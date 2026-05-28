Televisión Canaria'ya konuşan orta saha oyuncusu, transfer söylentilerini yalanlayarak Katalan ekibinde forma giymenin hâlâ en büyük hedefi olduğunu açıkça belirtti. "Barça'da oynamak, olabilecek en güzel şey. Çocukken hayalini kurduğum şey buydu ve bunu şimdi hiçbir şeye değişmem," dedi kararlı bir şekilde.

Ailesinin kulübe olan bağlılığı, bir Barcelona taraftar kulübü (pena) kuran dedesine kadar uzanıyor ve bu miras daha sonra babası tarafından sürdürüldü. Pedri, ailesinin yönettiği kulüp binasında takımın maçlarını izlediğini belirterek, bu mirasa duygusal bir şekilde değindi. "Keşke hala hayatta olsaydı ve torununun yaşadıklarını o da yaşayabilseydi," dedi Pedri, rahmetli dedesi hakkında. "Babam bana hep, beni Barça'da oynarken görseydi, benimle birlikte yaşar, her maça gider ve en büyük hayranım olurdu der. Buna bayılırdı. Sanki bir film gibi, dedem peña'yı kurdu, babam devam ettirdi ve şimdi de ben gençken maçları izlediğim yerden beni destekliyorlar. Bu bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi."