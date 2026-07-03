"Hiçbir şey için teşekkürler, sevgili DFB": Dünya Şampiyonu, Dünya Kupası'ndaki utanç verici elenmenin ardından Julian Nagelsmann'a ciddi kibir suçlamalarında bulundu

1990 Dünya Şampiyonu, üzerinde kendisinin bir sözünün yer aldığı bir karenin görüldüğü bir Reel paylaştı. Sözde şöyle deniyor: “Johannes B. Kerner ona bir soru sorduğunda, mantıklı bir şekilde cevap vermesi gerekir; çünkü o Kerner’e değil, insanlara cevap veriyor.”

Littbarski, bu sözleriyle açıkça, Paraguay'a karşı oynanan 16'da 1 maçında penaltı atışlarında 3-4 yenilgisinin ardından Nagelsmann'ın sergilediği tavrı kastediyordu. O maçta 38 yaşındaki teknik direktör, MagentaTV sunucusu Kerner'in sorularına son derece ketum ve kaçamak yanıtlar vermişti.

Littbarski, paylaşımının açıklamasında şöyle yazdı: "Hiçbir şey için teşekkürler. Sevgili DFB, bizi Julian Nagelsmann'dan kurtar. Kibir ve küstahlık, aynı zamanda rol model olması gereken bir milli takım teknik direktörünün erdemleri arasında yer almaz."