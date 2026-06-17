"Hiçbir şey kazanamaması ona yardımcı oldu" - İngiltere'nin forveti Harry Kane, kupa koleksiyonuna Dünya Kupası şampiyonluğunu da eklemeyi hedeflerken, Bayern Münih'teki verimsiz ilk sezonunun ona nasıl fayda sağladığı

İronik bir şekilde, Kane’in şu anki hırsına yakıt sağlayan şey, Münih’te hemen bir kupa kazanamaması oldu. Tottenham’da on yıllarca kupsuz sezonlar geçirdikten sonra, Almanya’daki ilk yılı da benzer şekilde madalyasız sona erdi ve bu durum sosyal medyada alay dalgasına yol açtı. Ancak, oyuncuya yakın kaynaklar, bunun sadece kararlılığını daha da pekiştirdiğini belirtiyor. Bir kaynak Daily Mail'e, "İlk sezonunda hiçbir şey kazanamaması aslında ona yardımcı oldu," dedi. "Bu, Pep Guardiola'nın Manchester City'deki ilk sezonuna benziyordu. Bu sizi motive eder. Harry her zaman bir kazanan olmuştur, ancak şimdi gözlerinde farklı bir şey görebilirsiniz."

Başka bir kaynak ise The Mail’e şöyle konuştu: “O artık Premier Lig’in kabileciliğinden kurtuldu. Zihni berrak. Fiziksel durumu her zamankinden daha iyi. Endişelenecek hiçbir şey yok.”

O günden bu yana Kane, gol orucunu bozdu ve iki Bundesliga şampiyonluğu ile bir DFB-Pokal kupası kazandı. Nihayet büyük kupaları kaldırarak kazandığı özgüven, forvetin hem yurt içinde hem de yurt dışında algılanışını değiştirdi. Kane, İngiltere’nin Dünya Kupası açılış maçı öncesinde dinamiklerdeki bu değişime dikkat çekerek şöyle konuştu: “Son birkaç yılda hakkımdaki algı muhtemelen değişti. Bu kupaları kazanmış olmam, dışarıdan ve belki de takım arkadaşlarım tarafından biraz farklı görülmem anlamına geliyor."