz farklı görülmem anlamına geliyor."
Alman yaşam tarzının sunduğu avantaj
Premier Lig’in bitmek bilmeyen yoğunluğundan uzaklaşmak, Kane’e Kuzey Londra’da nadiren tadını çıkardığı bir fiziksel dayanıklılık kazandırdı. Bundesliga’nın 18 takımlı yapısı ve kış tatilinin olması, onun enerjisini yeniden toplamasına olanak sağladı. BILD gazetesi muhabiri Christian Falk, “Herkes bilir ki Premier Lig’deki oyuncular sezon sonunda yorgun düşer,” diyor. “Ama Harry, artık Almanya’da oynuyor! Bana ailesiyle geçirdiği kış tatilinden ne kadar keyif aldığını ve bu sayede şu anda ne kadar iyi hissettiğini anlattı.
"Sonra, ayrılmadan önce bize şöyle dedi: ‘Bu şampiyonluk Bayern’in, arkadaşlar, ama üzgünüm, bir sonraki şampiyonluk Almanya’nın olmayacak!’. İngiltere için iyi haber, bizim için kötü haber – inanın bana, o şu anda en iyi formunda. Bu, bir turnuvada gördüğünüz en iyi Harry Kane olacak. Bize, Almanya ile final oynamayı dilediğini söyledi. Ama evet, o bizim değil, sizin!"
- Getty Images Sport
Mükemmelliğe yönelik kişisel yatırım
Kane, en iyi formunu korumak için sadece kulüp antrenmanlarına güvenmiyor; İspanyol özel fizyoterapist Dr. Alejandro Elorriaga’nın da aralarında bulunduğu kendi spor bilimi ekibine büyük yatırım yaptı. “O bir dahi,” diye konuştu bu düzenlemeye aşina bir kaynak The Mail’e. “Kolunuzda ayak bileğinize bağlı bir sinir bile bulur!”
İngiltere taraftarları, Thomas Tuchel’in takımının Çarşamba akşamı 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacağı sırada, Kane’in kulüpteki golcü formunu milli takım sahnesine de taşıyabileceğini umuyor.