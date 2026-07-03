Pierre Littbarski, Instagram hesabında artık görevinden alınmış olan Almanya milli takım teknik direktörü hakkında sert sözler sarf etti ve Almanya’nın Dünya Kupası’ndaki bir sonraki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından, teknik direktörün kamuoyu önündeki tavrını sert bir şekilde eleştirdi.
Çeviri:
"Hiçbir şey için teşekkürler, sevgili DFB": Dünya Şampiyonu, Dünya Kupası'ndaki utanç verici elenmenin ardından Julian Nagelsmann'a ciddi kibir suçlamalarında bulundu
1990 Dünya Şampiyonu, üzerinde kendisinin bir sözünün yer aldığı bir karenin görüldüğü bir Reel paylaştı. Sözde şöyle deniyor: “Johannes B. Kerner ona bir soru sorduğunda, mantıklı bir şekilde cevap vermesi gerekir; çünkü o Kerner’e değil, insanlara cevap veriyor.”
Littbarski, bu sözleriyle açıkça, Paraguay'a karşı oynanan 16'da 1 maçında penaltı atışlarında 3-4 yenilgisinin ardından Nagelsmann'ın sergilediği tavrı kastediyordu. O maçta 38 yaşındaki teknik direktör, MagentaTV sunucusu Kerner'in sorularına son derece ketum ve kaçamak yanıtlar vermişti.
Littbarski, paylaşımının açıklamasında şöyle yazdı: "Hiçbir şey için teşekkürler. Sevgili DFB, bizi Julian Nagelsmann'dan kurtar. Kibir ve küstahlık, aynı zamanda rol model olması gereken bir milli takım teknik direktörünün erdemleri arasında yer almaz."
- Getty Images Sport
Nagelsmann’a yönelik ağır suçlamalar gün yüzüne çıkıyor
66 yaşındaki Nagelsmann, eleştirileriyle son günlerde turnuva sırasındaki süreçlerle ilgili olarak milli takım teknik direktörünü ciddi hatalar ve ihmallerle suçlayan uzmanların saflarına sorunsuz bir şekilde katıldı.
Sport Bild ve Sky ayrıca, kamuoyundaki algının aksine DFB kampındaki atmosferin hiç de ideal olmadığını ortaya çıkardı. Nagelsmann’a yöneltilen suçlamalar, oyuncularla kötü iletişimden forvet Deniz Undav’a yönelik tartışmalı tutuma, hatta bazı yıldız oyuncuların 38 yaşındaki teknik direktörün oluşturduğu antrenör ve fizyoterapist ekibinden duyduğu memnuniyetsizliğe kadar uzanıyordu.
Nagelsmann, turnuvadan elenmesinin hemen ardından istifayı kesin bir dille reddetmişti; ancak Cuma günü DFB, nihayet karşılıklı anlaşma yoluyla ayrıldığını duyurdu. Başkan Bernd Neuendorf, Bundesliga Başkanı Hans-Joachim Watzke ve Spor Direktörü Rudi Völler’in başını çektiği DFB üst düzey yetkililerinin, milli takım teknik direktörüne görevinden gönüllü olarak ayrılmasını önerdiği ve Nagelsmann’ın da bunu kabul ettiği belirtiliyor.
- AFP
Nagelsmann’ın ayrılmasının ardından Jürgen Klopp yeni milli takım teknik direktörü olacak mı?
Jürgen Klopp’un bu görevi devralması bekleniyor. Nagelsmann’ın atanmasının duyurulmasıyla eş zamanlı olarak DFB, eski Liverpool ve BVB teknik direktörüyle “artık görüşme” arayışına gireceklerini açıkladı. Açıklamada, “Klopp, bu görevi üstlenmeye ilke olarak hazır olduğunu zaten belirtmiştir” denildi.
Red Bull ile 2029 sonuna kadar süren sözleşmesinden çıkma imkânı bulunursa, Klopp prensipte bu göreve hazır. Klopp, Red Bull’da “Global Head of Soccer” olarak görev yapıyor. Söylentilere göre, sözleşmede sadece sözlü olarak belirtilmiş bir çıkış maddesi bulunuyor ve bu durumda DFB’nin bir tazminat ödemesi gerekecek. Bild gazetesi, Red Bull’un tek haneli milyonlarca avroluk bir meblağ talep ettiğini bildiriyor.
Klopp’un maaşı da bir başka karmaşık konu haline gelebilir. Milli takımda en fazla maça çıkan oyuncu olan Lothar Matthäus, 59 yaşındaki Klopp’un Nagelsmann’ın yıllık maaşı (söylentilere göre yedi milyon avro) karşılığında transfer edilemeyeceğini düşünüyor. Matthäus, “Bu, baş ağrıtan bir paket – özellikle de DFB’deki yetkililer için,” diyor.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun