"Hiçbir şey için fikrimi değiştirmeyeceğim" - Pedri, kariyeri boyunca Barcelona'da kalma arzusunu dile getirdi
Çocukluk hayallerinin gerçeğe dönüşmesi
Televisión Canaria'ya konuşan orta saha oyuncusu, transfer söylentilerini yalanlayarak Katalan ekibinde forma giymenin hâlâ en büyük hedefi olduğunu açıkça belirtti. "Barça'da oynamak, olabilecek en güzel şey. Çocukken hayalini kurduğum şey buydu ve bunu şimdi hiçbir şeye değişmem," dedi kararlı bir şekilde.
Ailesinin kulübe olan bağlılığı, bir Barcelona taraftar kulübü (pena) kuran dedesine kadar uzanıyor ve bu miras daha sonra babası tarafından sürdürüldü. Pedri, ailesinin yönettiği kulüp binasında takımın maçlarını izlediğini belirterek, bu mirasa duygusal bir şekilde değindi. "Keşke hala hayatta olsaydı ve torununun yaşadıklarını o da yaşayabilseydi," dedi Pedri, rahmetli dedesi hakkında. "Babam bana hep, beni Barça'da oynarken görseydi, benimle birlikte yaşar, her maça gider ve en büyük hayranım olurdu der. Buna bayılırdı. Sanki bir film gibi, dedem peña'yı kurdu, babam devam ettirdi ve şimdi de ben gençken maçları izlediğim yerden beni destekliyorlar. Bu bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi."
'Sönüp gitmeme' kararlılığı
Orta saha oyuncusu, Tegueste'deki ilk futbol günlerinde ortaya çıkan ünlü isminin ardındaki hikayeyi de paylaştı. Bu takma ad, antrenörlerin sınıfındaki aynı isme sahip başka bir çocuktan onu ayırt etmek zorunda kalmaları nedeniyle zorunluluktan doğdu. İkisi arasında daha küçük ve zayıf olan o olduğu için "Pedri" lakabı takıldı ve zamanla bu isim dünya çapında bir marka haline geldi.
Pedri'nin futbola olan tutkusu babası tarafından beslendi ve bu, arkadaşlarıyla beton sahalarda daha fazla zaman geçirmek için öğle yemeğini aceleyle bitirme alışkanlığına yol açtı. Teşvik ile sıkı çalışma talebini dengeleyen bir ailenin desteğiyle şekillenen bu yetiştirilme tarzı, onun profesyonel bakış açısını belirledi. "Ailem bana her zaman inanmamı, antrenman yapmamı ve profesyonel bir futbolcu olabileceğimi söyledi. Bana yetenekli olduğumu söylediler, ama her zaman çalışmam gerektiğini de söylediler; aksi takdirde bu yetenek boşa gidecekti," diye hatırlıyor.
İstatistiksel iyileştirme çabası
Barça'da tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmasına ve bu sezon 43 maçta 12 asistlik bir performansa imza atmasına rağmen, Pedri kendine karşı en sert eleştirmen olmaya devam ediyor. Gençlik yıllarını efsanevi ikili Xavi ve Andrés Iniesta'nın taktiksel inceliklerini, özellikle de topu almadan önce sahayı tarama becerilerini inceleyerek geçirdi. Şimdi ise, idollerinin yarattığı etkiye ulaşmak için kendi oyununa daha keskin bir boyut katmak istiyor.
23 yaşındaki oyuncu, takımın yeni zirvelere ulaşmasına yardımcı olmak için son üçte bir sahadaki verimini artırmaya kararlı. "Takıma bu şekilde yardımcı olmak için gol ve asist sayımı artırmam gerektiğini düşünüyorum. Her yıl söylüyorum; bunu yapmam gerektiğini biliyorum," diye itiraf etti.
Ciutat Esportiva'da Yaşam
Saha dışında Pedri’nin hayatı, toparlanma süreci ve spora olan tutkusu etrafında titizlikle düzenlenmiştir. Planlanmış izin günlerinde bile sık sık Ciutat Esportiva’da görülür ve vücudunun en iyi durumda olmasını sağlar. İspanya milli takım oyuncusu için profesyonel bir futbolcunun yoğun temposu, asla hafife almadığı bir ayrıcalıktır.
La Liga'nın baskısından uzaklaşacak zaman bulduğunda, strateji masa oyunlarının ve sık sık onu desteklemek için Kanarya Adaları'ndan gelen ailesiyle yemek yemenin tadını çıkarır. "Her gün çok keyif alıyorum çünkü bu benim hayalimdi. Ciutat Esportiva'ya gidip her gün kendimi geliştirmek için yaşayan biriyim," diye sözlerini tamamladı.
Pedri, 15 Haziran'da Yeşil Burun Adaları ile başlayacak olan Dünya Kupası kampanyasında İspanya'yı zafere taşıyabileceğini umuyor.